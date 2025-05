De pesar casi cien kilos a coronarse como culturismo natural

Fran Peláez Granada Jueves, 29 de mayo 2025, 00:36 Comenta Compartir

«Todo esfuerzo tiene recompensa». Alberto Díaz Serrano, granadino de 38 años, lleva este lema por bandera. De pesar 97 kilos hace poco más de un año pasó a competir en culturismo natural en 63, un cambio físico y de vida radical protagonizado por un hombre cuyo objetivo era superarse a sí mismo.

Tras competir en la Iberian Cup, celebrada en Liria (Valencia) el fin de semana del 16 y 17 de mayo, Alberto logró convertirse en campeón de campeones en la categoría 'men's fitness' y segundo clasificado en 'street model', unos resultados que aún trata de digerir. «La verdad que aún no me lo creo», se sincera. Gracias a esto, logró la tarjeta 'pro card' que le da pase para participar en el campeonato de Europa que se celebrará entre el 6 y 7 de junio en la República Checa, además de obtener un puesto en 'Mr. Universe', que tendrá lugar en Salamanca el 4, 5 y 6 de julio.

Díaz siempre estuvo interesado en el deporte y en el gimnasio, pero no encontraba su lugar. «Me propuse competir para marcarme el objetivo de llevar al límite a mi cuerpo. Siempre he estado apuntado a gimnasios pero duraba un mes», afirma Alberto. No estuvo solo en este proceso. El apoyo de su entrenador y nutricionista, Álvaro Bautista, fue clave para lograr sus resultados. «Ha sido una pieza fundamental para mí. Para él esto también era un reto y desde que empezamos me ha apoyado. Se ha convertido en mi amigo», apunta, sin olvidar a su otra preparadora, Lorena Martín.

«Lo primero es la constancia, no desistir. El gimnasio para mí se ha convertido en mi 'droga'. Cuando empiezas, te gusta menos, pero cuando encuentras tu sitio te gusta más. Al final, encuentras la forma de ir de la mano con esto; yo voy al gimnasio y el gimnasio viene conmigo», concluye.

Para este granadino, la alimentación ha sido clave en su transformación. «Me gusta mucho cocinar, soy muy cocinitas, no soy la típica persona que se hace arroz y pollo. Me cogía la dieta y de todos los alimentos que tenía a lo largo del día me hacía mis comidas, cogía un ingrediente de la merienda y lo metía en el almuerzo. Me he llegado a hacer salsas, bizcochos, etc. Esto me ha ayudado a no caer en la rutina alimentaria y a no abandonar el proceso. En la época de volumen lo pasé algo mejor. Yo no uso el día libre, uso la comida libre. Una vez a la semana me permito darme un capricho. Hay que ser listo y aprovechar este momento porque no es lo mismo comerte un 'Huesito' que irte a comer a un buffet de pizza», abunda.

Aspecto mental

Díaz desarrolla sobre cómo ha afrontado anímicamente estos últimos 12 meses. «Mi forma de ser ha cambiado. Ahora que estoy en déficit calórico me siento un poco más apático, más apagado por el esfuerzo físico del trabajo y del gimnasio. Cumplir con los pasos diarios, con poca alimentación… Tienes que estar preparado mentalmente», expresa Alberto. «Ha sido un proceso largo, mi entrenador ha sabido hacerlo bien conmigo. A veces me veía mal y me mandaba audios de dos minutos animándome. Ha sido un cambio pausado. Lo normal es que me hubiera arrepentido al segundo día, pero gracias a él y a mi familia no fue así, me ha ayudado mucho psicológicamente», constata.

El aspecto social también ha cambiado para él. «Tienes que apartarte un poco. He salido de fiesta también y me ha beneficiado el estar en este proceso. Me despertaba al día siguiente sin resaca y con solo 10 euros menos. Me los gastaba en dos tónicas y en el ropero. Es verdad que tienes que salir un poco del mundo de las tapas, de las salidas. También te vas llevando la gente a tu terreno. Si vamos a algún lado no solo hago mis 'tuppers', también los de mi novia y mi hija. Ellas se adaptan a mí. Nos gusta irnos de pícnic en vez de irnos a un restaurante», desvela Díaz.

Estilo de vida

Alberto relata su forma de entender su preparación: «Hay que diferenciar entre un estilo de vida saludable y una dieta. El estilo de vida es lo que intento fomentar a mi entorno. No pesar la comida; sé lo que puedo y lo que no debo comer. Pero la dieta es diferente. Hay un rango de alimentos en el que nos movemos pesando la comida, hasta la sal».

La expectativas de este granadino no eran las de ganar, quería mostrarle al mundo que es posible cambiar. «No compito contra nadie, solo lo hago conmigo mismo. Me veo y ya he ganado», subraya. Su punto fuerte, «el abdomen». «Siempre lo he trabajado mucho», admite con una sonrisa.

Por el momento, Alberto continúa preparándose para las competiciones que tiene en unas semanas. Su enfoque sigue siendo la mejora personal y la disciplina diaria, sin perder de vista los objetivos marcados ni el compromiso con su estilo de vida actual.

