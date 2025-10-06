Un milagro de la mismísima Macarena para el Maracena en la Copa del Rey Jugadores, cuerpo técnico y trabajadores del club granadino celebran su cruce con el Valencia para la primera ronda tras un lapsus con la Virgen sevillana durante el sorteo

Ángel Mengíbar Granada Lunes, 6 de octubre 2025, 15:34

Que la Copa del Rey llegue hasta Maracena supone un verdadero milagro para muchos. Que todo un histórico del fútbol patrio como el Valencia, con las vitrinas llenas de trofeos, sea el encargado de medirse al equipo del pueblo en tal competición hace replantearse su posición a múltiples ateos. Más si cabe tras atender al sorteo de los emparejamientos, donde la mismísima Virgen de la Macarena efectuó su aparición para 'asegurar' el cruce. El año que viene, que la imagen procesione el Jueves Santo por la rotonda del Restaurante La Cueva.

Que se sepa, la ciudad metropolitana no posee vínculo alguno con la talla religiosa sevillana. Simplemente, su nombre salió a relucir cuando los encargados de llevar a cabo el reparto de clubes para la primera ronda del torneo del 'KO' extrajeron la bolita del Maracena. «Unión Deportiva Macarena», espetaron de primeras, lo que desató la indignación y las carcajadas a partes iguales entre los integrantes del conjunto granadino. El vestuario siguió en directo en la localidad el evento de la Real Federación Española de Fútbol para conocer a su rival, invitado de excepción en la localidad en unas semanas si Dios quiere.

«Esto no había pasado jamás aquí. Nunca nos habíamos enfrentado a un Primera división. Encima, hacerlo en el pueblo es un lujo. Ojalá se den las condiciones para poder jugar el partido en nuestro estadio. Es lo más grande que nos ha ocurrido nunca», confesó Adrián Marfil, centrocampista de la UD Maracena y maracenero de pura cepa, a IDEAL. El jugador lucía con orgullo su polo azul con el escudo del club minutos antes de que diera comienzo el sorteo, como el resto de sus compañeros.

Todos se reunieron como cuando les toca saltar al verde. Rostro serio y mirada atenta a la pantalla, aunque algún chascarrillo se escapaba mientras hacían sus cábalas. «Nos llaman más el Sevilla o el Betis, que son de la tierra. Si no, el Villarreal o el Valencia tampoco estarían mal», bromeaba el atacante David Reinoso. «Tengo 19 años y compagino el fútbol con mis estudios en Educación Infantil. Enfrentarte a un equipo de élite es algo que todos soñamos de pequeños, pero ahora que ya lo tenemos impone. Es un orgullo», añadió tras reconocer que no le quedó más remedio que hacer rabona.

«Me he saltado las clases para seguir el sorteo de Copa, aunque los profesores me lo han permitido. Cuando se enteraron de que iba a jugar contra un equipo de Primera me dieron la enhorabuena, no se lo creían. Si marco, tocará celebrarlo», explicó con ganas ya de meterle mano a los 'che'. El nombre del Maracena tardó en salir a la palestra en Las Rozas. Antes lo hizo el del Betis, que se emparejó con el Atlético Palma del Río, la escuadra del exbético Sergio León. «Esto está 'tongao'», protestaron los maraceneros poco antes del gran momento.

Fiesta

El más absoluto de los silencios invadió el pueblo, a excepción únicamente del volumen de la televisión. Respiración contenida hasta el final. «Valencia Club de Fútbol», se desveló a continuación para dar paso a la fiesta. Futbolistas, 'staff' y empleados se fundieron en un abrazo entre saltos. «Vine a jugar al Maracena este año y jamás pude imaginar esto. Soy de Estados Unidos y llegué a España hace años para estudiar y jugar. Al principio, la Copa la tomé como unos cuantos partidos de prueba, ya que era muy complicado ganarlos todos. Luego fuimos superando rondas y me lo creí. Ahora, sé que podemos ganarle al Valencia», aseveró Lester Hayes, delantero muy ducho con las acrobacias.

«Si meto gol, haré un mortal en el campo. Lo tengo ensayado», rió antes de que Marfil subiera la apuesta. «Yo me tiño el pelo de blanquiazul si pasamos de ronda», apostó. «Es un regalo para todos los que representamos al Maracena y a la localidad. Será complicado, pero competiremos al máximo y soñamos con dar la campanada. Tienen jugadores como Javi Guerra, Diakhaby, Gayà... Algunos juegan en la selección española. Después de años duros en el club, esto nos reconcilia con el destino. Por fin veremos el fútbol de verdad», concluyó el capitán Jesús Sabaca, otro 'macarenero' dispuesto a degustar la Copa.

