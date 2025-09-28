Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Gloria en París. Álvaro Martín eleva a María Pérez tras ganar conjuntamenteel relevo mixto de marcha.

Una marchadora forjada en la adversidad de la España vaciada

El camino de María Pérez hasta convertirse en la mejor atleta española está trufado de valores que elevan sus méritos para aspirar al premio Princesa de Asturias

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:11

El camino de María Pérez hasta convertirse en la mejor atleta en la historia de España está trufado de valores que engrandecen sus méritos como para ganar también el premio Princesa de Asturias de los Deportes ya de cara a su edición de 2026, campaña que IDEAL abandera como muestra de apoyo. La marchadora, única mujer en revalidar una doble corona mundial, con las pruebas de 20 y 35 kilómetros de las de Budapest en 2023 a las recientes de Tokio, para ponerse a la altura de hombres como Carl Lewis, Usain Bolt y Mo Farah, forjó su leyenda entre adversidades desde Orce, uno de esos pueblos vaciados con el éxodo rural hasta quedarse en poco más de mil habitantes.

Quienes descubrieron a María Pérez aseguran que habría triunfado en cualquier deporte que se hubiera propuesto, incluido el fútbol. La orcerina los practicaba todos en el patio del colegio Cristo de la Expiración de Galera hasta que una visita de Paquillo Fernández le cambió la vida. Aquella niña de once años empezó a marchar, impulsada por su maestro Pepe Hernández, hasta dar con Jacinto Garzón como entrenador en Guadix entre esfuerzos de sus padres por llevarle hasta allí. Su trayectoria fue escribiéndose sola, entre títulos nacionales que ya van por ocho, los cuatro mundiales a partir del europeo de Berlín en 2018 y sus medallas olímpicas en los pasados Juegos de París.

Palmarés de María Pérez

AñoCompeticiónPuesto

2025Campeonato Mundial

20 km marcha

2024Campeonato Mundial

35 km marcha

2024Juegos Olímpicos

Marcha relevo mixto

2024Juegos Olímpicos

20 km marcha

2023Campeonato Mundial

35 km marcha

2023Campeonato Mundial

20 km marcha

2023Copa Europea de Marcha

35 km marcha

2023Campeonatos de España

35 km marcha

2022Campeonatos de España

20 km marcha

2022Campeonatos de España

35 km marcha

2021Campeonatos de España

20 km marcha

2021Campeonatos de España

35 km marcha

2019Campeonatos de España

20 km marcha

2018Campeonato de Europa

20 km marcha

2018Campeonatos de España

10 km marcha

2018Campeonatos de España

20 km marcha

2016Campeonato Iberoamericano10000 m marcha

Sin embargo, también María Pérez tuvo que pasarlo mal para sonreír hoy en día. Nadie le puso ninguna escalera hacia el podio. Tres descalificaciones consecutivas a cargo de los jueces en 2022 por una presunta técnica irregular al marchar, una rotura del coxis a menos de un año de los Juegos y tres virus respiratorios justo antes y un divorcio en medio de todo ese proceso le obligaron a rearmarse en todos los sentidos antes de la señalada cita olímpica que quería brindar a su familia por cercanía y por imposibilidad de haber compartido por la pandemia la de Tokio en 2021. En lo estrictamente deportivo, en concreto, la granadina escuchó a los más sabios expertos de su ancestral disciplina con el respeto que le caracteriza por todo lo que tiene que ver con las raíces de las materias.

Humildad y generosidad

A María Pérez nunca le preocupó tanto que la recordasen con los años como a una gran atleta sino como a una buena persona. «Mi único objetivo fue siempre hacer feliz a la gente, aunque fuera con mi sufrimiento. Emocionar a los granadinos vale más que cualquier medalla», suele compartir en sus entrevistas. Lo confirman sus familiares y amigos, a los que pregunta si disfrutaron viéndola competir después de cada carrera como si fuera lo único que le importase por muchas medallas que consiga. En cada celebración, además, tiene siempre algún detalle para todos aquellos que le rodean y a quienes siente que debe la persona que es. También suele compartir públicamente su admiración por quienes le inspiran, más allá del deporte incluso.

María Pérez insiste en que el presente será su última olimpiada, ya de cara a los Juegos de Los Ángeles 2028 en los que buscará su medalla pendiente: el oro olímpico individual, que ya no será ni en los 20 ni en los 35 kilómetros sino en el medio maratón por el maltrato internacional de la marcha. A partir de ahí, la orcerina intentará cumplir su sueño de ser madre. Antes, no obstante, le encantaría recibir otro premio al que ya optó hace un año: el Princesa de Asturias de los Deportes. Y puede contar con IDEAL como aliado.

El Ayuntamiento de Orce ya presentó una candidatura de María Pérez para este galardón junto al de Llerena, pueblo del también marchador Álvaro Martín, después de que ambos compartieran el título olímpico del relevo mixto en los Juegos de París. Entonces, sin embargo, el jurado se inclinó por la tenista estadounidense Serena Williams, que lo recibirá este próximo mes de octubre como sucesora de Carolina Marín. La granadina vuelve a merecer respaldo ya de cara a la siguiente edición, bajo el clamor popular para que se le conceda.

'Mondo' Duplantis y Novaj Djokovic, entre los posibles rivales

Entre los posibles rivales de María Pérez por el Princesa de Asturias destacan otro atleta como Armand 'Mondo' Duplantis o el tenista Novak Djokovic. El saltador con pértiga sueco acumula catorce récords mundiales –el más reciente, de 6,30 metros en el Mundial de Tokio este mismo mes– a sus 25 años como gran estrella internacional; el tenista serbio, por su parte, viene de lograr su ansiada medalla de oro olímpica en los Juegos de París y apura sus últimos partidos a los 38 ya. A María Perez podría perjudicarle que le precedan dos mujeres entre Serena Williams y su buena amiga Carolina Marín; a Djokovic, que lo haga otra tenista, con el bicampeón olímpico de maratón Eliud Kipchoge como último galardonado masculino. En 2022, por su parte, se reconoció a la fundación olímpica para los refugiados y a su equipo. Como sea, IDEAL pide un Princesa para María, orgullo de Orce y de Granada entera.

