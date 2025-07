Jugar al fútbol, una superación sobre ruedas

Ángel Mengíbar Granada Miércoles, 23 de julio 2025, 00:27 Comenta Compartir

No hay nada parecido a la sensación de marcar un gol, la máxima potencia del mundo del fútbol. Así lo reflejan los rostros de Paco, Camilo o Ignacio cada vez que saltan a la pista sobre ruedas. Estos granadinos se desplazan en silla motorizada, un elemento fundamental en su día a día. También a la hora de hacer deporte con Los Leones de la Alhambra. Dicho club de la localidad de Ogíjares les brinda la capacidad de poder sentirse futbolistas al más alto nivel. Una barrera completamente derribada a base de superación y balonazos.

El 'powerchair football' –fútbol en silla motorizada en castellano– se erige como una disciplina ideal para aquellas personas que padecen discapacidad motriz y que buscan ejercitarse en equipo. Como su propio nombre indica, resulta similar al balompié en la que se miden dos conjuntos de cuatro jugadores cada uno en una pista de fútbol sala y a bordo de dicho vehículo. Una práctica que llegó a Granada hace exactamente una década.

«A mi hijo desde siempre le encantó el fútbol. De niño lo practicaba como podía con sus amigos, ya que ellos no necesitaban ninguna silla para moverse. En un viaje de visita a nuestra familia en Argentina descubrimos el 'powerchair football' y le fascinó. A la vuelta en Granada comprobamos que no existía ningún club dedicado a este deporte, así que nos lanzamos a crear uno», explica Leonardo Cena, padre de Camilo y presidente-entrenador de lo que entonces nació como Leones de la Alhambra.

Corría el año 2015 cuando el equipo granadino arrancó su actividad sin demasiados referentes próximos a los que emular en un deporte que comenzaba a brotar en España. «Contactamos a familias de Andalucía y otras comunidades con chicos con problemas de movilidad para intentar sacar adelante una liga. Al final, surgieron cuatro clubes para poder competir. Más tarde, fundamos la Asociación de Clubes de Powerchair Football de España (ACPFE) y nos vinculamos con la Real Federación Española de Fútbol, que formó a los árbitros. La cosa fue creciendo hasta hoy», repasa antes de colocarse al frente de un nuevo entrenamiento en el pabellón municipal ogijareño, el feudo de 'sus' Leones.

El conjunto granadino compite en Primera división, categoría de la que se proclamó campeón este mes de junio por primera vez en su historia. «También ganamos la Copa España, así que nos tocó celebrar el doblete», presume orgulloso el técnico y directivo. Los Leones cuentan en sus filas con jugadores de élite que también representan a España en los torneos internacionales de selecciones. Uno de ellos es Paco Guerrero, delantero de 41 años.

«Lo mejor de este deporte es que no importa la edad. Yo lo descubrí hace cuatro años gracias a un compañero. Me vio manejarme bien con la silla en la calle y me invitó a probar. Decía que tenía muy buena conducción. Me encantó la experiencia de moverme con la silla especial de competición. Antes practicaba natación y se me daba bien, pero el fútbol me llama más, así que decidí cambiar. Somos uno de los mejores equipos de España, lo que nos anima a seguir mejorando para ganar más títulos», argumenta el futbolista.

Ampliar Paco avanza hacia el balón para ejecutar un pase a Ignacio en una sesión. Ariel C. Rojas

Un nuevo mundo

Tanto Paco como sus compañeros defienden los colores de los Leones y de Granada por España de manera completamente amateur. Los jugadores no cobran salario alguno, pero su mayor recompensa va más allá del dinero. «Entrenamos una vez a la semana y vienen chicos de Loja, de Santa Fe, de la capital... Con la dificultad que supone para ellos a nivel de movilidad. El fútbol en silla les abre un mundo impresionante, ya que los convierte en futbolistas profesionales . Si son capaces de ello, pueden proponerse cualquier cosa en sus vidas. Lo saben», relata Leonardo, que se apoya en su vicepresidenta y esposa Luciana Terribili.

«Nuestra labor vela por la inclusión de personas con estas capacidades en la sociedad a través del deporte. Todos nos merecemos tener las mismas oportunidades y derechos. También a la hora de hacer deporte. Proyectos como el de Leones fomentan esa integración», razona esta última, que hace hincapié en la importancia de conseguir financiación para este deporte minoritario a la par que necesario.

Las 'botas' del fútbol en silla son bastantes más costosas que las convencionales. Los equipos necesitan 'armarse' de Strike Force, vehículos especiales de competición. «Su coste es de 13.000 euros cada una. Cuando viajamos, llevamos varias furgonetas para poder llevarlo todo. Este año jugamos en Córdoba y el desplazamiento nos salió por 2.000 euros, no te digo ya cuando hay que pernoctar o coger vuelos... Sin nuestros mecenas, esta causa no sería posible», sentencia el presidente. Una lucha constante por el sueño de jugar al fútbol.

