El granadino que quiere representar a futbolistas

A quien le gusta el fútbol de pequeño sueña con ser algún día jugador de Primera división. Los hay apasionados de este deporte que asumen sus carencias pero tienen dotes de mando y piensan que pueden llegar a entrenadores, o bien confeccionar plantillas como buenos directores deportivo. Mario Girón, sin embargo, canalizó su amor por el balompié en otra dirección. Una fundamental entre profesionales, que necesitan el mejor asesoramiento posible. Este granadino ha decidido formarse como agente FIFA y así dedicarse a la representación.

Girón tiene 26 años y estudió Derecho en la Universidad de Granada. Después de ello, tenía ganas de «aires nuevos» y cursó un máster de Abogacía y Procura en la universidad Alfonso X El Sabio, en Madrid. Quiso especializarse en algo que le gustara. Se puso a investigar y de varias solicitudes, al final le cogieron en la escuela universitaria del Real Madrid. «Ahí pensé que ese era mi sitio», admite. Terminó el máster de Derecho Deportivo del club blanco y, a raíz de ello, con compañeros de distintos lugares y nacionalidades, «surgió lo de prepararme el examen de agente FIFA», desvela.

Su primer recuerdo futbolístico televisivo le hace viajar hasta 2002, del Mundial de Corea y Japón. «Hay gente que me pregunta que cómo me puedo acordar porque era muy pequeño», cuenta. Sin embargo, la imagen que tiene más nítida es más cercana, de la época en la que los futbolistas del Granada sufrían impagos y decidieron protestar por ello. «Recuerdo leer IDEAL y me chocaba mucho aquello. Ahí se me generó una atención por el fútbol que se solidifica cuando el equipo empieza a salir de abajo y sube hasta Segunda», relata.

Acabó enfocando su vida hacia ser agente se concretó de una manera curiosa. «Siempre tuve curiosidad sobre cómo se hacen los contratos en el mundo de la empresa. Una noche de verano, jugando con amigos al videojuego 'FIFA', me escogí el Queens Park Ranger, de Londres, y un amigo me enseñó en Instagram a un representante que había trabajado para ese club. Me intereso por este estilo de vida y lo demás vino de la mano. Paso de una ilusión a una pasión y, de ello, ojalá que a un trabajo», desea.

Se quiere introducir en un mundo complejo, para el que se reciclan algunos antiguos futbolistas con la formación adecuada. Aportar valor sin pasado deportivo parece complicado, pero Girón ya sopesa estas cuestiones. «Consulté con uno de mis profesores, Miguel García Caba, una eminencia, que si veía necesario que siguiera algún curso más específico y él me dijo que no era necesario si me preparaba bien el temario. Lo hice por mi cuenta y así obtuve la licencia. 813 páginas a estudiar de su código de ética, códigos disciplinarios, reglamento de agentes, estatutos y transferencia de jugadores, lo más importante, así como protección de menores. Es una formación jurídica densa», esgrime, «pero FIFA lo condensa», agrega.

Proyecto propio

Girón sabe que cumple los requisitos ya, pero que ahora empieza lo más importante: llegar al futbolista, convencerlo de que es una persona preparada para defender sus intereses y generar un marco de confianza duradero. «Mi propósito es desarrollar mi propia agencia», lanza. «Lógicamente necesitas respaldo, gente que te ayude en el día a día. Hasta ahora he empleado Linkedin y esto me ha permitido contactar con ciertas personas en un mundo algo hermético y en el que, siento decirlo así, existe cierta deslealtad, es muy competitivo», apunta. Incluso con ello, hay gente dispuesta a introducirle en la dinámica del mercado. «Espero ayudar a alguien también en el futuro», remacha.

Dónde empezar es una de las claves. «Por ahora no puedo representar a menores porque necesito otro curso FIFA, que es más liviano, pero cuando lo tenga, me quiero internacionalizar. Acudir a países que necesitan sacar jugadores y que no tienen los mismos medios», considera, poniendo el ejemplo de Khusanov, defensa uzbeko fichado por el Manchester City y que en su momento fue descubierto en Bielorrusia. «No tengo problemas en viajar, conocer otros campeonatos. Me defiendo bien en inglés, italiano y francés», abunda.

Es consciente de su osadía de arrancar en solitario, pero antes hará una formación en la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). «Espero que me ayude a definir por dónde puedo tirar. Reconozco que soy atrevido, pero hay que intentarlo. Me ayuda mi padre (César Girón). Sin él, no podría decir esto», comenta.

Se considera en formación continua. Su referente, una mujer «La heredera de Milo Raiola, Rafaela Pimienta. Me parece destacado que se haya abierto camino en un ámbito tan copado por los hombres», concluye Girón.

