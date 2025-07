Un granadino en el 'Olimpo' del balonmano

Ángel Mengíbar Granada Viernes, 4 de julio 2025, 17:15 Comenta Compartir

El vértigo resulta ajeno para Diego Vera (Padul, Granada, 1996). Con sus algo más de dos metros de estatura, está más que acostumbrado a las alturas. Después de chocar contra auténticas torres día sí, día también, todo lo demás queda reducido a minucias. Su coraje y valentía le llevaron hace años a emprender su propio camino en el balonmano profesional, esfuerzo que encontró recompensa.

El pivote llegó a la Liga Asobal –ahora llamada Plenitude por cuestiones de patrocinio–, el máximo escalón nacional, aunque no pudo afianzarse con el paso de las temporadas. En una apuesta personal, tomó la decisión de dar un paso atrás para coger impulso hacia el 'Olimpo'. Este curso compitió en la categoría de plata, logrando un ansiado ascenso que lo devolvió a Primera como el único granadino en la élite por el momento.

«En División de Honor Plata conozco a algunos, pero en Asobal no hay más jugadores de la provincia», afirma el propio Vera a IDEAL tras un balance rápido. Disfruta de sus vacaciones con la tranquilidad de no tener ningún deber pendiente. De la mano del Balonmano Alicante, el granadino cuajó una campaña sobresaliente y se coronó como campeón de Segunda.

«Ha sido una temporada muy bonita. Desde el primer momento supimos que queríamos pelear por subir de categoría. Además, teníamos que aspirar a ganar la Liga. El grupo se unió, todos fuimos a una. Esa fue la clave del éxito», valora el jugador. El cuadro alicantino dominó a lo largo de todo el curso, con 24 triunfos en un total de 30 jornadas. Unos guarismos con los que se impuso a sus rivales y con el paduleño como protagonista tras unas campañas con una menor participación.

«Llegué al equipo desde el Balonmano Ciudad Encantada de Cuenca. Con ellos jugué en Asobal, aunque no todo lo que me hubiese gustado. Mi prioridad era sumar minutos, así que decidí bajar una categoría. La realidad es que cuesta cuando te ves en la élite, pero el proyecto de Alicante me atrajo y estoy contento. Creo que he mejorado mucho como jugador este año gracias a todas las oportunidades que me han dado», aclara el pivote.

La moneda cayó de cara, aunque no del todo. La óptima temporada de Vera no le valió para ganarse la renovación a final de temporada. «No llegué a un acuerdo con el Alicante. Más por temas burocráticos que económicos. Me comunicaron su decisión hace meses, cuando arranqué la búsqueda de un nuevo equipo al sentirme agente libre. Mi prioridad siempre fue la de jugar en Asobal, pero no sabía si se podría dar ese escenario. Mientras tanto, seguí dando el máximo en la competición», revela.

El campeonato avanzó, pero el granadino resolvió su futuro antes del cierre. El Balonmano Guadalajara llamó a su puerta, aunque con una situación bastante incierta. El conjunto alcarreño finalizó la liga regular en décimo cuarta posición –tercero por la cola–, lo que le valió para evitar el descenso directo, aunque no la eliminatoria final. Se jugarían la plaza en Asobal a doble partido en un 'play off' ante San Pablo Burgos, que venía empujando desde la división de plata.

«Perdieron el primer duelo por cuatro goles, así que tenían que remontar en su pabellón. Por supuesto, vi el partido en mi casa. El Guadalajara ganó por la misma diferencia, lo que habría supuesto la prórroga de no ser por que los árbitros señalaron un siete metros ya con el tiempo cumplido. Si anotaban, se quedaban en Primera. Y así fue. Estaba solo y me puse a dar saltos de alegría. Luego fui a contárselo a mis padres», rememora con emoción el jugador tras conocer que disputará una nueva edición de la Liga Asobal el curso que viene.

El Guadalajara anunció a Vera como su primer refuerzo estival después de lograr salvar la categoría 'in extremis'. Será su tercera campaña en la élite nacional, donde ha alcanzado varios objetivos inimaginables cuando empezó a practicar este deporte en su Padul natal, siendo tan solo un adolescente.

«Desde que dejé Granada hace cuatro años para ir al Burgos, he cumplido varios de mis sueños. He llegado a competir en categoría europea con el Ciudad Encantada. También me proclamé subcampeón de Liga con ellos. Ahora me centro en jugar lo máximo posible. Tengo 29 años, pero me encuentro bien y me gustaría aguantar todo lo que pueda mientras el físico me lo permita», expresa.

Ampliar El pivote se zafa del marcaje para lanzar a portería con un salto durante un partido. R. I.

Hispano

Un sueño por cumplir ronda la cabeza de Vera mientras se afianza en la máxima categoría. Más allá de lograr un título, el granadino se deja la vida en la pista en pos de poder representar a España algún día en partido oficial. «Se trata de una meta muy difícil, ya que hay mucha competencia y gente con mucha calidad, pero es una ilusión que guardo desde siempre. Ir convocado con los Hispanos es otro nivel», explica.

La ambición del pivote va de la mano de sus cualidades. Su envergadura le permitió destacar desde sus inicios en el equipo de su pueblo. «En Padul se practican muchos deportes. Hace años se creó un club muy bonito, con Pablo Perea –entrenador de balonmano de clubes y federaciones– muy involucrado. Nos apuntamos unos amigos por probar cuando teníamos 14 o 15 años. Al final, he valido para esto», relata.

«Cuando te gusta algo, siempre lo das todo. Yo siempre he sido muy competitivo, así que supe que para llegar arriba no iba a ser menos. Las dos primeras categorías son muy exigentes y hasta se asemejan en cierto modo. Muchos equipos pelean por los mismos intereses. Necesitan tres o cuatro jugadores con experiencia para tirar hacia adelante. Sobre todo, si buscan ascender o pelear por la salvación. Ahora en Guadalajara quiero continuar al mejor nivel. Si nos plantamos entre los diez primeros, sería la leche», sentencia el granadino.

