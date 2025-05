Granada corre por Elenita

«Me estoy recuperando del Europeo»

La atleta María Pérez, flamante campeona europea, no ha frenado su ritmo ni siquiera tras colgarse una nueva medalla. La granadina confesó que, antes de acudir al colegio Maristas para acompañar a Elenita, había entrenado por la mañana como parte de su preparación habitual. «Todavía me estoy recuperando del Europeo», explicó. El campeonato, celebrado en Podebrady, una localidad al este de Praga, en República Checa, dejó una vez más constancia del dominio de Pérez en la marcha atlética. A pesar del desgaste físico y mental que implica competir al más alto nivel, la granadina no dudó en volcarse con esta iniciativa solidaria. Su presencia en el acto no solo dio aliento a la familia de Elenita, sino que también sirvió para recordar el poder del deporte como herramienta de cambio social.