La ilusión por la Copa del Rey desborda Maracena

Los miembros de la plantilla del Maracena posan entre elementos identificativos de los oficios con los que compaginan el fútbol.

Nadie habla de otra cosa en Maracena esta semana. Su equipo, modesto en la División de Honor andaluza pese a sus 80 años de historia, afronta este sábado en casa (18.30 horas) la vuelta de la fase previa a la primera eliminatoria de la Copa del Rey contra el Sporting de Ceuta tras el 1-1 de la ida. El premio al pase cumpliría el sueño de medirse a un equipo de Primera división en la siguiente ronda, a partido único y en su feudo. Los andaluces Betis y Sevilla y los valencianos Villarreal, Valencia, Levante y Elche serían los posibles rivales.

Orgulloso campeón de la Copa de Andalucía no hace ni un mes, el Maracena se ganó esta ilusión por derecho propio. Sus jugadores compaginan el fútbol con trabajos y estudios. Uno de sus capitanes, el delantero Raúl Fernández, se despierta a las seis para servir cafés en el negocio de su familia en Peligros tras pasar por canteras como la del Málaga y la del propio Granada, con debut incluso en Segunda B con el Recreativo; otro, el lateral derecho Manu Amaya, regenta el tablao flamenco Reina Mora en el Albaicín. Ejercen de repartidores los goleadores Rubén Osuna y Falín. David Maldonado pone copas en discotecas cuando no se desloma en un almacén. Aún clavan los codos Antonio Salvatierra, Rubén Alarcón, Félix, Rasi, Javi, Colby Williams, Juanjo y Adri 'Sape', además de Marfil, también capitán y opositor mientras ayuda a sus padres en lo que toque. Sus esfuerzos por seguir compitiendo pueden tener recompensa ahora.

«Estos dos últimos meses están siendo muy bonitos; hacía muchos años que no se vivía tanto entusiasmo con el equipo del pueblo», confirma el presidente del Maracena, Sergio Gómez. «Somos un club humilde y muy trabajador, que crece con su cantera. La afición y todos los vecinos están tan implicados como los empleados e incluso el personal del Ayuntamiento. Ojalá podamos disfrutar de algo histórico», se congratula. «Llenar el campo como lo venimos haciendo con las eliminatorias anteriores fue ya una fiesta, y ahora nos queda la guinda. Los jugadores y el cuerpo técnico vienen demostrando que están a la altura y son los primeros que representan nuestros valores y que quieren brindarnos que venga un rival de Primera división», apunta.

Jamás habría imaginado verse así el vicepresidente Óscar Domínguez. «Sería una gran satisfacción después de tantos años luchando por el club de nuestro pueblo; sobre todo, por toda la gente que nos apoya domingo a domingo», comparte, lleno de nervios. Sin irse más allá de la vuelta con el Sporting de Ceuta, sostiene su preferencia por el Betis o el Sevilla entre los posibles rivales de Primera «como equipos de la tierra».

Ampliar Los jugadores del Maracena, entre risas. Ariel C. Rojas

El máximo responsable de gestionar toda esta expectativa en torno a lo meramente futbolístico no es otro que Javier González Vilaseca, entrenador 'ex' de Vandalia, Atarfe, Cubillas y Arenas, tras jugar en el Granada durante la época en Tercera y en el Motril, el Baza o el propio Maracena entre otros equipos de la provincia. «El ambiente es completamente distinto desde que recibimos los balones en los que viene serigrafiada la Copa del Rey. La preparación es especial, y quizás no se nos vuelva a repetir nada de esto a ninguno de nosotros, pero creo sinceramente que se trata de un partido 'trampa'», esboza quien ya jugara el torneo del KO como jugador con el Linares. «Nos gusta todo lo que se genera alrededor, pero somos precavidos; no será tan sencillo como cree quien piensa que es imposible que perdamos», avisa.

«A priori nos dan como favoritos, pero el Sporting de Ceuta vendrá sin nada que perder y a sorprendernos», reseña Vilaseca. «Tenemos que ir a por ellos constantemente, del primer minuto al 98, porque en algún momento se equivocarán y eso nos permitirá abrir la lata para poner el partido a nuestro favor, pero sabiendo que cualquier pérdida absurda puede costarnos un gol que lo cambiaría todo absolutamente si ellos se meten atrás. Y no todo pasará por marcar, también habrá que defender», abunda el entrenador del Maracena, que ya tuvo que parar el entrenamiento del martes previo al encuentro aplazado de División de Honor con el Cantoria al ver a sus jugadores «despistados». Sin salir del fútbol, emplea la metáfora «del trofeo en juego que no puede tocarse al salir a jugar» para ilustrar lo que sus pupilos tienen por delante.

El ritmo de la venta de entradas a diez euros y el acceso gratuito para la cantera sugiere que se apure el aforo máximo de 2.070 espectadores. «Imaginar las gradas abarrotadas nos llena por dentro», reconocen entre todos. A Raúl Fernández, en concreto, hasta lo paran por la calle cuando sale a comprar. «Me piden que luchemos; nunca había visto el pueblo así, y no tengo ni que decir la importancia que le doy al partido», celebra, con el orgullo a flor de piel.

Podría jugar en su Municipal

La visita previa de responsables de la Federación Española aseguró, además, que el Maracena no tendrá que salir de casa para recibir a un 'Primera' en caso de superar al Sporting de Ceuta en caso de aplicarse con las torres de la iluminación entre otras gestiones menores ya en marcha. «No queríamos que nos pillara el toro, porque apenas tendríamos 24 días de margen», justifica el presidente Sergio Gómez. Para disfrutarlo, no obstante, hay que ganar este sábado

