Una app revoluciona las pachangas de Granada

La revolución ha llegado a las pachangas de fútbol de Granada. En pro de la profesionalización que tanto anhelan los jugadores de peñas amateur, una app de la tierra viene a cumplir sus fantasías de asemejarse lo máximo posible a sus ídolos del balón. La plataforma digital granadina 'SiVoy' –no confundir con 'SiVoy!'– los avisa con antelación de la fecha de los partidos, acumula sus estadísticas o elabora la alineación en base a su rendimiento en el campo para no descompensar los equipos. Todo un gestor deportivo dentro del teléfono móvil.

«Y es completamente gratuito. Tampoco tiene publicidad», aclara Juan Luis García, el fundador del proyecto a IDEAL. Formado como ingeniero de caminos, el camino de este granadino no transcurría próximo a la informática, sino más bien al fútbol. «Formo parte de dos peñas. Una de fútbol sala y otra de fútbol 7. Conozco bien lo que supone gestionar estas iniciativas no siempre sencillas. A veces puede haber dificultades para encontrar jugadores suficientes, sacar adelante las pachangas, diseñar los equipos... Cuestiones que requieren un tiempo que no se tiene siempre en la vida adulta. Se lo comenté a un amigo y pensamos que podríamos lanzar una app que lo hiciera por nosotros», desgrana.

Según su análisis del sector, no existía nada parecido en el mercado. Sí para otras disciplinas como pádel, tenis o ciclismo, así como plataformas capaces de repartir a los jugadores entre los equipos, aunque al azar y para nada especializadas en el deporte rey y sus variantes –fútbol 7, fútbol sala...–. Hasta que tuvo lugar el lanzamiento de 'SiVoy' en diciembre de 2022.

«Sacamos un prototipo que nos desarrolló un amigo a bajo coste. Lo subimos disponible tanto para Android, como para iOS. El proceso de creación fue arduo, con un período de un año de por medio, pero quedó exactamente como teníamos en la cabeza. Una app atractiva e intuitiva que supusiera un servicio para las peñas de toda España de cara a solucionar la parte organizativa», repasa.

La versión actual de 'SiVoy' permite invitar a todos los miembros de la peña a un grupo cerrado donde poder consultar los partidos pendientes, sus fechas de juego, sus listas de convocados u otras gestiones como el pago de las cuotas de la misma –para aquellos casos que así lo dispongan–. «La app envía una notificación a todos los integrantes en cuanto se introduce el próximo encuentro, abriendo además el plazo para apuntarse al mismo. El mismo día del partido se vuelve a avisar a los jugadores a modo de recordatorio», explica García.

Una vez finalizado el encuentro, 'SiVoy' habilita la opción de incorporar estadísticas, que se acumulan en el histórico de la peña para establecer ránkings o generar las alineaciones. «El algoritmo de la plataforma analiza los números de cada jugador y elabora los onces de la manera más igualada posible para garantizar la competitividad y la diversión», desvela.

Futuro

De cara al futuro, el fundador de 'SiVoy' avanza una actualización. «Llevamos 700 descargas sin apenas márketing y con el boca a boca, pero quiero ir a más. Me gustaría que se transforme en una red social de fútbol. Que los usuarios puedan buscar peñas desconocidas con vacantes para apuntarse a jugar, cuidar su perfil y poder enviar peticiones de amistad para crear sus propios vínculos...», elucubra.

También valora cruzar el charco. «Estamos trabajando para llevar la app a países de América Latina como Argentina. Tendremos que actualizarla a su forma de entender el fútbol, pero es la idea», concluye. Hora de jugar.

