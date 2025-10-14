Claudia Márquez, el vuelo imparable de una lobreña

MJ Arrebola Granada Martes, 14 de octubre 2025, 00:14 Comenta Compartir

En una pista de atletismo, el silencio es un susurro de concentración. El cuerpo espera. La mente anticipa. El corazón late al ritmo de los sueños. Allí, en ese instante suspendido entre la calma y la explosión de energía, es donde Claudia Márquez se siente en casa. Tiene 19 años, una sonrisa serena y la determinación tatuada en cada zancada. Hace unos meses puso rumbo a Estados Unidos, su historia es la de una joven que ha sabido convertir la pasión en futuro.

Motrileña aunque con raíces lobreñas, no es una atleta cualquiera. Es el ejemplo perfecto de cómo el talento, cuando se mezcla con sacrificio y constancia, puede abrir puertas que parecían inalcanzables. Su destino, la ciudad de Jacksonville, en el estado de Alabama. Allí fue seleccionada por la universidad del mismo nombre para formar parte de su equipo de atletismo y, al mismo tiempo, estudiar una carrera universitaria. Una beca cubrirá sus estudios de Ciencias del Ejercicio y Nutrición, residencia y entrenamientos. Un premio tan merecido como soñado.

La historia de Claudia comenzó, como tantas otras, en el patio de un colegio. «Siempre que había carreras o juegos escolares, yo estaba allí. Me encantaba correr. Era algo natural para mí, como si mi cuerpo me lo pidiera», recuerda con nostalgia. Aquel entusiasmo de una niña pronto se convirtió en algo más serio. Fue entonces cuando sus profesores y familiares la animaron a apuntarse a atletismo. Y lo hizo. Desde muy pequeña, empezó a entrenar en el club Ciudad de Motril, donde aprendió este deporte.

Tras unos años de dedicación, llegó una pausa inesperada. Se apartó de las pistas durante un año, como si necesitara tomar aire. Pero el atletismo, como las grandes pasiones, no se olvida. «Lo echaba de menos. Era como si me faltara algo. Así que volví. Decidí tomármelo en serio».

Desde que tuvo la brillante idea de regresas, esta joven no ha parado de crecer. En 2023, se coló entre las mejores del país, quedando sexta de España en la categoría al aire libre en los 800 metros. Esta temporada ha batido todos sus registros personales, mejorando en cada competición y demostrando que su techo está aún muy lejos. Compite principalmente en los 800 metros, pero también se defiende en otros campos como los 400 y 1500.

Entrenaba en el club Atletismo del Sur, fruto de la unión entre el antiguo Ciudad de Motril y el club Vélez-Málaga. Allí ha encontrado no solo un equipo, sino una familia. «Hay mucha gente en el club, incluso atletas de fuera que están becados. Es un ambiente muy bonito y competitivo, donde todos nos ayudamos».

Sus entrenamientos, según cuenta, son exigentes. «Depende del día y del tipo de sesión. Normalmente empiezo rodando 15 minutos, luego hago ejercicios de movilidad y después las series. Algunos días hacemos rodajes más largos o gimnasio. Es duro, pero me encanta». Y lo dice sin queja alguna, como quien entiende que la excelencia nunca nace del azar, sino del esfuerzo diario.

Ampliar Claudia mientras corre en uno de las competiciones. C. M.

Un salto de vida

El año pasado, tras un proceso de selección y contacto con varias universidades, le llegó la noticia: la Universidad de Jacksonville quería contar con ella.

A través de su rendimiento y su proyección como atleta, Claudia había llamado la atención de entrenadores al otro lado del mundo. La oferta incluía una beca deportiva completa. «Hicimos todo el papeleo y lo cerramos. Aún no me lo creo», cuenta emocionada. Allí no solo entrena y compite representando a la universidad, sino que comenzó una nueva etapa como estudiante de Ciencias del Ejercicio y Nutrición, una carrera que encaja perfectamente con su estilo de vida: «Sigo corriendo, pero también quiero formarme, entender cómo funciona el cuerpo, cómo mejorar como atleta desde dentro».

La decisión de irse no fue fácil. Cambiar de país, de idioma, de entorno… «Sabía que echaría de menos a mucha gente. A mis amigos, a mi familia, a mi entrenador, a todo el mundo que estuvo ahí. Pero es una oportunidad única. No la quiero desaprovechar. Me va a cambiar la vida», abunda.

A pesar de su juventud, Claudia tiene una madurez admirable por todos los que la conocen. A la pregunta sobre si tiene algún referente que le haga avanzar, ella no busca ídolos, ni se compara con nadie. «No tengo un referente concreto. Admiro a muchos atletas, pero al final cada uno es como es. Yo intento dar siempre lo mejor de mí, crecer poco a poco y llegar a lo más alto para superarme», concluye.

