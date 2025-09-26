El Ciudad de Granada salta a pista con ilusiones renovadas

Ángel Mengíbar Granada Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:10 Comenta Compartir

Arranca una nueva era en el Balonmano Ciudad de Granada. La entidad inicia su quinta temporada desde su fundación con la pretensión de estabilizarse de manera definitiva en el espectro social y deportivo de la provincia. Tanto el masculino, como el femenino –dos conjuntos renovados– disputan este sábado la primera jornada liguera, ambos en cuarta categoría nacional.

El primero lo hace ante el Antequera (18.00 horas en el complejo deportivo Chana) con nuevo entrenador al frente. Óscar Valero, segundo de Javier Elvira estos años atrás, coge las riendas del banquillo para tratar de olvidar lo antes posible el último descenso. «Afrontamos la nueva campaña con la mayor de las ilusiones. Queremos dar un paso adelante y pelear por los puestos de arriba de Segunda Nacional para disputar la fase de ascenso», declaró de forma rotunda a IDEAL antes de una sesión de trabajo previa en el complejo deportivo Chana.

«Debutamos contra uno de los rivales más duros del grupo, pero el resto no lo pondrán fácil. Nuestra idea pasa por olvidar los fantasmas del pasado cuanto antes y mantener nuestra identidad. Venimos de competir otros años en esta división y sabemos lo que hay. Espero que suframos menos», añadió Valero. Entre sus pupilos también hay caras nuevas, algunas de ellas marcadas por el ímpetu de su juventud.

«Tenemos un equipo más joven, pero muy ambicioso también. Hay que aprovechar el descenso para afianzar el proyecto. Lo bueno es que Óscar nos conoce a la perfección a todos y no tendrá problemas en adaptarse. Ya tiene experiencia en la liga, que volverá a ser muy igualada», explicó el capitán Carlos Manzano. El resto de la plantilla se va incorporando a la pista exterior del recinto, uno de los lugares donde practican parte de la táctica antes de comenzar la competición.

A su vez, también coinciden allí las jugadoras del femenino, que debutan después de sus compañeros en Primera Nacional (20.00 horas en el mismo pabellón) contra el CD Universidad de Granada. Todo un derbi para abrir boca. «Se trata de un rival destacado en la categoría, al que conocemos del curso anterior. Por como ha ido la pretemporada, las dos primeras jornadas las utilizaremos como preparación aún. El grueso del equipo llegó hace poco y no pudimos trabajar juntas antes de mediados de mes», analizó Pablo Perea, su entrenador.

«Tenemos un equipo joven, con chicas que han venido de otros clubes de la provincia. Las incorporaciones van cuajando poco a poco y lo primero que debemos hacer es trabajar para que el bloque se asiente, pero no renuncio a nada. Iremos partido a partido, aunque suene a tópico, para pelear por lo más alto», asumió el técnico.

Familia

Más allá de los compromisos deportivos, el Ciudad de Granada sigue adelante pese a las dificultades típicas de cualquier club de reciente creación por su gran sentimiento de unión. «Continuamos en el equipo por la gente. Más que compañeras, somos amigas que disfrutan jugando juntas al balonmano. Somos una familia, también con los chicos o el 'staff'. Vamos a por todas», se sinceraron las 'veteranas' Érika Beltrán, María Fuentes, Carla Manrique y Alejandra Hernández, un ejemplo para las recién llegadas.

