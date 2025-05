Un año bastante negro para el deporte granadino

Granada recordará el 2025 como un 'annus horribilis' en el mundo del deporte. Más allá de casos particulares, la presente temporada acumula siete descensos de equipos de las principales disciplinas practicadas a nivel competitivo en la provincia. Tanto profesionales, como amateur, y con la precariedad como telón de fondo. Fútbol sala, baloncesto, balonmano, voleibol... Las malas noticias también afectaron a individualidades como María Pérez o Carlos Garach. La marchadora se 'despidió' del relevo mixto, la prueba que la encumbró en París 2024. El nadador, una de las mejores promesas del país, abandonó las piscinas para enrolarse en el Ejército. Un año para olvidar.

El curso 2024/2025 ha deparado numerosas decepciones al aficionado granadino. El descenso del Recreativo Granada a Tercera RFEF en fútbol y la mala dinámica del Covirán Granada, muy próximo a consumar su caída a la Primera FEB desde la Liga Endesa de baloncesto, coparon gran parte del seguimiento deportivo en la provincia durante la temporada, pero no fueron los únicos varapalos.

Otros seis clubes de disciplinas minoritarias certificaron la pérdida de la categoría, un hecho que acarrea consecuencias a nivel deportivo, económico y de visibilidad. Pese a tratarse de deportes y divisiones diferentes, su desdicha radicó en un idéntico denominador común. El Granada Más Baloncesto (GMasB) se estrenó en Liga Femenina 2 –el tercer escalón nacional– después de subir en 2024. La plantilla de Quique Gutiérrez firmó un arranque notable, pero a lo largo de la segunda vuelta las lesiones y la falta de recursos lastraron su porvenir.

Posición Victorias Empates Derrotas 12 7 0 19 Posición Victorias Empates Derrotas 12 7 0 19 Posición Victorias Empates Derrotas 12 7 0 19 Posición Victorias Empates Derrotas 12 7 0 19

«No somos un club poderoso a nivel económico y tuvimos que montar un equipo en prácticamente mes y medio tras el ascenso. No fue fácil, pero competimos todo el año. Es cierto que nuestras jugadoras sufrieron problemas físicos, lo que nos penalizó en la segunda vuelta. Otros conjuntos se reforzaron y nosotros no pudimos. No estamos satisfechos con el resultado, pero nos quedamos cerca», confesó Antonio Gómez Nieto, el presidente de la entidad.

Tras el descenso, el conjunto morado regresará a la Liga Nacional N1, competición regida por las federaciones autonómicas y con un gran número de andaluces en el grupo. «No supone ningún varapalo, sabemos dónde está GMasB. Se trata de un torneo regular muy exigente, ya nos proclamamos campeonas varios años y participamos en las promociones de ascenso», detalló.

«El objetivo que tenemos en mente pasa por pelear por el ascenso otra vez. Ponemos el foco en la cantera, ya que tenemos buenas jugadoras. Sienten la tierra y al club. En Liga Femenina 2, prácticamente todas ellas eran granadinas. En GMasb somos un ejemplo a seguir en Andalucía y trataremos de continuar así», remarcó ambicioso Gómez Nieto.

Otro con intención de recuperar lo perdido es el Sima Granada de fútbol sala. Los rojiblancos vivieron una campaña complicada en Segunda División B, la categoría de bronce. Las lesiones y la marcha de jugadores experimentados y con galones en la plantilla complicaron sobremanera la permanencia.

Puntos Victorias Empates Derrotas 30 7 2 21 Puntos Victorias Empates Derrotas 30 7 2 21 Puntos Victorias Empates Derrotas 30 7 2 21 Puntos Victorias Empates Derrotas 30 7 2 21

«A finales de la temporada pasada perdimos un número importante de jugadores con nivel. Los veteranos se marcharon y los jóvenes que iban a subir del Juvenil al primer equipo acabaron fichando por conjuntos de divisiones más altas. Fueron cerca de ocho, con lo que eso supone, y recalaron en el Málaga Ciudad Redonda o el Córdoba», manifestó el presidente José Antonio Cervera.

Dichas salidas obligaron al Sima a construir su plantel con jóvenes promesas de las categorías inferiores, algunas todavía algo verdes para competir en Segunda B. «La mayoría de los chicos no tenían experiencia y les costó asentarse en la categoría. Al final no pudieron igualar el nivel de los futbolistas que abandonaron la entidad», añadió. De cara al próximo curso en Tercera –con el Sima aún pendiente de ciertos cambios en la división de bronce que podrían anular su descenso deportivo–, Cervera adelantó novedades del proyecto.

«Vamos a mantener a nuestros patrocinadores, por lo que a nivel económico no sufriremos una gran bajada de ingresos. Sí que reduciremos costes y renovaremos los banquillos de nuestros tres equipos Juvenil, Masculino y Femenino. Arrancaremos con unos cuerpos técnicos diferentes», confirmó el presidente, lo que supondrá la salida de Rafa Romero como técnico principal tras tres campañas en el banquillo.

Doble fiasco

En voleibol, la provincia registró un doble fiasco. Ni el Universidad de Granada, ni el CDU Atarfe lograron salvar su puesto en Superliga 2, la segunda división nacional. El primero, en modalidad masculina y después de recalar este 2024 desde Primera Nacional. Los chicos del 'Uni' nunca llegaron a adaptarse al grado de exigencia que demandaba la liga, la cual cerraron por abajo como colistas.

Puntos Victorias Derrotas 15 5 17 Puntos Victorias Derrotas 15 5 17 Puntos Victorias Derrotas 15 5 17 Puntos Victorias Derrotas 15 5 17

«Partíamos de la base de que la permanencia era muy complicada por la inexperiencia de muchos jugadores. Son un grupo jovencísimo y con talento, que encadenó dos ascensos seguidos. Este año les ha servido para evolucionar hacia la profesionalización, que es el principal cometido de un club de cantera como el nuestro», aseveró Jordi Mercadé, director de Deportes de la UGR.

El curso que viene arrancarán en Primera Nacional, al igual que el CDU Atarfe, que rozó la salvación en la competición femenina pese a las dificultades. «Sufrimos las bajas de la mayoría de la plantilla. Jugadoras que llevaban conmigo muchos años, que se formaron aquí, decidieron seguir su camino en otros clubes. Nos tocó recomponer el equipo con fichajes, pero sin demasiado bagaje. Al final bajamos por tres puntos, así que me quedo satisfecho con el trabajo que hicieron», asumió Fran Santos, entrenador y presidente de la entidad.

Puntos Victorias Derrotas 13 3 19 Puntos Victorias Derrotas 13 3 19 Puntos Victorias Derrotas 13 3 19 Puntos Victorias Derrotas 13 3 19

La apuesta atarfeña para regresar a Superliga 2 se centra en la cantera, el principal recurso de los proyectos más humildes. Algunos como el Balonmano Ciudad de Granada, sin demasiadas fuentes de ingresos. «Descender a Segunda Nacional –cuarto escalón– nos supone un alivio económico, ya que Primera es muy cara. Somos de los pocos clubes que no compiten en autonómica y que no disponen de dotación económica institucional en Granada. Al final esa falta nos complica construir un proyecto sólido en una categoría difícil», reconoció el presidente José Manuel Bueno.

Puntos Victorias Empates Derrotas 20 10 0 20 Puntos Victorias Empates Derrotas 20 10 0 20 Puntos Victorias Empates Derrotas 20 10 0 20 Puntos Victorias Empates Derrotas 20 10 0 20

«Tampoco tenemos unas instalaciones donde entrenar cuatro días a la semana. Los rivales eran semiprofesionales y su condición física marcaba la diferencia. Obviamente el descenso vino porque no hicimos las cosas bien, pero este tipo de situaciones provocan que el proyecto esté actualmente en el aire», aclaró.

En hockey patines, el Patín Alhambra de Cájar compartió la misma queja después de despedirse de OK Liga Plata –la segunda división– a falta de dos jornadas por disputarse y con cero triunfos en toda la temporada. «Es una pena porque, aunque contamos con un presupuesto bajo, con 30.000 euros más podríamos haber peleado la permanencia. Estamos decepcionados con el apoyo nulo de algunas instituciones, pero no se apuesta por el deporte. A pesar de ello, lucharemos por recuperar la categoría el año que viene», espetó Vicente Gran, entrenador y presidente del club.

Posición Victorias Empates Derrotas 12 0 1 19 Posición Victorias Empates Derrotas 12 0 1 19 Posición Victorias Empates Derrotas 12 0 1 19 Posición Victorias Empates Derrotas 12 0 1 19

Las excepciones del 'annus horribilis'

Las únicas excepciones las protagonizaron el Detugra SL Granada de fútbol sala y las chicas del 'Uni' de voleibol. El primero, equipo femenino de Sima, logró el ascenso a Segunda División tras ganar sus veinte partidos de División de Honor, sin conceder ningún punto. Las jugadoras de Javi Espinosa supondrán el mejor conjunto granadino del fútbol sala patrio actuando el año que viene en la categoría de plata.

Lo mismo ocurre con las jugadoras del Universidad de Granada, que disputará la Superliga 2 de voleibol tras ascender en la fase final de su categoría celebrada en Ourense hace varias semanas. Un éxito que ensalza el trabajo y la evolución del deporte femenino en la provincia. Una luz en mitad del apagón.

Comenta Reporta un error