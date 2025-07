El alucinante camino hasta la elite del granadino Álvaro Cárdenas

Jose Manuel Puertas Domingo, 6 de julio 2025, 23:39 Comenta Compartir

Por mucho que haya autovías mucho más concurridas hacia un destino concreto, a veces los caminos que desembocan en la elite resultan inescrutables y difíciles de prever. Había que tener mucha fe en el proceso, casi insensatez, para pensar, hace cinco años, que Álvaro Cárdenas (Granada, 29 de abril de 2002) podría ser, a día de hoy, jugador del Valencia Basket –subcampeón de la Liga Endesa y participante en la próxima Euroliga– o miembro de la selección española B que este año se concentrará junto a la absoluta en la preparación de esta hacia el Eurobasket, al objeto de que algunos de sus jóvenes integrantes comiencen a conocer los métodos de trabajo de la selección.

Tener fe, o ser un testarudo de manual y un obseso del trabajo, como sin duda es este base granadino de 23 años y 187 centímetros de altura que se marchó a Estados Unidos siendo un absoluto desconocido en la cantera española y que regresa ahora convertido en flamante fichaje de uno de los mejores equipos del país. El suyo es el camino de quien no está en absoluto predestinado a llegar, sino que va derribando una tras otra puertas que parecían inimaginables de cruzar. Un crecimiento en las canchas tan paulatino como voraz, perfectamente tutelado por su padre, David, profesor de la Facultad del Deporte y antiguo entrenador del CB Granada. Con un reto claro y ambicioso en el horizonte, pero dando pasos firmes mientras el paralelo crecimiento físico resultaba exponencial –Cárdenas, con 16 años, apenas medía 1'65 metros–, el premio está siendo espectacular. A futuro, quién sabe, visto lo visto sobre una evolución incesante.

Un año en una academia en la República Checa y cuatro en la NCAA estadounidense –tres en San Jose State, California y uno en Boise State, Idaho– han transformado al secreto mejor guardado de la canasta granadina en un jugador muy apetecible para los grandes del baloncesto español. El fichaje por Valencia Basket ha sorprendido a nivel nacional e incluso, no lo oculta, a él mismo. «Mentiría si dijese que no fue así, pero se ha creado una situación muy específica porque hay muchos españoles yéndose a la NCAA y Valencia ha seguido mi trabajo y ha hecho una apuesta de futuro por mí a la que, en cuanto empezaron las conversaciones, tuve claro que era imposible decir que no», declaró el granadino este pasado domingo en el programa 'Tirando a Fallar', de esRadio. Cárdenas ha manejado otras opciones en la Liga Endesa, pero la propuesta 'taronja', por muchos motivos, acabó resultando la ganadora final.

Pertenecer a la disciplina de un equipo de Euroliga abre inmediatamente el abanico de opciones en el corto, medio y largo plazo. No en vano, el base saldrá cedido el próximo curso, en busca de acumular minutos en su primera experiencia en el Viejo Continente que hubieran estado muy caros a orillas del Turia. Por allí pasó hace algunas semanas, coincidiendo con la semifinal de la Liga Endesa entre el cuadro valenciano y el La Laguna Tenerife. «He conocido a la plantilla y entrenado con algunos jugadores jóvenes. El cuerpo técnico del primer equipo, incluido Pedro Martínez, estuvo allí, y creo que he creado una buena impresión», valoró durante la citada charla radiofónica.

Y así, la próxima campaña debutará como profesional en las filas del Peristeri, un histórico de la liga griega. «Es un reto increíble y, de hecho, cuando surgió la idea de ir, era difícil decir que no. Hablando con él entrenador –Vasilis Xanthopoulos, base recién retirado–, noté que confía en mí. Quiere que esté muchos minutos en la cancha, como titular o compartiéndola con otros 'combos'. Y con esa confianza, y la experiencia que supondrá poder jugar contra equipos como Panathinaikos u Olympiakos, es un escaparate muy bueno para mí, jugando además competición europea», valora sobre su fichaje por el histórico club ateniense.

Selección

Las alucinantes últimas semanas de Álvaro Cárdenas se completan con la convocatoria de la selección española B, donde convivirá con la absoluta trabajando a las órdenes de Jaume Ponsarnau. Compartirá equipo con, por ejemplo, seis de los campeones del Mundo U19 en 2023 y jugará, en el Torneo Ciudad de Málaga, ante los combinados checo y portugués que disputarán el Eurobasket, y que también se medirán en el Martín Carpena a la selección española A. Otra cima hollada, hasta un lugar donde nadie esperaba a Cárdenas, pero al que se ha labrado pertenecer.

Pero antes, el granadino se marchará la próxima semana a la República Checa, donde en tierras de Kafka casi todo empezó en su particular metamorfosis. Allí llevará a cabo entrenamientos individuales para preparar el curso en el que saltará al profesionalismo con el bastón de mando en un equipo griego de competición europea, tras haber estado concentrado con el equipo nacional. Nada mejor que este último párrafo para radiografiar los sólidos pasos que sigue dando alguien que, a priori, no estaba destinado a ello. Con dieciséis años, no llegaba al 1'70 y jugaba en La Zubia. No lo olviden, para valorar todo lo que ya ha conseguido y lo que esté por llegar. Certezas no hay, más allá de que se seguirá dejando la piel y que lo que recoja se lo habrá ganado a pulso.

