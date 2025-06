Volver al inicio 20 VICTORIA DE JOSÉ ANTONIO RUEDA. El sevillano consigue su sexta victoria de la temporada y se hace más fuerte al frente de la general de pilotos de Moto3. 20 Bandera roja en pista que pone punto y final a la carrera. 20 Valentín Perrone segundo metiendo presión a José Antonio Rueda. 20 Los pilotos que se han ido al suelo son Taiyo Furusato, Adrián Fernández y Luca Lunetta. 20 ¡Caída en la última vuelta! Están implicados tres o cuatro pilotos. 19 José Antonio Rueda primero, seguido de Álvaro Carpe. No consigue coger contacto con las primeras posiciones Ángel Piqueras, es quinto. 18 ¡Al suelo Máximo Quiles! Venía de ganar el último Gran Premio en Mugello pero se ha ido al suelo y se va a quedar fuera de los puntos hoy en Assen. De momento vuelve a carrera para disputar las últimas vueltas. 17 David Almansa lidera la prueba a cuatro vueltas para el final, José Antonio Rueda ha logrado subir hasta la tercera plaza, tras Álvaro Carpe. 17 Caída de Tatchakorn Buasri y Eddi O'Shea, quedan 20 pilotos en esta carrera de Moto3 en Assen. 16 Álvaro Carpe es tercero y puede ponerse segundo en el Mundial de Moto3 porque Ángel Piqueras está ahora en la undécima plaza. 15 ¡Se tocan Almansa y Quiles! Por suerte ambos se mantienen encima de la moto y no ha tenido consecuencias. 15 Quiles, Almansa y Muñoz en las tres primeras posiciones a falta de seis vueltas para el final. 14 Se han tocado Cormac Buchanan y Nicola Carraro y se han ido al suelo, no pueden continuar. Quedan 22 pilotos en carrera. 13 Avanza poco a poco Álaro Carpe, se sitúa en décimo puesto tras José Antonio Rueda. El líder aguantando hasta las vueltas finales para tratar de recuperar la cabeza de carrera. 12 Ryusei Yamanaka se pone primero. El japonés solo ha subido al podio en una ocasión en este Mundial, fue tercero en Qatar. 9 José Antonio Rueda baja a la tercera posición, Quiles lidera ahora la carrera seguido de Yamanaka. 7 No consigue despegar Álvaro Carpe que rueda en 15ª posición. El tercer clasificado del Mundial de Moto3 tiene problemas para meterse hoy en los puntos. 5 Ryusei Yamanaka vuelve a aparecer en las primeras posiciones, es cuarto tras Rueda, Quiles y Almansa. 4 Álvaro Carpe ha conseguido recuperar un par de posiciones, es 13º. 4 José Antonio Rueda en primera posición, seguido de David Almansa y Máximo Quiles. 3 Máximo Quiles que fue el ganador del pasado Gran Premio, el de Italia, tras haber logrado sendos segundos puestos en las dos carreras anteriores. 3 Maximo Quiles se habia situado en cabeza de carrera pero un pequeño error le cuesta varios puestos, es ahora cuarto. 1 Carpe ha estado cerca de chocar col Almansa y baja hasta la 18ª posición. 1 José Antonio Rueda recupera la primera posición en el primer paso por línea de meta, seguido de Álvaro Carpe y David Almansa. 1 Ha tenido problemas en la salida Guido Pini, está intentando arrancar la moto con ayuda de los mecánicos pero parece que no va a poder volver a carrera. 1 Buena salida de Ryusei Yamanaka que salía quinto y se coloca segundo tras Álvaro Carpe. Aún así, Rueda sigue como firme líder del Mundial de Moto3 con 162 puntos, seguido de Ángel Piqueras con 106. José Antonio Rueda y Álvaro Carpe, compañeros del Red Bull KTM Ajo, saldrán hoy primero y segundo respectivamente. El líder del Mundial y Carpe marcaron su registro a cinco minutos del final que les sirvió para hacer pole y ser segundo respectivamente. Dos Hondas se han colado en el Top-10 para tomar la salida en el Circuito de Assen junto con ocho KTM, David Almansa, que saldrá tercero, y Taiyo Furusato, cuarto. Buenos días y bienvenidos a la carrera de Moto3 del Gran Premio de Países Bajos, décima cita de la temporada 2025.