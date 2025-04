Volver al inicio Final Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión en directo de esta primera carrera de la jornada. Ha sido un placer. Les esperamos para vivir en directo la prueba de Moto2 en unos instantes. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo. Final Como decíamos, José Antonio Rueda escala de nuevo a la primera posición del ranking de pilotos de Moto3 con 91 puntos, cuatro más que Ángel Piqueras y 34 con respecto a Joel Kelso. Adrián Fernández, que hoy ha sido 4º, también milita en la cuarta plaza de la clasificación general a 38 enteros del piloto sevillano. 19 Joel Kelso se ha tenido que conformar con la tercera posición y conquista su segundo podio del año, el segundo en las tres últimas carreras. 19 Ángel Piqueras se hace con la segunda plaza en un duelo tremendo con Joel Kelso !!! El piloto de Ayora pierde el liderato, pero logra su tercera presencia en el podio en el presente curso y obviamente sigue en la pelea por el título. 19 José Antonio Rueda ha conseguido su tercera victoria del año y cuatro presencias en el podio en solo cinco carreras disputadas. Tras verse obligado a abandonar en el pasado Gran Premio de Catar, hoy es capaz de recuperar el liderato y demuestra ser el rival a batir este año en la menor de las tres categorías. 19 VICTORIA DE JOSÉ ANTONIO RUEDA !!! Menudor recital del piloto andaluz, dominando la carrera de principio a fin y logrando ganar con una ventaja enorme, superior a los cuatro segundos. 19 Lo intenta Kelso. Está tratando de recuperar la segunda posición, pero de momento no puede con Piqueras. 19 SEGUNDO PIQUERAS !!! No espera más el valenciano y supera momentáneamente a Joel Kelso, aunque seguro que el australiano no ha dicho su última palabra. 19 ÚLTIMA VUELTA !!! Lección magistral de José Antonio Rueda !!! Más de cuatro segundos de ventaja y puede disfrutar de un plácido último giro a este Circuito de Jerez-Ángel Nieto. 18 Sigue Piqueras tratando de superar a Kelso, pero no está siendo el piloto oceánico una presa fácil y de momento le está cerrando todas las puertas. 17 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Recordemos que, de ganar, José Antonio Rueda recuperará el liderato en la clasificación de pilotos de Moto3, plaza de privilegio que perdió hace 15 días tras abandonar en el Gran Premio de Catar. 16 Piqueras sigue en tercera posición, pero se encuentra muy cerca de Joel Kelso y parece esperar el momento para asestar el golpe definitivo al australiano y conformarse, en principio, con la segunda posición. 15 CINCO VUELTAS PARA EL FINAL !!! Más de dos segundos para José Antonio Rueda. Ha conseguido romper la carrera y va camino de lograr una nueva victoria, dominando la carrera de principio a fin. 14 José Antonio Rueda podría conseguir hoy su tercera victoria de la temporada y su cuarto podio en las cinco carreras disputadas. Sin duda números de campeón en un inicio de campaña extraordinario por parte del piloto de Los Palacios y Villafranca. 13 Joel Kelso vuelve al segundo puuesto !!! Ha aprovechado un pequeño error de Piqueras, pero esta pelea está favoreciendo a un José Antonio Rueda que dispara su diferencia en cabeza de carrera y está sentando ya las bases para conseguir una nueva victoria en la presente temporada. 13 Pasito al frente de Ángel Piqueras. El piloto valenciano ha superado a Joel Kelso y se sitúa en la segunda posición. Habrá que ver si puede dar caza a un Rueda que parece que se ha puesto ya en modo ganador. 12 Imbatible de momento José Antonio Rueda !!! Va a por todas el sevillano y ahora acaba de marcar la vuelta rápida, aprovechando también para ampliar la ventaja con respecto a Joel Kelso. 11 David Muñoz se ha visto obligado a abandonar. Solo ha puntuado en una de las cinco carreras disputadas esta temporada y no está siendo el inicio de temporada que se esperaba por parte de uno de los pilotos llamados a estar peleando por el título. 11 Los tres primeros pilotos en esta carrera: Rueda, Kelso y Piqueras tienen una gran ventaja con respecto a sus perseguidores. El cuarto piloto es Ryusei Yamanaka y se encuentra a más de tres segundos de la cabeza de carerra. 10 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! Si esto terminara así, José Antonio Rueda recuperaría el liderato en la clasificación de pilotos de Moto3 superando a un Ángel Piqueras que se conforma de momento con la tercera posición. 9 Sigue perdiendo posiciones Álvaro Carpe y el piloto murciano cae ahora a la 6ª plaza tras ser superado por Taiyo Furusato. 9 Continúa Joel Kelso tratando de dar caza a José Antonio Rueda. El australiano aún no sabe lo que es ganar en esta categoría de Moto3, siendo uno de los pilotos más veteranos con 65 carreras disputadas en su haber. 8 Llegan noticias tranquilizadores sobre el estado de salud de David Almansa. Se encuentra algo dolorido y se le practicarán pruebas, pero en buen estado teniendo en cuenta el tremendo golpe que se ha llevado. 8 La ventaja entre José Antonio Rueda y Joel Kelso es de solo tres décimas en estos instantes y al australiano le hace falta algo más para poder coger el rebufo de la moto del sevillano. 7 El que parece que está perdiendo algo de fuelle es Álvaro Carpe. El piloto del equipo Red Bull KTM Ajo ha caído hasta la 5ª plaza tras ser superado por Ryusei Yamanaka. 6 SEGUNDO JOEL KELSO !!! Se veía venir. El piloto oceánico supera a Ángel Piqueras y se lanza ya a por un José Antonio Rueda que lidera la carrera desde el comienzo. 6 Suma y sigue para Joel Kelso. El piloto australiano está marcando el mejor ritmo actualmente en pista y habrá que ver si puede terminar de dar caza a Piqueras y Rueda. 5 Ojo a Joel Kelso !!! Segunda vuelta rápida seguida para el australiano. Ha superado a Álvaro Carpe y milita en la tercera posición, consiguiendo reducir diferencias con respecto a los dos primeros clasificados. 4 Está poniendo ritmo de crucero ya José Antonio Rueda. El sevillano está consiguiendo abrir un pqueño hueco en cabeza de carrera y cuenta con tres décimas de diferencia con respecto a Ángel Piqueras. 4 Riccardo Rossi, Ruché Moodley y David Almansa son los pilotos que se han visto obligados a abandonar. Por cierto, Almansa se ha llevado un golpazo tremendo tras ser impactado por otra moto antes de caer y esperemos que se encuentre en las mejores condiciones posibles. 3 Ángel Piqueras reacciona. El piloto de Ayora acaba de marcar la primera vuelta rápida en carrera y se lanza a por José Antonio Rueda. Ambos son los únicos que saben lo que es ganar en la presente temporada. 2 José Antonio Rueda continúa comandando la carrera y Ángel Piqueras ya se sitúa a su estela tras superar a Álvaro Carpe. 2 Se suceden las caídas en este primer tramo de la carrera. El último implicado ha sido Riccardo Rossi. 1 Se ha producido una caída en la que se ha visto implicado David Muñoz. Se le acumulan los problemas al piloto sevillano después de haber salido en la última posición debido a una sanción. 1 MANTIENE JOSÉ ANTONIO RUEDA LA PRIMERA POSICIÓN !!! Le sigue Álvaro Carpe, su compañero en el equipo Red Bull KTM Ajo. Joel Kelso y Ángel Piqueras completan la primera línea de la parrilla de salida. El actual líder de Moto3 se ha aprovechado de una sanción a David Muñoz que logró ayer el tercer mejor tiempo en la sesión de calificación, pero que ha sido relegado a comenzar en la última plaza. José Antonio Rueda comienza la carrera desde la pole position, la primera en la actual temporada y la segunda que consigue en su trayectoria en Moto3 después de conseguirlo también en el Gran Premio de Portugal de 2024. Ángel Piqueras aprovechó la oportunidad y terminó por conquistar su segunda victoria de la temporada, por lo que el piloto de Ayora parte por primera vez como líder, aunque con un solo punto de diferencia con respecto a Rueda. Nos centramos ya en la carrera de Moto3 que, la primera en ponerse en marcha. Como ya hemos comentado, el abandono de José Antonio Rueda en el pasado Gran Premio de Catar ha ajustado la clasificación de pilotos en la menor de las tres categorías. Repasamos el horario previsto para las carreras de hoy. La acción comienza a las 11:00 horas (horario peninsular) con la disputa de la prueba de Moto3. A las 12:15 arranca Moto2, mientras que el semáforo se pondrá en verde para anunciar el inicio de la carrera de MotoGP a las 14:00 horas. En Moto3, la situación se ha ajustado mucho después del abandono de José Antonio Rueda en la última carrera en el Lusail International Circuit. Así, Ángel Piqueras comienza como líder en la menor de las tres categorías, con un solo punto de ventaja sobre el propio Rueda y 26 con respecto a Joel Kelso. Esto en lo que respecta a MotoGP. En Moto2, Arón Canet ofreció un importante golpe de mano con su victoria en el pasado Gran Premio de Catar. El valenciano está mostrando una enorme regularidad desde el comienzo de la temporada parte hoy como líder de la clasificación de pilotos, aventajando en diez puntos a Manu González y en 12 a Jake Dixon. Y hoy vuelve a subirse a una moto de MotoGP Aleix Espargaró. El piloto de Granollers es ahora piloto probador de Honda y disputa esta carerra con una wild card. Hoy disputará su Gran Premio número 256 en la máxima categoría y solo le supera Valentino Rossi, con 372 presencias. Aunque en principio lo tendrá bastante complicado para poder alzarse con la victoria, Fabio Quartararo aspira a ganar su primera carrera en MotoGP desde el Gran Premio de Alemania de 2022. El piloto francés ha terminado en el podio en dos de sus seis participaciones en el Gran Premio de España en MotoGP (1º en 2020 y 2º en 2022), aunque fue 15º el año pasado, su peor resultado histórico en el Circuito de Jerez excluyendo abandonos. La pole position de hoy trae sorpresa y es que Fabio Quartararo arranca la carrera desde la primera posición de la parrilla de salida. Se trata de la 17ª que consigue en su trayectoria en MotoGP y la primera desde el Gran Premio de Indonesia de 2022. El piloto del equipo Gresini Racing ha terminado en la zona de puntos en sus ocho últimas carreras, incluyendo tres podios, y de conseguirlo en el próximo Gran Premio de España igualará su mejor racha hasta el momento en MotoGP (nueve en 2024). Alex Márquez, por su parte, ha conseguido en solo cuatro Grandes Premios en este 2025 el mismo número de podios que en sus dos campañas previas al completo en MotoGP (tres). Excluyendo abandonos, Bagnaia ha terminado en el podio en 18 de las 19 últimas carreras, fallando solo con un cuarto puesto en el Gran Premio de Argentina esta temporada. ‘Pecco’ Bagnaia comienza la carrera en la 3ª posición de la parrilla de salida. El piloto de Turín ha conseguido la victoria en las tres últimas ediciones del Gran Premio de España de MotoGP y podría convertirse en el primer piloto que logra cuatro victorias consecutivas a lo largo de la historia. Asimismo, el ‘93’ del equipo oficial de Ducati tiene la oportunidad de conseguir su podio número 115 en MotoGP, cifra con la que superaría a Jorge Lorenzo, situándose en solitario como segundo piloto con más podios en la historia de la clase reina solo por detrás de Valentino Rossi (199). Marc Márquez, que hoy arranca en la segunda posición de la parrilla de salida, ha conseguido tres victorias esta temporada en solo cuatro carreras de MotoGP, el mismo número que en la pasada temporada al completo (20 Grandes Premios). Con un solo triunfo adicional, se convertirá en el piloto español con más victorias en el equipo Ducati Lenovo Team superando a Jorge Lorenzo (tres). Marc Márquez se volvió a imponer ayer en el sprint y ha ganado los cinco celebrados esta temporada, convirtiéndose en el primer piloto que logra cinco victorias consecutivas en este formato de carrera corta desde su introducción en 2023. Suma y sigue para Marc Márquez. El piloto del equipo Ducati Lenovo Team tratará de conseguir hoy su cuarta victoria de la temporada y continuar poniendo tierra de por medio con respecto a sus dos grandes rivales en la lucha por el título, caso de Francesco Bagnaia y un Alex Márquez, que continúa protagonizando un excepcional arranque de año y está demostrando ser un aspirante a todo. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Gran Premio de España de motociclismo desde el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, la 5ª carrera de la temporada 2025. ¿Preparados? Comenzamos…