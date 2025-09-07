Gran Premio de Cataluña

17 Atención porque Rueda no se ha podido escapar y por detrás comienzan a recuperar. Intensa ahora la batalla entre Taiyo Furusato y Adrián Fernández por el tercer puesto. 16 José Antonio Rueda y Ángel Piqueras se escapan y se está limpiando mucho la carrera a solo tres vueltas para la conclusión. 16 Intenta recuperar Ángel Piqueras. El piloto valenciano recupera la segunda posición y se acerca un poco a la posición de José Antonio Rueda. 16 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Rueda está construyendo los cimientos de la que podría ser su 8ª victoria en la presente temporada y habrá que ver si los pilotos perseguidores tienen algo guardado. 15 RUEDA ROMPE LA CARRERA !!! Atención porque el líder de Moto3 está volando en pista en estos momentos y está consiguiendo romper la carrera, con cinco décimas de diferencia con respecto a David Almansa. 14 Se han tocado Ángel Piqueras y David Muñoz !!! Nada serio y ambos siguen en los primeros puestos. 14 El que ha desaparecido de los primeros puestos es Máximo Quiles. El murciano ha caído hasta la 14ª plaza y no sabemos exactamente si marcha con algún problema mecánico. 13 Ángel Piqueras marca ahora la vuelta rápida en carrera y se intenta ir a por José Antonio Rueda !!! Los dos primeros pilotos de Moto3 ocupan los dos primeros puestos en esta carrera. 12 Con Rueda primero y Piqueras tercero en estos instantes, la diferencia entre ambos en la clasificación general sería de 78 puntos. 12 Y atención porque José Antonio Rueda ha sido advertido por parte de Dirección de Carrera por exceder los límites de la pista. Debe extremar la precaución si no quiere ser sancionado. 11 PRIMERO RUEDA !!! Completa la remontada y se quita a David Almansa de un plumazo. Habrá que ver si no tiene problemas con los neumáticos porque está siendo uno de los pilotos más agresivos en pista. 11 Jacob Roulstone se ve obligado a abandonar por un problema mecánico y Cormac Buchanan se ha ido al suelo en una carrera que estaba siendo de guante blanco. 10 Hay intercambio de posiciones por detrás, pero nadie ha podido intentar hasta el momento apear a David Almansa del primer puesto en esta 15ª carrera del curso. 9 También da Ángel Piqueras un paso al frente y el piloto de Ayora se hace ahora con la segunda posición. 9 5º JOSÉ ANTONIO RUEDA !!! Ya ha mejorado su posición de salida y eso después de haber tenido que cumplir con una long lap. 8 See están peleando ahora Quiles y David Muñoz por la segunda plaza y esto puede favorecer momentáneamente a un David Almansa ajeno a las batallas que se libran por detrás. 7 Es ahora David Muñoz el piloto que rueda en la segunda posición y trata de poner coto al dominio de David Almansa. Máximo Quiles ha caído ahora hasta la 5ª plaza. 6 Rueda suma y sigue !!! Ya es 9º el piloto de Los Palacios y Villafranca y tiene relativamente controlado a Ángel Piqueras, su rival más directo en la lucha por el título. 6 Pocos adelantamientos en este tramo inicial de la prueba y todos los pilotos van justitos, tratando de no descolgarse y seguir el ritmo que impone Almansa. 5 Marca ahora Rueda la vuelta rápida en plena remontada después de haber tenido que realizar una long lap de sanción. 5 Gran ritmo el que está poniendo encima de la mesa David Almansa. Lidera desde el comienzo, aunque está lejos de poder romper la carrera. 4 Joel Kelso ha ido perdiendo muchos puestos en este primer tramo de la carrera, pero sorprende ahora marcando la vuelta rápida en carrera. 4 Ángel Piqueras se aproxima, poco a poco, a la cabeza de carrera. También Máximo Quiles !!! Pasa ahora a la segunda posición el murciano. 3 Adrián Fernández ha pasado a ocupar la segunda posición, por lo que los dos pilotos del equipo Leopard Racing lideran en estos momentos la carrera. 3 José Antonio Rueda ya ha cumplido con la long lap de sanción y regresa a pista en la 15ª plaza. No ha perdido demasiado tiempo y es probable que el sevillano pueda regresar rápido a la cabeza de carrera. 2 Ya han avisado a José Antonio Rueda de que tiene que cumplir la long lap de sanción. El sevillano decidirá ahora cuando la cumple. 2 Kelso no ha podido consolidar el primer puesto y vuelve David Almansa a liderar la carrera 1 Se hace Joel Kelso con la primera posición !!! 1 Problemas para Ángel Piqueras. Ha caído hasta el 8º puesto, justo por detrás de José Antonio Rueda, el actual líder de Moto3. 1 Buena salida de Máximo Quiles, el ganador de la última carrera en Hungría. Ya marcha en la 4ª posición. 1 DAVID ALMANSA MANTIENE LA PRIMERA POSICIÓN !!!   Joel Kelso y Ángel Piqueras, por su parte, completan la primera línea de la parrilla de salida. Piqueras dispone de una buena oportunidad para tratar de continuar recortando la desventaja que mantiene con respecto a Rueda en la lucha por el título tal y como ha sucedido en las dos últimas citas mundialistas.   David Almansa sale hoy desde la pole position, consiguiendo ayer la primera de su trayectoria en Moto3. El piloto de Argamasilla de Calatrava intentará conseguir el que sería también su primer podio.   José Antonio Rueda ha conseguido siete victorias y nueve podios a lo largo del curso, no obstante acumula dos carreras consecutivas sin poder terminar en el cajón, finalizando en la 5ª posición en los dos últimos Grandes Premios en Austria y Hungría. El sevillano arranca hoy en la 6ª posición.   Nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la carrera de Moto3, la primera en ponerse en marcha. Como decíamos José Antonio Rueda lidera la clasificación con 250 puntos, 69 más que Ángel Piqueras y 86 en relación a un Máximo Quiles que logró hace dos semanas en Hungría su segunda victoria de la temporada.   Repasamos los horarios previstos para las carreras de hoy. La acción comienza a las 11:00 horas (horario peninsular español) con la disputa de la prueba de Moto3. A las 12:20 horas arranca la prueba de Moto2, mientras que el semáforo tornará a verde para anunciar el inicio de la carrera de MotoGP a las 14:00 horas.   En Moto3 la situación se presenta mucho más despejada para un José Antonio Rueda que, a pesar de no haber podido subir al podio en las dos últimas carreras, cuenta con 250 puntos, 69 más que Ángel Piqueras y 86 en relación a un Máximo Quiles que logró hace dos semanas en Hungría su segunda victoria de la temporada.   Esto en lo que respecta a la máxima categoría, Manu González lidera el ranking de pilotos de Moto2 con 204 puntos, 25 sobre Arón Canet y 31 con respecto a Diogo Moreira, un piloto claramente al alza y que ha enlazado un segundo y un primer puesto en las dos últimas carreras.   Fabio Quartararo (Yamaha) ha terminado en el podio en tres de sus siete carreras de MotoGP en el Circuit de Barcelona-Catalunya en MotoGP (incluyendo los Grandes Premios de Catalunya y Barcelona), incluyendo dos victorias (2020 y 2022), aunque en el último cosechó su peor posición histórica (11º).   Parecía que KTM se podría erigir como la gran alternativa al tradicional dominio de Ducati, pero Yamaha y, en particular, la figura de Fabio Quartararo ha dado un paso al frente este fin de semana y habrá que estar muy atentos a su desempeño en la carrera.   Fabio Quartararo arranca desde la segunda posición, mientras que Marc Márquez completa la primera línea de la parrilla de salida.   Hoy sale desde la pole Alex Márquez. Se trata de la primera que logra en la presente temporada y solo la segunda en su trayectoria en MotoGP después de la conseguida en las Termas de Río Hondo, en el Gran Premio de Argentina de 2023.   Así, las cosas Marc Márquez lidera la clasificación de pilotos de MotoGP con 467 puntos, 187 más que Alex Márquez y 239 con respecto a Francesco Bagnaia.   Tampoco Alex Márquez se encuentra en un punto especialmente alto en esta etapa de la temporada y el piloto del equipo Gresini solo ha terminado en el podio en tres de las nueve últimas carreras tras conseguir cuatro en las cinco primeras de la temporada.   Y no parece que el italiano haya encontrado este fin de semana precisamente la solución a sus problemas, puesto que no ha conseguido rodar en ningún momento en los tiempos de los mejores y hoy comienza en la 21ª posición.   Francesco Bagnaia (Ducati) no ha ganado en sus 11 últimas carreras de MotoGP, su peor racha sin subir a lo más alto del podio en la máxima categoría desde sus 41 primeras carreras entre 2019 y 2021 hasta que logró la primera victoria (Gran Premio de Aragón).   La impresionante racha ganadora coincide, además, con el desplome de sus dos grandes rivales en la lucha por el título, especialmente por parte de un Francesco Bagnaia que no está encontrando la forma de poder competir con su compañero de box.   Si tenemos en cuenta solo las carreras dominicales, el piloto de Cervera ha conseguido ganar en las siete últimas carreras de MotoGP. La última vez que logró ocho o más victorias de forma consecutiva fue en 2014, cuando se impuso en las diez primeras carreras de la temporada.   Sumando carreras y sprints, Marc Márquez ha logrado 14 victorias consecutivas, algo que nunca ha conseguido ningún piloto desde que al menos 2023 (año de introducción del sprint de los sábados).   Marc Márquez ha conseguido 14 victorias al sprint en la presente temporada, convirtiéndose en el primer piloto que logra tantas victorias en una misma temporada desde su introducción en 2023. El piloto de Cervera acumula 15 victorias en este formato de carrera corta y solo Jorge Martín ha logrado más hasta el momento (16).   Y por lo visto en el sprint de ayer no parece que Márquez esté dispuesto a aflojar el ritmo y se anotó su octava victoria consecutiva en la prueba corta de los sábados.   Nuevo fin de semana para testear si Marc Márquez logra un nuevo doblete, sería el octavo consecutivo y, de lograrlo, podría tener ya en el próximo Gran Premio de San Marino su primera oportunidad para lograr su séptima corona en MotoGP, la primera desde 2019.   Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión del Gran Premio de Hungría de motociclismo desde el circuito de Barcelona-Catalunya, la 15ª prueba de la temporada 2025. ¿Preparados? Comenzamos…

Clasificación

Pos Pilotos
Tiempo
1 Álex Márquez
2 Fabio Quartararo
+00:00:00.000
3 Marc Márquez
+00:00:00.000
4 Franco Morbidelli
+00:00:00.000
5 Pedro Acosta
+00:00:00.000
6 Fabio Di Giannantonio
+00:00:00.000
7 Johann Zarco
+00:00:00.000
8 Ai Ogura
+00:00:00.000
9 Enea Bastianini
+00:00:00.000
10 Luca Marini
+00:00:00.000
11 Brad Binder
+00:00:00.000
12 Marco Bezzecchi
+00:00:00.000
13 Fermín Aldeguer
+00:00:00.000
14 Jack Miller
+00:00:00.000
15 Raúl Fernández
+00:00:00.000
16 Miguel Oliveira
+00:00:00.000
17 Joan Mir Mayrata
+00:00:00.000
18 Jorge Martin
+00:00:00.000
19 Aleix Espargaró
+00:00:00.000
20 Alex Rins
+00:00:00.000
21 Francesco Bagnaia
+00:00:00.000
22 Maverick Viñales
+00:00:00.000
23 Lorenzo Savadori
+00:00:00.000
24 Somkiat Chantra
+00:00:00.000
1 Álex Márquez
00:01:37.536
2 Fabio Quartararo
00:01:37.803
3 Marc Márquez
00:01:37.945
4 Franco Morbidelli
00:01:38.010
5 Pedro Acosta
00:01:38.019
6 Fabio Di Giannantonio
00:01:38.034
7 Johann Zarco
00:01:38.155
8 Ai Ogura
00:01:38.166
9 Enea Bastianini
00:01:38.187
10 Luca Marini
00:01:38.327
11 Brad Binder
00:01:38.333
12 Marco Bezzecchi
00:01:38.361
13 Fermín Aldeguer
00:01:38.049
14 Jack Miller
00:01:38.105
15 Raúl Fernández
00:01:38.206
16 Miguel Oliveira
00:01:38.210
17 Joan Mir Mayrata
00:01:38.214
18 Jorge Martin
00:01:38.405
19 Aleix Espargaró
00:01:38.446
20 Alex Rins
00:01:38.526
21 Francesco Bagnaia
00:01:38.530
22 Maverick Viñales
00:01:38.531
23 Lorenzo Savadori
00:01:38.658
24 Somkiat Chantra
00:01:39.377
1 Joan Mir Mayrata
00:01:39.119
2 Álex Márquez
+00:00:00.022
3 Fabio Quartararo
+00:00:00.118
4 Maverick Viñales
+00:00:00.170
5 Pedro Acosta
+00:00:00.174
6 Fermín Aldeguer
+00:00:00.188
7 Fabio Di Giannantonio
+00:00:00.210
8 Marc Márquez
+00:00:00.221
9 Marco Bezzecchi
+00:00:00.267
10 Brad Binder
+00:00:00.322
11 Johann Zarco
+00:00:00.335
12 Raúl Fernández
+00:00:00.362
13 Luca Marini
+00:00:00.383
14 Enea Bastianini
+00:00:00.462
15 Jack Miller
+00:00:00.554
16 Aleix Espargaró
+00:00:00.583
17 Francesco Bagnaia
+00:00:00.622
18 Miguel Oliveira
+00:00:00.634
19 Franco Morbidelli
+00:00:00.697
20 Jorge Martin
+00:00:00.729
21 Ai Ogura
+00:00:00.752
22 Alex Rins
+00:00:01.119
23 Somkiat Chantra
+00:00:01.217
24 Lorenzo Savadori
+00:00:01.243
1 Pedro Acosta
00:01:38.979
2 Johann Zarco
+00:00:00.095
3 Marc Márquez
+00:00:00.219
4 Maverick Viñales
+00:00:00.389
5 Álex Márquez
+00:00:00.405
6 Luca Marini
+00:00:00.440
7 Brad Binder
+00:00:00.515
8 Marco Bezzecchi
+00:00:00.524
9 Aleix Espargaró
+00:00:00.573
10 Enea Bastianini
+00:00:00.626
11 Jack Miller
+00:00:00.765
12 Raúl Fernández
+00:00:00.792
13 Miguel Oliveira
+00:00:00.909
14 Ai Ogura
+00:00:00.941
15 Fermín Aldeguer
+00:00:00.947
16 Alex Rins
+00:00:00.976
17 Fabio Di Giannantonio
+00:00:01.007
18 Fabio Quartararo
+00:00:01.060
19 Franco Morbidelli
+00:00:01.180
20 Joan Mir Mayrata
+00:00:01.244
21 Jorge Martin
+00:00:01.371
22 Lorenzo Savadori
+00:00:01.472
23 Francesco Bagnaia
+00:00:01.556
24 Somkiat Chantra
+00:00:02.011
Pos Pilotos
Tiempo
1 Daniel Holgado
2 Jake Dixon
+00:00:00.000
3 Collin Veijer
+00:00:00.000
4 Albert Arenas Ovejero
+00:00:00.000
5 Barry Baltus
+00:00:00.000
6 Daniel Muñoz
+00:00:00.000
7 Filip Salac
+00:00:00.000
8 Senna Agius
+00:00:00.000
9 Arón Canet
+00:00:00.000
10 Ayumu Sasaki
+00:00:00.000
11 Alonso López
+00:00:00.000
12 Manuel González
+00:00:00.000
13 Diogo Moreira
+00:00:00.000
14 Izan Guevara Bonnin
+00:00:00.000
15 Celestino Vietti
+00:00:00.000
16 David Alonso
+00:00:00.000
17 Iván Ortola
+00:00:00.000
18 Joe Roberts
+00:00:00.000
19 Alex Escrig
+00:00:00.000
20 Marcos Ramírez
+00:00:00.000
21 Zonta van den Goorbergh
+00:00:00.000
22 Mario Suryo Aji
+00:00:00.000
23 Adrián Huertas
+00:00:00.000
24 Tony Arbolino
+00:00:00.000
25 Unai Orradre
+00:00:00.000
26 Yuki Kunii
+00:00:00.000
27 Darryn Binder
+00:00:00.000
28 Eric Fernández
+00:00:00.000
29 Jorge Navarro
+00:00:00.000
1 Daniel Holgado
00:01:41.549
2 Jake Dixon
00:01:41.629
3 Collin Veijer
00:01:41.738
4 Albert Arenas Ovejero
00:01:41.761
5 Barry Baltus
00:01:41.800
6 Daniel Muñoz
00:01:41.807
7 Filip Salac
00:01:41.837
8 Senna Agius
00:01:41.865
9 Arón Canet
00:01:41.871
10 Ayumu Sasaki
00:01:41.874
11 Alonso López
00:01:42.024
12 Manuel González
00:01:42.026
13 Diogo Moreira
00:01:42.031
14 Izan Guevara Bonnin
00:01:42.072
15 Celestino Vietti
00:01:42.210
16 David Alonso
00:01:42.258
17 Iván Ortola
00:01:42.342
18 Joe Roberts
00:01:42.369
19 Alex Escrig
00:01:42.167
20 Marcos Ramírez
00:01:42.203
21 Zonta van den Goorbergh
00:01:42.241
22 Mario Suryo Aji
00:01:42.263
23 Adrián Huertas
00:01:42.267
24 Tony Arbolino
00:01:42.375
25 Unai Orradre
00:01:42.461
26 Yuki Kunii
00:01:42.608
27 Darryn Binder
00:01:42.785
28 Eric Fernández
00:01:42.809
29 Jorge Navarro
00:01:42.803
1 Daniel Holgado
00:01:41.897
2 Senna Agius
+00:00:00.024
3 Celestino Vietti
+00:00:00.235
4 Manuel González
+00:00:00.281
5 Jorge Navarro
+00:00:00.368
6 Albert Arenas Ovejero
+00:00:00.385
7 Collin Veijer
+00:00:00.432
8 Filip Salac
+00:00:00.483
9 Jake Dixon
+00:00:00.532
10 Mario Suryo Aji
+00:00:00.538
11 Arón Canet
+00:00:00.556
12 David Alonso
+00:00:00.657
13 Joe Roberts
+00:00:00.754
14 Diogo Moreira
+00:00:00.780
15 Alex Escrig
+00:00:00.804
16 Marcos Ramírez
+00:00:00.806
17 Izan Guevara Bonnin
+00:00:00.933
18 Ayumu Sasaki
+00:00:01.006
19 Darryn Binder
+00:00:01.019
20 Adrián Huertas
+00:00:01.082
21 Barry Baltus
+00:00:01.107
22 Alonso López
+00:00:01.113
23 Zonta van den Goorbergh
+00:00:01.175
24 Tony Arbolino
+00:00:01.199
25 Iván Ortola
+00:00:01.316
26 Unai Orradre
+00:00:01.408
27 Yuki Kunii
+00:00:01.562
28 Eric Fernández
+00:00:01.621
1 Arón Canet
00:01:42.168
2 Daniel Holgado
+00:00:00.051
3 Jake Dixon
+00:00:00.109
4 Daniel Muñoz
+00:00:00.152
5 Diogo Moreira
+00:00:00.159
6 Collin Veijer
+00:00:00.163
7 Iván Ortola
+00:00:00.200
8 Joe Roberts
+00:00:00.207
9 Izan Guevara Bonnin
+00:00:00.209
10 Manuel González
+00:00:00.212
11 Senna Agius
+00:00:00.226
12 Alonso López
+00:00:00.249
13 Barry Baltus
+00:00:00.265
14 Filip Salac
+00:00:00.297
15 Tony Arbolino
+00:00:00.376
16 Albert Arenas Ovejero
+00:00:00.499
17 Marcos Ramírez
+00:00:00.567
18 Zonta van den Goorbergh
+00:00:00.632
19 Jorge Navarro
+00:00:00.635
20 Celestino Vietti
+00:00:00.698
21 Ayumu Sasaki
+00:00:00.819
22 Adrián Huertas
+00:00:00.844
23 David Alonso
+00:00:00.852
24 Alex Escrig
+00:00:01.008
25 Eric Fernández
+00:00:01.016
26 Mario Suryo Aji
+00:00:01.027
27 Darryn Binder
+00:00:01.163
28 Unai Orradre
+00:00:01.210
29 Yuki Kunii
+00:00:01.345
1 Daniel Holgado
00:01:42.306
2 Barry Baltus
+00:00:00.147
3 Manuel González
+00:00:00.167
4 Albert Arenas Ovejero
+00:00:00.194
5 Arón Canet
+00:00:00.195
6 Izan Guevara Bonnin
+00:00:00.283
7 Filip Salac
+00:00:00.286
8 Collin Veijer
+00:00:00.287
9 Daniel Muñoz
+00:00:00.310
10 Alonso López
+00:00:00.378
11 Senna Agius
+00:00:00.384
12 Celestino Vietti
+00:00:00.423
13 Jake Dixon
+00:00:00.479
14 David Alonso
+00:00:00.528
15 Zonta van den Goorbergh
+00:00:00.590
16 Marcos Ramírez
+00:00:00.698
17 Diogo Moreira
+00:00:00.863
18 Iván Ortola
+00:00:00.948
19 Tony Arbolino
+00:00:01.025
20 Jorge Navarro
+00:00:01.172
21 Adrián Huertas
+00:00:01.178
22 Darryn Binder
+00:00:01.221
23 Ayumu Sasaki
+00:00:01.349
24 Joe Roberts
+00:00:01.520
25 Alex Escrig
+00:00:01.796
26 Mario Suryo Aji
+00:00:01.856
27 Yuki Kunii
+00:00:02.278
28 Eric Fernández
+00:00:02.410
29 Unai Orradre
+00:00:02.591
Pos Pilotos
Tiempo
1 José Antonio Rueda
2 Ángel Piqueras
+00:00:00.284
3 Taiyo Furusato
+00:00:00.534
4 Adrián Fernández
+00:00:00.752
5 David Almansa
+00:00:01.008
6 Ryusei Yamanaka
+00:00:01.254
7 David Muñoz
+00:00:01.558
8 Guido Pino
+00:00:01.812
9 Valentín Perrone
+00:00:02.031
10 Joel Kelso
+00:00:02.302
11 Luca Lunetta
+00:00:02.518
12 Máximo Quiles
+00:00:02.776
13 Álvaro Carpe
+00:00:03.001
14 Scott Ogden
+00:00:03.253
15 Marcos Uriarte
+00:00:03.572
16 Dennis Foggia
+00:00:03.787
17 Riccardo Rossi
+00:00:04.034
18 Ruché Moodley
+00:00:04.269
19 Eddie O'Shea
+00:00:04.502
20 Nicola Fabio Carraro
+00:00:04.750
21 Marco Morelli
+00:00:05.060
22 Stefano Nepa
+00:00:05.254
23 Noah Dettwiler
+00:00:05.530
24 Arbi Aditama
+00:00:05.814
25 Jacob Roulstone
Retirado
26 Cormac Buchanan
Retirado
1 David Almansa
00:01:46.877
2 Joel Kelso
00:01:47.079
3 Ángel Piqueras
00:01:47.086
4 David Muñoz
00:01:47.096
5 Ryusei Yamanaka
00:01:47.233
6 Adrián Fernández
00:01:47.235
7 José Antonio Rueda
00:01:47.240
8 Guido Pino
00:01:47.254
9 Álvaro Carpe
00:01:47.318
10 Máximo Quiles
00:01:47.410
11 Jacob Roulstone
00:01:47.538
12 Taiyo Furusato
00:01:47.642
13 Dennis Foggia
00:01:47.667
14 Luca Lunetta
00:01:47.811
15 Valentín Perrone
00:01:47.908
16 Riccardo Rossi
00:01:48.240
17 Marcos Uriarte
00:01:48.465
18 Cormac Buchanan
00:01:48.468
19 Ruché Moodley
00:01:48.538
20 Eddie O'Shea
00:01:48.641
21 Nicola Fabio Carraro
00:01:49.036
22 Marco Morelli
00:01:49.085
23 Stefano Nepa
00:01:49.131
24 Noah Dettwiler
00:01:49.500
25 Arbi Aditama
00:01:49.996
26 Scott Ogden
00:01:49.268
1 Ángel Piqueras
00:01:47.365
2 Adrián Fernández
+00:00:00.341
3 David Almansa
+00:00:00.541
4 David Muñoz
+00:00:00.681
5 José Antonio Rueda
+00:00:00.682
6 Joel Kelso
+00:00:00.696
7 Dennis Foggia
+00:00:00.777
8 Scott Ogden
+00:00:00.875
9 Riccardo Rossi
+00:00:00.898
10 Álvaro Carpe
+00:00:00.925
11 Valentín Perrone
+00:00:00.953
12 Jacob Roulstone
+00:00:01.027
13 Ryusei Yamanaka
+00:00:01.057
14 Nicola Fabio Carraro
+00:00:01.057
15 Luca Lunetta
+00:00:01.075
16 Guido Pino
+00:00:01.226
17 Taiyo Furusato
+00:00:01.257
18 Marcos Uriarte
+00:00:01.323
19 Noah Dettwiler
+00:00:01.427
20 Marco Morelli
+00:00:01.445
21 Ruché Moodley
+00:00:01.447
22 Cormac Buchanan
+00:00:01.478
23 Eddie O'Shea
+00:00:01.595
24 Stefano Nepa
+00:00:01.665
25 Arbi Aditama
+00:00:03.562
1 Valentín Perrone
00:01:47.584
2 David Muñoz
+00:00:00.096
3 David Almansa
+00:00:00.195
4 Guido Pino
+00:00:00.377
5 Máximo Quiles
+00:00:00.461
6 Jacob Roulstone
+00:00:00.465
7 Joel Kelso
+00:00:00.580
8 José Antonio Rueda
+00:00:00.584
9 Riccardo Rossi
+00:00:00.593
10 Luca Lunetta
+00:00:00.598
11 Marcos Uriarte
+00:00:00.680
12 Adrián Fernández
+00:00:00.708
13 Taiyo Furusato
+00:00:00.740
14 Álvaro Carpe
+00:00:00.743
15 Ángel Piqueras
+00:00:00.762
16 Nicola Fabio Carraro
+00:00:00.811
17 Dennis Foggia
+00:00:00.819
18 Ryusei Yamanaka
+00:00:01.125
19 Marco Morelli
+00:00:01.154
20 Eddie O'Shea
+00:00:01.470
21 Scott Ogden
+00:00:01.684
22 Ruché Moodley
+00:00:01.893
23 Stefano Nepa
+00:00:02.138
24 Noah Dettwiler
+00:00:02.238
25 Cormac Buchanan
+00:00:02.238
26 Arbi Aditama
+00:00:02.542
1 José Antonio Rueda
00:01:47.483
2 David Muñoz
+00:00:00.188
3 Adrián Fernández
+00:00:00.524
4 Ryusei Yamanaka
+00:00:00.587
5 Valentín Perrone
+00:00:00.633
6 Guido Pino
+00:00:00.652
7 Joel Kelso
+00:00:00.748
8 David Almansa
+00:00:00.769
9 Jacob Roulstone
+00:00:00.891
10 Máximo Quiles
+00:00:00.983
11 Álvaro Carpe
+00:00:01.082
12 Scott Ogden
+00:00:01.125
13 Riccardo Rossi
+00:00:01.257
14 Ángel Piqueras
+00:00:01.266
15 Luca Lunetta
+00:00:01.304
16 Stefano Nepa
+00:00:01.315
17 Dennis Foggia
+00:00:01.339
18 Marco Morelli
+00:00:01.419
19 Nicola Fabio Carraro
+00:00:01.714
20 Ruché Moodley
+00:00:01.730
21 Taiyo Furusato
+00:00:01.928
22 Marcos Uriarte
+00:00:01.948
23 Noah Dettwiler
+00:00:02.230
24 Cormac Buchanan
+00:00:02.556
25 Eddie O'Shea
+00:00:02.628
26 Arbi Aditama
+00:00:02.913