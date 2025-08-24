Volver al inicio

3 Algunos de los pilotos que se cayeron al comienzo de la prueba han ido volviendo a pista, caso de Celestino Vietti.

2 Manu González se conforma de momento con la tercera posición, mientras que Arón Canet ha recuperado un par de puestos y ta marcha en la cuarta plaza, a la estela de González.

2 Diogo Moreira trata de recuperar tras su mala salida y está muy cerca ya de Jake Dixon, tratando de recuperar el liderato.

1 Jake Dixon se ha hecho con la primera posición después de que Diogo Moreira no haya protagonizado una salida demasiado exitosa.

1 Los pilotos implicados en la caída han sido Darryn Binder, Celestino Vietti, Yuki Kunii y Unai Orradre.

1 CAÍDA DE CUATRO PILOTOS EN LA PARTE DE ATRÁS !!! Han sido Celestino Vietti y Yuki Kunii, entre otros.

Zonta van den Goorbergh dio la sorpresa ayer consiguiendo el segundo mejor crono en la sesión de calificación y hoy intentará terminar en un Top10 que se le ha resistido a lo largo de toda la temporada.

Por su parte, Manu González intentará poner orden tras sufrir el pasado domingo su segundo abandono de la temporada. El madrileño comienza hoy en la tercera posición, mientras que Arón Canet lo hace desde la sexta posición.

Moreira, como decíamos, comienza hoy desde la pole. Se trata de la cuarta que consigue en la presente campaña, logrando además la victoria la última vez en la que lo consiguió, en el pasado Gran Premio de los Países Bajos.

Diogo Moreira confirma encontrarse en un momento muy dulce, ganando dos de las cuatro últimas carreras, aunque sendos abandonos en las otras dos le hacen acusar una falta de regularidad que le imposibilita poder asaltar el liderato de la clasificación de pilotos en la categoría intermedia.

El brasileño es tercero en una clasificación liderada por Manu González con 188 puntos, 19 más que Arón Canet y 35 con respecto al propio Diego Moreira.

En la categoría intermedia Diogo Moreira intentará darle continuidad a su victoria el pasado domingo en el Gran Premio de Austria y hoy parte desde la pole position.

Después de la victoria de Máximo Quiles en la carrera de Moto3, diseccionamos todo lo que pueda ocurrir dentro de unos instantes en la prueba de Moto2.