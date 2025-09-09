Una vuelta al colegio de vértigo para los equipos Champions Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal disputarán siete partidos en apenas 22 días, con largos desplazamientos -sobre todo los de Xabi Alonso- y poco tiempo para descansar

Los equipos miran el calendario que se les viene encima y se echan a temblar. La vuelta al colegio no siempre se mide en cuadernos y libros y para Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal, septiembre comienza como una auténtica montaña rusa tras el parón de selecciones y la primera toma de contacto con los tres partidos en agosto: siete encuentros en apenas 22 días, viajes maratonianos y un calendario que no concede respiro. Una agenda de vértigo en la que los pupitres se cambian por estadios europeos y los deberes se corrigen en cada marcador, con la Champions como asignatura más exigente. En tres semanas, los cinco representantes españoles en la Liga de Campeones afrontarán un recorrido que combina la dureza de la Liga con la exigencia continental, los desplazamientos -el equipo de Xabi Alonso tiene que hacer un viaje de más de 14.000 kilómetros en la segunda jornada europea- y sin apenas margen para entrenar, descansar y recuperar. Una vuelta al cole de vértigo.

El reto es mayúsculo para estos equipos, que deberán mantener la regularidad en la Liga, comenzar con fuerza en Europa y, al mismo tiempo, evitar lesiones en plantillas que tendrán que exprimirse al máximo a las primeras de cambio. Septiembre será un carrusel de partidos sin respiro, donde los banquillos tendrán tanto protagonismo como las estrellas y una verdadera prueba de resistencia que puede marcar el desarrollo del curso futbolístico. Este tramo de competición no es solo un maratón físico, sino también un test de carácter, profundidad de plantilla y capacidad de gestión. Los entrenadores tendrán que acertar con las rotaciones, los jugadores deberán asumir responsabilidades y las aficiones vivirán un carrusel que apenas dejará tiempo para digerir cada partido, sea una victoria o una derrota. Los cinco clubes encaran este tramo con un objetivo común: llegar vivos y competitivos a octubre. Y para lograrlo, tendrán que superar esta vuelta al cole de vértigo, con partidos cada tres días y sin margen para el error.

Real Madrid El 'plan B' de Xabi Alonso se pone a prueba

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, fue claro antes del parón: «No es normal que se juegue cada tres días desde septiembre. Vamos a tener que gestionar mucho mejor la plantilla para no romper a los jugadores». El conjunto blanco regresa a la rutina con un calendario cargado de obstáculos. En la Liga, de la que es líder, retoma con una visita a la Real Sociedad (sábado 13 de septiembre), un estadio que suele poner en dificultades a sus rivales, para luego recibir al Espanyol (día 20), viajar al Ciutat de València entre semana (martes 23) para medirse al Levante y cerrar el mes con un derbi de máxima tensión contra el Atlético en el Metropolitano el sábado 27 de septiembre. Antes habrá recibido al Espanyol (el sábado 20) en el Santiago Bernabéu y jugará su último partido antes de un nuevo parón de selecciones ante el Villarreal en casa ya en el mes de octubre (el sábado 4).

Más dolores de cabeza le dará su estreno en la Champions, primero con el Olympique de Marsella en el Bernabéu y después con un desplazamiento incómodo de más de 14.000 kilómetros a Kazajistán para medirse al Kairat Almaty. Todo un carrusel de siete partidos (cuatro fuera de casa -uno en Madrid- y tres en casa) en apenas 22 días y con unos desplazamientos de 15.656 kilómetros.

Barcelona Entre la exigencia liguera y el debut en St. James' Park

El Barça de Hansi Flick afronta su particular maratón de partidos con siete en 22 días -con tres de ellos lejos de la Ciudad Condal y que le obligará a recorrer 7.628 kilómetros-. Su primer rival en la Liga será el Valencia en casa (domingo 14), para después recibir al Getafe (domingo 21), viajar a Oviedo entre semana (jueves 25), enfrentarse en casa a la Real Sociedad (domingo 28) y comenzar el mes de octubre ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán (domingo 5), para cerrar la serie de partidos trampa en los que el equipo no puede fallar si quiere mantener el pulso con el Real Madrid. Hansi Flick no escondió su preocupación ante la cantidad de partidos que les esperan en los próximos días: «El calendario es una locura. Queremos competir en todas las competiciones, pero necesitamos tiempo para entrenar, y ahora mismo no lo tenemos».

A los choques domésticos hay que sumarle el estreno en la Champions League, otro de los grandes objetivos de los azulgrana y cuyo inicio será contra el Newcastle en St. James' Park (el jueves 18 de septiembre), un escenario que exige personalidad y físico y que se presenta como una primera piedra de toque para medir la ambición europea de un Barça que necesita reivindicarse. La segunda jornada es todavía más dura, ya que recibe al actual campeón de la competición, el PSG de Luis Enrique, un choque que puede medir el nivel del equipo y que, dependiendo del resultado, puede marcar el devenir de las siguientes semanas.

Atlético de Madrid Del Villarreal al derbi pasando por Anfield

Si los equipos de Champions tienen un calendario exigente, el del Atlético de Madrid lo es todavía más. En la Liga, donde han empezado con apenas dos puntos de nueve posibles a pesar de los refuerzos que han llegado en el verano, los de Simeone necesitan empezar a sumar de tres en tres y su primera oportunidad la tendrán ante el Villarreal en el Metropolitano (sábado 13 de septiembre), para después viajar a Mallorca (domingo 21) y recibir entre semana al Rayo Vallecano (miércoles 24) y tres días después, sin apenas tener las 72 horas que exige la ley de descanso entre partido y partido, jugar el derbi ante el Real Madrid (sábado 27), en un partido que siempre está marcado en rojo en el calendario de los colchoneros. El último partido liguero de este atracón de partidos le hará viajar a Vigo para medirse al Celta (domingo 5 de octubre), que dará paso a un nuevo parón de selecciones.

Si el calendario doméstico es complicado, qué decir de la Champions, donde se estrena ante el Liverpool en Anfield (miércoles 17 de septiembre) para jugar el segundo partido en casa ante el Eintracht de Fráncfort. Dos rivales de exigencia máxima que obligarán al Atlético a mostrar su mejor versión desde el inicio en un grupo duro en el que el margen de error es mínimo. El capitán Koke resumió el sentir del vestuario ante esta acumulación de partidos: «Hay días en los que casi no sabemos si estamos en Liga o Champions. Todo pasa muy rápido y apenas hay tiempo para descansar». Y es que los de Simeone jugarán siete partidos en 23 días (cuatro en casa y tres fuera), en los que recorrerán 5.182 kilómetros.

Athletic Valverde, obligado a gestionar la plantilla

El Athletic, con su regreso a la Champions, tendrá un calendario tan cargado que le obligará a gestionar la plantilla y a tirar de rotaciones para evitar un desgaste que comprometa su temporada con siete partidos en apenas 22 días (con la ventaja de que cuatro de ellos sean en San Mamés). En la Liga, donde es colíder tras sumar sus partidos por victorias, el equipo de Ernesto Valverde encadena partidos exigentes tras el parón. Comienza este sábado 13 con un derbi vasco ante el Alavés en casa, para una semana después viajar a Mestalla para medirse al Valencia (sábado 20), recibir al Girona en la jornada entre semana (martes 23) y viajar de nuevo a la Comunidad Valenciana para enfrentarse al Villarreal (sábado 27). El Mallorca, en San Mamés, será el último partido antes del nuevo parón de selecciones ya el sábado 4 de octubre.

El regreso del Athletic a la Champions se vivirá con toda la pasión de Bilbao y le exigirá con un calendario apretado. El primer rival no podía ser más grande: el Arsenal de Mikel Arteta visita San Mamés el martes 16 de septiembre en un estreno europeo de enorme dificultad, pero también de ilusión desbordada. El Borussia Dortmund, un clásico europeo, será el segundo rival en tierras alemanas. Ernesto Valverde lo explicó con su habitual sobriedad: «Tenemos que disfrutar de volver a Europa, pero también ser conscientes de que jugar dos competiciones de este nivel desgasta mucho», en referencia a los 5.026 kilómetros que recorrerán sus jugadores en estos 22 días.

Villarreal La Champions, entre el Metropolitano y el Bernabéu

El Villarreal, que ha trabajado bien en el mercado de verano, es un equipo que mezcla juventud y experiencia, pero necesita dar un salto de madurez si quiere sobrevivir a un calendario que no perdona y que le va a exigir jugar siete partidos en 23 días (cuatro fuera de casa y tres en casa) y recorrer 5.950 kilómetros. En la Liga, el mes comienza contra Atlético de Madrid este sábado en el Metropolitano, para recibir una semana después a Osasuna (sábado 20) y viajar al Sánchez Pizjuán para medirse al Sevilla en tres semanas (martes 23). Para los de Marcelino, el mes termina ante el Athletic en La Cermánica y concluye su maratón de partidos en uno de los escenarios más complicados, el Santiago Bernabéu y ante el Real Madrid (sábado 4 de octubre).

El submarino amarillo afronta además estas próximas semanas sabiendo que en Champions le espera la ruta más complicada: PSG, Manchester City y Juventus, entre otros. Cada partido será una final y el margen para fallar, mínimo. Su debut será ante el Tottenham en Londres (jueves 11 de septiembre) para recibir en la segunda jornada a la todopoderosa Juventus (el 1 de octubre).

Betis, Celta y Rayo, su propio carrusel

Si los cinco equipos de Champions tienen un calendario apretado, también los otros tres clubes que disputan la Europa League y la Conference League se verán exigidos en las próximas tres semanas. El Betis jugará seis partidos en 22 días (cuatro en casa y dos fuera de casa) y en la Liga necesita retomar el vuelo tras sumar cinco puntos en cuatro partidos (adelantó su encuentro ante el Celta porque les coincidía con una jornada de Europa Legue) y esa remontada deberá empezar ante el Levante en Valencia (domingo 14 de septiembre), para luego viajar a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad (viernes 19), recibir a Osasuna el domingo 28 y viajar a Barcelona para enfrentarse al Espanyol el 5 de octubre. En la Europa League debuta en casa ante el Nottingham Forest (24 de septiembre), para jugar la segunda jornada europea ante el Ludogorets en Bulgaria.

Mientras, el Celta disputará seis partidos en 23 días (tres fuera de casa y tres en Balaídos) con el objetivo de remontar el vuelo en la Liga y comenzar con buen pie su regreso a Europa. En la competición doméstica empieza el maratón en casa frente al Girona (domingo 14 de septiembre), para posteriormente viajar a Madrid para medirse al Rayo Vallecano (domingo 21). Una semana después vuelve a viajar para jugar ante el Elche (domingo 28) y cierra esta concatenación de partidos ante el Atlético en su estadio (5 de octubre). En la Europa League debutará en Alemania ante el Stuttgart el jueves 25 de septiembre y recibirá al Paok en la segunda jornada (2 de octubre).

El tercero en discordia en Europa, en su caso en la Conference League, será el Rayo Vallecano, que jugará cinco partidos en 22 días (cuatro de Liga y uno en Europa), que le exigirá al máximo a una plantilla que debe demostrar estar preparada para dos competiciones. En la Liga juega ante Osasuna en Pamplona (14 de septiembre), ante el Celta de Vigo en casa (domingo 21) y frente al Sevilla en Vallecas (domingo 28). El último duelo antes del nuevo parón será fuera de casa ante la Real Sociedad (domingo 5 de octubre). Su estreno en la Conference League será en Vallecas ante el Shkendija el jueves 2 de octubre).

