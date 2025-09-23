Las claves de la transformación de Dembélé Luis Enrique hizo un líder de un tipo ausente, Messi le aconsejó ser un profesional serio para poder cumplir sus sueños y su madre siempre le acompañó en los momentos más complicados

Ignacio Tylko Madrid Martes, 23 de septiembre 2025, 18:23 Comenta Compartir

La incontenible emoción de Ousmane Dembélé al recoger el Balón de Oro, «Santo Grial» para El Mosquito, estaba justificada. Después de años en los que se le consideraba un juguete roto por su vida desordenada y falta de empatía, el astro francés del PSG sabía que estaba ante la oportunidad de su vida después de un enorme esfuerzo de transformación. Reacio a presumir de sus actuaciones individuales, prefirió alabar el enorme trabajo de Luis Enrique, quien sin Kylian Mbappé eligió al exdelantero del Barça para cimentar la construcción de un verdadero equipo, capaz de levantar la primera Orejona de su historia.

Sabe Dembélé mejor que nadie que el técnico gijonés ha sido determinante para su crecimiento exponencial, clave para que el PSG conquistase por fin la Champions con la pizarra de Lucho y el carácter sacrificado como banderas. Adquieren ahora todavía más importancia aquellas palabras del exseleccionador español tras la victoria ante el Inter. «Eso es liderar a un equipo. No solo por los títulos ni por los goles. Sobre todo por cómo ha defendido», lo elogió en pleno festejo.

Ampliar Dembélé, emocionado tras recibir el balón de Oro Afp

Dembélé prometía desde que emergió en el Rennes y se consolidó en el Borussia Dortmund. El Barça se enamoró de sus regates, filigranas, goles y cambios de ritmo y lo contrató por 148 millones sumando variables, su fichaje más caro en pugna con el de Coutinho. Estaba llamado a sustituir a Neymar, rumbo al PSG. Aunque comenzó bien con Ernesto Valverde, nunca logró afianzarse y su trayectoria como azulgrana resultó un fiasco. Seis años plagados de altibajos, lesiones recurrentes y una actitud ausente, como si el fútbol y el Barça no fueran con él.

Su trayectoria como azulgrana resultó un fiasco. Seis años plagados de altibajos, lesiones recurrentes y una actitud ausente

En agosto de 2023, fue el PSG el que llamó a la puerta de Dembélé para darle el '10' que Neymar había liberado. Tras un primer año bueno, la salida de Mbappé al Madrid le obligó a asumir más responsabilidades, a ser la máxima referencia ofensiva del equipo. Y el curso pasado explotó con unos números excelentes -35 goles y 16 asistencias en 53 partidos- y una triple corona inédita en el PSG. «Ousmane es un líder desde el ejemplo, no desde la palabra. Dime un delantero en Europa que presionó al portero y al central de esa manera. Cuando uno presiona así siendo un líder, el resto solo tiene que seguir», analizó Luis Enrique en la previa del pasado Mundial de Clubes.

No hubo partido

Seguro que a Dembélé se le quedó grabada a fuego aquella arenga de Luis Enrique a Mbappé que se hizo viral tras conocerse en el documental 'No tenéis ni puta idea' de Movistar. «He leído que te gustaba Michael Jordan Él cogía por los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta...».

«Un día Messi me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo» Osumane Dembélé

Además de su madre, que subió al escenario cuando Ousmane lloraba con su Balón de Oro, de sus amigos de siempre y de su representante desde que era chaval, hay otro personaje clave en el cambio del galo. Se trata de Leo Messi, uno de los primeros en felicitarlo tras su sonado éxito y su referente desde que en el Barça sus taquillas en el vestuario estaban al lado y el astro rosarino le daba muchos consejos. «Un día Messi me dijo que fuera serio si quería alcanzar mis sueños. Después de eso, empecé a observar y aprender de lo que hacía en el campo», desveló Dembélé a la revista 'Four Four Two'.

Tanto ha evolucionado Ousmane que, según el editor de Franc Football, Vincent Garcia, el del PSG se impuso a Lamine Yamal en las votaciones «en todos los continentes». «No hubo partido, fue un triunfo claro y neto», afirmó minutos después de concluir la gala en el parisino Teatro del Chatelet.