«No siento que vayamos a bajar, algo me dice que nos quedamos»

Víctor M. Romero Miércoles, 9 de abril 2025, 00:54 Comenta Compartir

La vuelta de Agustín Ubal al Covirán se espera como agua de mayo en el mes de abril. Quién le iba a decir al uruguayo que el equipo de Pablo Pin iba a suspirar por su regreso a la pista, después de convertirse en un hombre básico en el esquema, cuando el perfil inicial para el joven charrúa era, en la teoría, de un papel secundario y relevo a Sergi García y Rousselle como tercer base de la plantilla nazarí. Ahora, ya recuperado de la lesión de rodilla, es muy probable que disponga de minutos contra el Barça, el club en el que se formó como canterano.

–¿Cómo se encuentra, dispuesto a volver ante el Barça?

–Ya me meto en el entrenamiento con el equipo, fueron tres o cuatro semanas que no lo pasé muy bien, porque yo soy muy ansioso y quiero ayudar siempre al equipo y estar dentro de la cancha. No me gusta estar lesionado y gracias a Dios ya estoy apto y lo he superado.

–De hecho en Tenerife quiso jugar y se lo prohibieron los facultativos, ¿no?

–En el calentamiento me sentía bien y pedí vendarme los tobillos, que es mi costumbre, quería jugar, me vi preparado, pero el preparador físico 'Pinzas' me dijo que no fuera loco, que solo había entrenado un día y que esperara a hacer toda la semana, esta, la de ahora, completa y a ver cómo evoluciono para el domingo.

–Lo importante es que la lesión no fue grave porque la rodilla es un tema muy delicado...

–Sí, cuando me cayó encima Balcerowski en la rodilla, pensé que me había pasado lo peor, porque sentí un crujido y me asusté mucho, gracias a Dios, después del domingo, al día siguiente, me dijeron que era el ligamento lateral, que tenía unas pequeñas roturas en él y que, por suerte, no necesitaba cirugía, que en seis semanas te recuperas bien, pero yo forcé un poco como siempre, para estar listo en cuatro semanas, y ya lo he superado.

–Es joven, el ímpetu le ayuda y, además, el equipo le necesita, debe ponerse en forma rápido...

–Sí, la actual situación no ayuda para nada, porque si fuéramos ganando, a lo mejor podría estirar un poco más la recuperación y la forma física pero, bueno, el domingo tenemos una final, así lo veo yo, tenemos que afrontarlo de esa forma, por eso quiero estar y voy a hacer todo lo posible esta semana para ponerme a punto, y ayudar de la mejor manera que pueda.

–Se imponen al Girona, luego se lesiona frente al Unicaja y todo fueron derrotas a partir de ahí...

–No hemos tenido suerte en los partidos difíciles, los que teníamos que ganar no los conseguimos, eso también golpeó anímicamente al equipo. Con el Girona fue un alivio, porque teníamos cierta presión de vencerle aunque lo habíamos hecho allá por 30 puntos, pero acá teníamos que ganarles también, necesitábamos la victoria. Después perdimos partidos importantes, muy cerca del final y nos fuimos en picado para abajo. Estamos en una situación muy difícil, pero si el domingo vencemos nos cambiará la cara.

–No cabe demora y como mínimo anotarse cuatro de los ocho encuentros que quedan, la mitad o más...

–Hablé de eso el otro día con mis compañeros y teníamos que empezar por ganar uno de los tres de Valencia, Tenerife y Barça. No será fácil, pero necesitamos más la victoria que ellos.

–Llegaron cinco jugadores nuevos, ¿encajaron bien en el grupo?, porque la adaptación tiene que ser tan inmediata como su puesta a punto.

–Sí, sí, no hay mucho tiempo para adaptarse, deben funcionar y entrar como sea en el grupo. La verdad es que, por suerte, son grandes personas y se muestran muy abiertos a todo en el vestuario. Formamos un grupo espectacular, nunca hubo un problema, ninguna discusión, todos tiramos en la misma dirección, y así fue mucho más fácil que ellos se integraran. Más allá de las rachas negativas, de resultados, es fundamental el hecho de que los capitanes hacen un buen trabajo, tanto Jonathan (Rousselle) como 'Pera' (Tomàs), actúan de nexo para cohesionarnos y que estemos unidos.

–¿Le ha dicho Pablo Pin algo sobre el sistema de juego? ¿Algún reajuste? Lo digo por cambios de posiciones que pueda haber, tras las incorporaciones de Griffin, Visconti y Silverio.

–Bueno, sí, es cierto que tenemos muchos jugadores exteriores ahora mismo, porque Bamforth y Sergi García quizás también estén disponibles para el partido. Si estamos todos creo que tendrá que haber dos descartes, si no me equivoco, o uno.

–¿Mucha competencia, no?

–Así es, pero pienso que es competencia sana, porque al final todos queremos jugar y para ganar, con el mismo objetivo, así que nada. Por eso en los entrenamiento todos estamos intentando hacerlo bien, para que no seamos los descartados, pero no hablé mucho con Pablo (Pin) sobre eso y tampoco sé los planes que posee ni qué posiciones fijará. Por ejemplo, yo no sé si voy a jugar de tres o de uno o de dos todavía, a lo largo de la semana lo concretaremos, yo estoy preparado para cualquier posición, me siento listo ya, sea dentro de la cancha, o en el banquillo, donde sea, para ayudar.

–¿Se imaginaba que iba a tener una temporada tan buena a nivel personal? Llegó a Granada con un rol secundario, para darle descanso a Rousselle y García, y se ha convertido en un jugador importante, al que se echa de menos, incluida la afición...

–La verdad es que yo no me esperaba para nada lo ocurrido aquí, que me dieran un rol un poco más grande de lo previsto y respecto a lo que venía teniendo en otros equipos. Yo llegué aquí y sabía lo que había, hablé con Pablo (Pin) y me dijo que ese era mi rol, que había dos bases por delante, que sería el tercero, lo que equivale a que existirían momentos en los que no iba a ingresar en la pista ni el partido, que a lo mejor me tiraba un par de encuentros sin jugar, y que me tenía que ganar las oportunidades y minutos. Soy una persona que no me gusta que me encasillen en nada. Entonces dije, bien, yo lo que tengo en mis manos es ir a la pretemporada a tope y dar todo lo mejor de mí, mostrar que quiero, más que cualquiera de los que están acá en la plantilla, salir a la cancha. Así en la pretemporada puse muchas ganas, mucho hambre, me volqué, y creo que a Pablo le gustó mi entrega. Y después, obviamente, empezaron a salir las cosas, me sentí con confianza, el entrenador me respaldaba en las acciones, no pasó que me equivocaba o tenía un error y me sacaba, como ocurrió en los años anteriores.

–¿Es su mejor temporada personal la del Covirán por tanto?

–Estoy convencido de que encontré un lugar al que estoy muy agradecido, lo he comentado ya muchas veces, me gustaría seguir trabajando para que sea normal esto y que no se trate solo de una temporada. Esperemos que me quede en Granada y podamos mantener la relación, porque estoy muy cómodo aquí, pienso que acerté con mi sitio en España.

–Y ese vínculo parece recíproco, pero... si por desgracia se produce el descenso, ¿no teme que su crecimiento personal sea un impedimento para la continuidad, porque pueda tener ofertas de ACB o de otras ligas superiores?

–Si le digo mi sentimiento interior, la intuición que tengo ahora mismo, es que no siento que vayamos a bajar, no sé por qué, pero no noto eso en mi interior, tengo fe y pienso que nos vamos a quedar en la Liga Endesa, y que prolongaré la estancia otro año más como poco acá.

–Le veo optimista, eso agrada.

–Como le comento, estoy muy cómodo en Granada, es el único equipo que me lo ha dado todo para crecer, el que ha apostado por mí, entonces me resulta muy difícil pensar o aceptar que vayamos a descender. Está claro que si pasa tendré que ver qué hago, tengo contrato aquí por otra campaña más, entonces tendremos que conversar con el club, a ver a qué aspira también el Covirán en caso de que se bajara, si se aspira a todo, a subir pronto. Eso, lógicamente, tendríamos que hablarlo en verano, yo estoy abierto a todo.

Comenta Reporta un error