«El equipo tiene que entender que vamos a tener un rival que se juega la vida»

A Eric Vila se le señaló desde joven como gran talento nacional. Se fue a Estados Unidos y, a su vuelta, tuvo que picar mucha piedra para enseñar al jugador que hoy destaca en Lugo. Las vueltas que da la vida, también esta temporada.

–El 4 de diciembre echaron a Veljko Mrsic después de que el Covirán ganara muy fácil en Lugo. ¡Cómo cambian las cosas!

–La verdad es que sí. Por suerte nos han cambiado mucho las cosas. Creo que desde luego ese partido ha sido un antes y un después para nosotros.

–Es que ahora mismo se les ve jugar con un descaro...

–Si le digo la verdad, mucha gente me dice eso. Honestamente, intentamos hacerlo sin miedo, claro, jugando rápido, encontrando ventajas y confiando mucho en el compañero. Hay partidos que sale mejor y otro peor, pero sobre lo que más ha cambiado es que competimos muy bien. En esta etapa, la mayor parte de los partidos somos muy competitivos.

–Contra el Covirán no habían competido bien.

–Claro, por eso digo desde la llegada de Luis –Casimiro–. Recuerdo también un partido en Zaragoza, que no empezábamos bien y nos costaba. Pero mire, el otro día contra el Madrid empezamos mal, sin meter, y aun así seguimos jugando con nuestro juego, con confianza, y al final tuvimos opciones de ganar, que es lo que tenemos que hacer.

–La llegada de Casimiro coincido con la lesión de Moore, era un escenario muy complicado. Pero su sustituto, Dae Dae Grant un jugador especial, ¿verdad?

–Es un poco la cara de ese descaro sí. La lesión de Charlie –Moore– fue un momento complicado, desde luego, pero el equipo ha sabido reponerse. Hubo un par de partidos, contra Tenerife y Unicaja, que jugamos con 9... Grant es un tío estupendo, está trabajando mucho con el entrenador para adaptarse al baloncesto europeo y nos está ayudando muchísimo, está claro.

–¿Ahora mismo ya miran a jugar en Europa?

–Creo que ese es el objetivo. Al 'playoff' no podemos entrar salvo una carambola muy complicada. Y ojalá podamos meternos en competición europea, claro. Es la idea ahora mismo y vamos a intentar ganar el mayor número de partidos para ver si podemos darle esa opción al club.

–En lo personal quizá es el momento de su vida: va a ser padre, está jugando a su mejor nivel, ha vuelto a la selección...

–Si soy sincero, no lo veo así. Soy alguien que intenta no pensar mucho en eso, y más en lo que tengo que mejorar. El entrenador me aprieta mucho en ese sentido, en lo que tengo que mejorar y el trabajo que me queda por hacer. Claro que estoy contento por las pequeñas cosas que pasan, pero no paso mucho tiempo pensando en lo que ha pasado. Quiero seguir creciendo, me queda mucho y quiero dar más.

–¡El inconformismo del deportista!

–Exacto. A veces te dicen que estás viviendo un momento soñado, pero si quieres seguir dando pasos, no puedes conformarte. Para mí, ir a la selección está bien, pero quiero ir a un Mundial o unos Juegos Olímpicos. Y en clave club igual, hay que seguir dando pasos.

–Pero le ha cambiado mucho todo. Recuerdo aquel partido suyo con el Girona, en Granada en LEB Oro...

–Sin duda. Además ese partido era de los primeros que jugaba tras un lesión. No fue fácil, además el equipo estuvo muy cerca de la zona de descenso y no tenía pinta. He tenido mala suerte en algunos momentos, como nos pasa a todos, pero ahora tengo una mentalidad positiva. Sé que las cosas a veces pasan porque tienen que pasar y sigo trabajando porque siempre quiero más. Con eso estaré satisfecho cuando me retire, sintiendo que he dado todo lo que podía.

–¿Cómo se juega ante un equipo que sabe que si pierde desciende?

–Con el mayor respeto que se puede. Nosotros tenemos nuestras propias batallas y no vamos a Granada a pasar el tiempo. Tenemos que sentir responsabilidad por el club y su ambición. Para nosotros es un partido más, no pensamos en ellos y sí en ganar. Estos tres partidos que quedan nos cuentan para la temporada que viene.

–¿Esperan un equipo que saldrá a morder pero al tiempo pueda pecar de ansiedad?

–Más que nada, nos estamos preparando para el nivel que van a poner. Yo he vivido situaciones parecidas, quizá no tan extremas, pero en esa situación siempre das un plus. Por eso es importante que el equipo entienda dónde vamos a jugar. Ante un rival que se juega la vida y que va a salir con una energía máxima. Y que si no salimos nosotros con esa misma energía, vamos a perder el partido. Esa es la mentalidad con la que tenemos que jugar, porque si no está claro que no competiremos bien.

