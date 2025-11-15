«Es un partido mucho más importante que el del Barça«

Jose Manuel Puertas Granada Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:10 Comenta Compartir

El Bàsquet Girona busca marcar distancias ante un Covirán, al que ya sufrió Mindaugas Susinskas hace un año.

–Es su tercera temporada en Girona, ¿esperaba algo así cuando firmó en 2023?

–(Resopla) Bueno, realmente no lo pensaba, no. Soy alguien que va paso a paso, pero ahora mismo estoy muy feliz por llevar ya tres temporadas jugando aquí. Soy feliz.

–¿Sigue su padre yendo a verle con su camión a algunos partidos?

–Sí, de cuando en cuando. Trabaja para una empresa española, y siempre va dando vueltas por ahí... Pero si puede, viene a los partidos. Es un gran esfuerzo, desde luego (sonríe).

–Muchos jugadores hablan de lo complejo que es adaptarse tácticamente a la cantidad de sistemas de Moncho Fernández. ¿Es así?

–Para mí personalmente, no. Creo que me entiendo con él bastante bien, nunca he tenido problema con él o con sus sistemas, así que desde mi punto de vista, todo está bien.

–Como '4' tirador, pieza tan habitual en el baloncesto moderno, será una parte relevante de su sistema, ¿no es así?

–Bueno, creo que hay muchas partes importantes en su sistema, para hacer que funcione. Pero, al fin y al cabo, se trata de jugador como un equipo, no tanto dependiendo de individuos, de si alguno mete de tres o hace otra cosa.

–Sí es cierto que este año está metiendo apenas un 25% de triples, por debajo de temporadas previas. ¿Algún motivo?

–No lo sé, estamos comenzando la temporada y, sinceramente, no he pensado demasiado en eso. Con suerte, los porcentajes subirán durante la temporada. Lo que veo es que mi entrenador y mi equipo confían en mí, así que tengo que seguir tirando y creo que pronto comenzarán a entrar más.

–Vienen de un gran triunfo ante el Barça, que incluso le costó el puesto a Joan Peñarroya en el banquillo culé...

–Siempre es un bonito ganarle a un equipo tan grande, de Euroliga. Uno de los mejores del país y de Europa. Es una sensación increíble, pero por otro lado, ya lo hicimos la temporada pasada, así que conocemos ya esa sensación. Aún así, fue algo muy agradable...

–Ahora les toca el Covirán, un rival directo...

–Será seguro un partido difícil, están peleando con nosotros en la clasificación y será un rival, duro, lo sabemos. Es realmente un partido más importante que el del Barça. Nos hemos preparado bien toda la semana y esperamos lo mejor de nuestro rival.

–Hablaba antes del año pasado y ganarle al Barça. Con el Covirán les fue bastante mal...

–Fue un día terrible para nosotros. Creo que simplemente colapsamos, fue una sensación muy mala. Luego también nos ganaron en Granada, pero la sensación fue muy distinta. Aquel partido en Girona dolió mucho, pero luego llegó Moncho Fernández al equipo y comenzamos a luchar.

–Si logran ganar, pondrán dos partidos de ventaja.

–Desde luego. Ganar siempre es importante para subir en la clasificación y estar en una zona más tranquila. Además, como dice es un rival directo para seguir un año más en la Liga.

–A usted le tocará emparejarse con Luka Bozic, que llega en un gran momento de forma al partido. ¿Qué espera de él?

–A ver, nos hemos preparado individualmente, sabemos sus puntos fuertes y lo que le gusta hacer cuando está en la cancha, cómo anota la mayoría de sus puntos. Y como equipo también lo hemos preparado, claro, porque al baloncesto no se juega uno contra uno, sino contra cinco. Nos hemos preparado y con suerte podremos pararle a él o a quien juegue como '4'. Le conozco del año pasado y sé que está en forma, pero espero que le frenemos.

