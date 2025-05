«Después del triple en Eslovaquia me rayé un poco y la cabeza empezó a dar vueltas»

Jose Manuel Puertas Granada Sábado, 10 de mayo 2025, 18:56 Comenta Compartir

Tras un curso irregular en lo personal y lo colectivo, Santi Yusta oposita a la selección española tras una buena recta final de curso en la que hoy se mide a un Covirán ya al límite.

–¿Cómo está el Casademont? Llama la atención eso de cambiar de entrenador justo tras asegurar la permanencia.

–Sí, es extraño. Es un momento de altibajos y sentimientos encontrados. Pero ya toca pensar en los partidos que quedan, con Rodri –por San Miguel– que de momento lo está haciendo bien desde mi punto de vista. Toca ganar los máximos partidos posibles para estar lo más arriba que podamos de cara al próximo año.

–¿Qué tal los primeros días de San Miguel? ¿Qué cambió?

–No mucho, porque mantenemos básicamente las mismas jugadas, pero sí que está incidiendo en detalles concretos, en jugadas o defensas específicas. Está buscando que seamos más sólidos en algunas cosas. La verdad es que lleva ya dos años como ayudante, tenemos muy buena relación los jugadores con él, se le respeta y no ha cambiado mucho por ser primero ahora.

–¿Se nota un entrenador que ha sido jugador de elite?

–Creo que sí, encima él tiene bastante fresco lo jugar. Saben entender más al jugador: cómo se siente, si hace falta un entrenamiento más largo o más corto en un momento dado… Lo está llevando bien, apenas cinco días pero las sensaciones son buenas.

–¿El objetivo del Casademont es acabar en puestos europeos?

–Sí, por supuesto. Quedan cuatro partidos y tenemos que ir a por los cuatro y conseguir meternos. Y cuanto más arriba estemos, mejor competición será.

–Suena un poco a tópico eso de que en la Liga Endesa cualquiera le gana a cualquiera… pero pocos ejemplos mejores que el Casademont de equipo capaz de tumbar a los de arriba y de perder con los de abajo.

–Pues sí, aunque suene a tópico, ¡es que es así! Todos los partidos son diferentes, depende de cómo se encaren puede pasar de todo. Nosotros hemos competido mucho y ganado a equipos de arriba, y sí que hemos sufrido con otros de más abajo. Influyen muchos factores, pero aquí cualquiera te puede meter en problemas.

–Sus partidos son de alta anotación. ¿Hace autocrítica defensiva o es algo que se asumen jugando a un ritmo tan alto?

–Es verdad que nos ha faltado defensa, pero también que hemos jugado a un ritmo muy alto y eso te hace encajar mucho… pero tenemos que conseguir recibir menos, ser más sólidos. Y es en lo que decía que está incidiendo ahora el entrenador, para que la defensa suba de nivel.

–En lo personal, año importante para usted: renovó pese a tener ofertas y tuvo un gran momento con la selección en la 'ventana' de noviembre…

–He tenido altibajos, eso no se puede negar. Empecé bien, llegó ese gran momento con la selección y el triple en Eslovaquia y luego tuve un bajón… Me faltaba algo de confianza y me rayé un poco, cuando la cabeza hace mucho. Luego cogí confianza, di un salto de nuevo y hasta aquí… Es difícil estar bien toda la temporada y he tenido algún altibajo. Pero ahora estoy con confianza y ganas de lo que queda.

–¿Quizá le afectó un poco el triple con España y ese revuelo mediático?

–Puede ser. Me vi muy bien en la 'ventana', hice dos partidazos… Y luego volví a Zaragoza y no lo hice tan bien como hubiese querido. Así que me frustré un poco y la cabeza empezó a dar vueltas… Pero bueno, son cosas que pasan, a casi todos los jugadores les pasa algo así. Tocaba pasar página y seguir.

–¿Se ve con opciones de ir al Eurobasket, al menos a la primera lista?

–Sí, por supuesto. Tengo muchas ganas e ilusión por ir. Ojalá vaya… voy a hacer todo lo posible en lo que me queda en Zaragoza. Y si fuera a la preselección, daré el máximo para estar entre los doce.

–¿Qué le parece el Covirán?

–Tienen bajas importantes: Bamforth no estará y Clavell ya veremos... Pero tienen jugadores a gran nivel como Noua y Valtonen. Tenemos que ser capaces de parar sus puntos fuertes, que por ejemplo esos jugadores no hagan un buen partido.

–Llega desesperado a Zaragoza, bordeando el descenso…

–Seguro que va a ir con todo porque puede ser su última oportunidad. Van a jugar muy duro, a su 200%, y tenemos que estar preparados. Vendrán con hambre y hay que estar listos y jugar con los nervios que puedan tener para controlar el juego.

–¿El partido con Coruña les muestra el camino? Sufrieron para ganar en su campo.

–Sí. La gente quizá vea que son equipos de abajo, casi descendidos además, pero son los más peligrosos porque están obligados a ganar y van al límite. Por eso digo que hay que estar listos.

