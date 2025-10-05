«El Covirán quiere jugar a lo que está de moda ahora»
El sueco huye de la mala racha verdinegra en Granada recordando que «Birgander y yo ganamos las dos veces con UCAM»
Granada
Domingo, 5 de octubre 2025, 11:32
Aunque los focos estarán en Ricky Rubio, el Joventut trae más peligros a Granada. Ludde Hakanson, uno de ellos.
–Llega a Badalona tras dos buenos años en UCAM. ¿Por qué?
–Estoy muy bien. Solo tengo buenas cosas que decir de Murcia, sobre todo el año en el que jugamos la final. Pero ahora apareció el interés del Joventut y, la verdad, estoy muy contento con ese cambio.
–Un club histórico y una temporada muy especial. Hay mucho foco sobre ustedes con la vuelta de Ricky Rubio.
–Sí, es verdad que hay mucha ilusión, se nota la expectación. Pero nosotros lo estamos llevando con mucha normalidad. La mayoría tenemos mucha experiencia en la Liga Endesa, la conocemos bien y sabemos lo que hay. Tenemos muchas ganas de empezar.
–¿Qué tal ve a Ricky?
–Yo le veo muy bien. Entrena cada día y nos ayuda a todos: a mí, a los jóvenes... a todos. De verdad, le veo muy bien.
–Además de Ricky y usted, también Guillem Vives. Tres bases, mucha competencia.
–Creo que es bueno, que en todos los buenos equipos la hay. A mí me han dicho que haré de 'combo', jugando tanto de base como de escolta. Vamos a ver a partir de mañana cómo se da todo, cómo se reparten los minutos cuando empiece lo bueno.
–Otra peculiaridad: son un equipo con dos '5' muy grandes, así que casi siempre habrá uno en pista. Esto no es muy habitual en lo tiempos que corren.
–Sí, dos '5' muy buenos además, porque son grandes generadores. Yo, lógicamente, conozco mucho más a Simon –Birgander–, pero tras tantos años en la Liga, también a Ante –Tomic–. Pasé un año con él en el Barça... y la verdad es que es increíble. Hace cosas entrenando que yo nunca he visto y creo que como jugador que usa mucho el 'pick&roll', me van a hacer la vida más fácil: son muy buenos pasando, recibiendo, continuando... en todo.
–Con Birgander ha vivido un Eurobasket histórico para Suecia.
–Clasificarnos ya fue algo muy grande para nosotros, pero en el Eurobasket además jugamos muy bien: estuvimos cerca de ganar a Finlandia o Lituania, y en octavos, fuimos muchos minutos por delante de Turquía. Estamos orgullosos y con la sensación de que queremos volver y hacerlo aún mejor.
–¿Qué sabe del Covirán?
–Sobre todo, que quieren jugar a eso que está de moda ahora: correr mucho, tirar en los primeros segundos, presionar... Y creo que tienen mucha amenazas. Sobre todo Matt Thomas, pero hay más. Kljajic por ejemplo ha hecho una gran pretemporada. Hemos hablado de eso: en la ACB ganar fuera es muy difícil, hay que hacer un gran partido. Hay que intentar que no corran...
–Le habrán dicho que el Joventut no ha ganado en Granada en estos tres años...
–Pues sí (risas), pero Simon Birgander y yo dijimos que nosotros siempre ganamos allí con el UCAM, así que ojalá siga nuestra racha.
–Le pregunto por último por sus rivales directos. Micah Speight tiene su primera oportunidad ACB.
–Lleva muchos años jugando bien en LEB y creo que merece la oportunidad. Le veo a buen nivel junto a Rousselle, un jugador del que seguro aprenderá cosas y trucos. Es buen tirador de tres, también tras bote. Tenemos que respetarle mucho o nos puede hacer mucho año.
–Coincidió con Rousselle.
–Me ayudó mucho en mis inicios en Bilbao. En mi primer año yo jugaba más de '1', así que compartimos poca pista, pero en el segundo me pusieron más de 'combo' y sí coincidimos más. Tiene mucha energía y experiencia. Cada día de partido competíamos a hacer todo tipo de tiros y él y yo solíamos los mejores. Había piques importantes, ¡era cosa seria! (risas).