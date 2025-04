«La principal motivación tiene que ser no ser últimos»

Jose Manuel Puertas Granada Viernes, 18 de abril 2025, 00:39 Comenta Compartir

No corren tiempos fáciles por La Coruña, donde el Leyma, con la ilusión del debutante en la Liga Endesa, se ha dado de bruces con una competición que le ha superado. Goran Huskic, clave para el ascenso gallego hace un año, analiza el momento herculino y lo que viene por delante, comenzando por el Covirán.

–¿Cómo se afronta un partido así, cómo mantienen la motivación pese a saberse ambos equipos casi descendidos?

–Bueno, creo que ahora lo que toca es espabilar y ser profesionales al máximo. Toca competir cada jugador consigo mismo, ser honesto en el trabajo y seguir jugando a muerte todos los partidos. No queda otra.

–Usted lleva en el equipo desde el año pasado. ¿Les duele más a los que llevan más tiempo?

–Sí, seguro. Es un momento jodido, porque hemos invertido mucho trabajo y sudor en este proyecto y llevamos todo el año fallando. Es una pena, porque esta es una ciudad muy bonita, que llena un pabellón que es excelente cada vez que jugamos en casa. Es una pena no poder seguir en la elite.

–Sobre todo defensivamente están sufriendo mucho, especialmente en los últimos partidos, encajando muchísimo. ¿Por qué?

–No lo sé, influyen muchos las dinámicas y cuando eres un equipo de abajo los rivales tienen confianza contra ti y quizá no te respetan mucho... Estoy diciendo lo que me viene a la cabeza, sin saber exactamente qué nos está pasando. Pero sí, es cierto que nos están metiendo cien puntos casi todos los partidos. Lo claro es que no estás defendiendo bien, pero no sé dar una razón concreta.

–En ataque sí rinden bien...

–Sí, ahí funcionamos bien todo el año, pero en esta liga, si no consigues parar a los anotadores rivales, es muy complicado ganar a cualquier equipo.

–Usted es uno de los mejores pívots pasadores de la liga. ¿Qué aporta un pívot que pasa bien a un equipo?

–Quita mucha presión a los exteriores, porque generas líneas de pases y amenazas de puertas atrás para puntos fáciles que son muy importantes en los partidos. Anotar puntos cómodos cuando la defensa se despista suele mellar la confianza del rival y hacer crecer la del tuyo. A este nivel es muy difícil meter puntos por talento individual siempre, así que es bueno tener gente que lea el juego y sea capaz de hacerle trampas a la defensa rival.

–¿Siempre fue así?

–Sí, me sale natural. Siempre me gustó pasar el balón, pero no es algo que piense mucho.

–Hablando de pasadores, la pareja de bases del Leyma, Heurtel-Taylor, es la que más asistencias da de la acb.

–Sí, es cierto. Son excelentes jugadores. Hablando de pasar, Heurtel es de los mejores compañeros que he tenido, y Taylor es también de los mejores de la liga. Como le digo, en ataque movemos bien el balón. Es un gusto jugar en ataque con bases que siempre te encuentran. Con esto estoy contento.

–Para el partido ante el Covirán, ¿piensan en factores como el 'basket average' o ya no?

–Sería bueno no ser últimos. La principal motivación a corto plazo para el Covirán y nosotros tiene que ser esa. Y bueno, matemáticamente no estamos descendidos: vamos a ganar el primero, a intentar no ser últimos, y luego seguir ganando, si se puede.

–¿Qué le parece el Covirán?

–Creo que le ha pasado un poco como a nosotros, han tenido muchas lesiones y cambios, han perdido partidos al final o por alguna decisión... No hay tanta diferencia entre nosotros y los que van por delante. Pero los detalles al final te matan o te salvan.

–¿Qué partido espera?

–Pues de verdad creo que va a ser una guerra, los dos vamos a darlo todo. No espero nada diferente a otras jornadas, ni que vaya a ser más fácil ni nada de eso. Al revés. Los dos queremos ganar.

