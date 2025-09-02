«Veo un equipo compensado y a Micah Speight siendo una sorpresa en el base»

Eloy Almazán posa ante la sede del club rojinegro cuando se cumple dos meses de su vuelta al mismo.

Jose Manuel Puertas Martes, 2 de septiembre 2025, 16:22 Comenta Compartir

No ha de ser fácil tomar las riendas de la dirección deportiva de un club cuando no se sabe a ciencia cierta ni en qué categoría jugará. Con los deberes veraniegos hechos, Eloy Almazán pasa revista a la actualidad y la plantilla del Covirán.

–Lleva prácticamente dos meses ya en su nuevo cargo, ¿cómo va todo?

–La verdad es que bien. Cuando fiché, al ser Primera FEB, estaba como mucho más tranquilo, pues domino más ese mercado. Sí que cuando pasamos a ser equipo de Liga Endesa hubo algo más de incertidumbre, pero lo cierto es que, desde el primer día, me he sentido muy bien. Conozco a todos los agentes y directores deportivos, así que no se me ve como alguien nuevo en esto. Las ligas que yo sigo son ACB, Euroliga y Primera FEB, así que ciertamente no me ha resultado difícil.

–Ahora le tocará también seguir la GLeague, y Australia y cosas así.

–Sí, claro que tocará estar más encima. Este mismo verano hemos hecho ofertas a jugadores que estaban en GLeague por ejemplo. Alguno ahora está en la NBA o en Europa. Es necesario hacerle un seguimiento a esos jugadores de cara a posibles intereses futuros.

–Que Ramón Díaz controle tanto el mercado americano habrá sido de gran ayuda, ¿no?

–Sobre todo se ha notado en el tema del ayudante. Hubo un momento en que teníamos apalabrado un entrenador ayudante, al que conocía de Capitanes, pero se cayó. Yo le propuse opciones nacionales y él me dijo que no quería ninguno de aquí, sino alguien con experiencia americana para ayudarle con la transferencia, hasta que surgió Derrick Allen. Y en jugadores, él ha mirado mucho ese mercado, especialmente en el puesto de '2'. Luego surgió la opción de Matt Thomas y terminó siendo el elegido.

–Tuvo que subirse a un tren en marcha, con medio equipo ya hecho por Ramón Díaz y Óscar Fernández-Arenas.

–Eso acortó los plazos para cerrar el equipo. Cuando yo llegué había una base de jugadores que podían jugar en ACB y lo que tocaba era fichar a cinco jugadores de categoría para el equipo. Teníamos claros los perfiles y la verdad es que no ha costado tanto. Creo que hemos fichado bien y con cabeza, pero tampoco ha sido un dolor de muelas. Con las ideas claras, no ha sido fácil, pero no una misión imposible.

–¿Qué balance hace de la plantilla construida, sabiendo que lo normal es que haya cambios durante el curso?

–Yo quiero destacar a Micah Speight. Veo que la gente está ilusionada con el equipo pero que hay algunas dudas con el puesto de base... y yo creo que él va a ser una sorpresa en la categoría. Por lo demás, creo que el equipo está compensado: en el '5', aparte de Hankins como titular hay dos buenas piezas más y 'Tunde' –Olumuyiwa–, por ejemplo, físicamente nos da mucho y lo está demostrando en los entrenamientos. Los puestos de '2', '3' y '4' los veo muy bien cubiertos y en el base, como digo, creo que Speight va a ser una sorpresa y, por supuesto, Rousselle es una garantía.

–Explíquele al aficionado esa confianza en Speight.

–Creo que es el base perfecto para lo que quiere hacer Ramón Díaz. Quiere imponer un ritmo alto, con gran defensa y capacidad de correr, y en eso encaja como un guante. A lo mejor podría venir un base con más nombre que no encajara con ese estilo de juego. Él pasa bien, tira muy bien a pies parados y luego, es pequeño, pero usa muy bien su cuerpo. Penetra bien, aguanta...

–¿Cómo está Jovan Kljajic? ¿Esperan de él un salto parecido al de Ubal el curso pasado?

–Yo creo que puede ser el jugador con más hambre del equipo. Ha tenido minutos de calidad en Gran Canaria, y él cree que necesita un año en un equipo con muchos minutos y quiere aprovecharlo. Es más, su rol siempre ha sido defensivo. Yo hablé con él el otro día y quiere seguir a ese nivel atrás pero dar un paso al frente en ataque. ¿Puede ser una sorpresa? Sí, lo creo. Es un perfil diferente a Ubal, pero sí que es alguien que viene a Granada a romper la liga. Físicamente está bien, tenía una lesión de diez días y ya lleva una semana parado. Esta semana ya entrenará con el grupo. No creo que juegue aún en Murcia, pero le falta poco.

–Valtonen apostó por continuar y les esperó.

–Yo aún no le he conocido, pero obviamente está a gusto en la ciudad, es un jugador muy importante en el equipo, sabe que quizá no lo sería tanto en otros equipos y sí, nos esperó con la esperanza de ser ACB. Estamos muy contentos con él y con Rousselle, que se hubiera quedado incluso en Primera FEB. Valtonen quería quedarse, es feliz y eso muchas veces es más importante que irse a otro equipo.

–El '3' por descubrir es Munnings. También apuesta.

–Él hace dos cosas muy bien: tira a tres a pies parados con gran porcentaje y defendiendo es un 'bicho'. Más de dos metros, brazos largos, físicos... Defensivamente es una pasada, puede defender a cualquiera , y si corre y mete de fuera, será un jugadorazo para ACB.

–En el '5' buscaron la intimidación que faltó el curso pasado.

–Cuando Ramón y yo empezamos a hablar buscábamos un perfil quizá no tan grande pero más rocoso, pero luego ves que casi todos los equipos tienen uno 'grande' así, y cuando surgió la opción de Hankins... Creo que hemos acertado. Tenemos intimidación por altura con él, y por físico con 'Tunde' y Aurrecoechea.

–¿Hankins puede ser un jugador dominante?

–Yo creo que sí, porque cerca del aro tiene mucho tacto. Luego intimida, curra mucho, es buena gente... Para el Covirán creo que es un muy buen jugador, sí.

–Bozic y Burjanadze en el '4', dos perfiles similares.

–Creo que nos vienen muy bien, porque son muy fuertes y quizá este año juguemos más interior con el '4' que con el '5', castigando a rivales menos pesados. Pueden hacer mucho daño al poste bajo.

–Sí es cierto que, con '5' que no tiran, quizá se podría esperar algún '4' triplista.

–Nosotros eso lo cubrimos con los exteriores. Bozic y Burjanadze pueden tirar y al poste bajo van a ser muy superiores a sus rivales. No van a ser fáciles de defender.

–Bozic apunta a ser otro referente, tras su primer año en la Liga.

–El año pasado, en 22 minutos, promedió más de 11 puntos. Está en sus manos mejorar eso y lo normal es que los haga. Ha tenido ofertas de otros equipos y ha venido aquí porque sabe que vamos a jugar para él.

–Para él... y para Matt Thomas. ¿Cómo surge el fichaje?

–Si nosotros vamos a por él en julio, se ríen de nosotros. Imposible. Pero se dio la oportunidad hace tres semanas y es un jugador al que hay que fichar sí o sí. Viene de equipos 'top' con un rol de tirador puro, pero aparte de eso, aquí quiere generar también. Como tirador, no creo que haya otro así en ACBdesde Jaycee Carroll. Es una suerte tenerlo en Granada... y esperemos que esté el año entero (sonríe).

–La famosa cláusula.

–Sí. Tiene salida a partir de diciembre. Una cláusula buena para el club. Si se va, será un dinero que nos venga bien. Él está aquí con su mujer, ya ha hecho cosas con el equipo... Y si lo ficha un Euroliga, será porque lo ha hecho muy bien y nos ha dado victorias. Qué le vamos a hacer.

–Pero la sensación no es que venga pensando en irse, ¿no?

–La sensación es que afronta un reto. Ha jugado en NBA y en Euroliga y lo ha hecho bien. Por qué no hacerlo bien en este nivel y ayudarnos a salvarnos pronto.

–Es curioso el interés de su agente en que toda Europa sepa que existe esa cláusula...

–Yo he jugado a baloncesto, conozco a los agentes y sé cómo es esto. Es mejor que no sean tus amigos, porque buscan sus intereses, incluso por encima de los del jugador. Estamos contentos por tener a un jugador de ese nivel... pero esto es un negocio. Lo entiendo y también sabía a dónde vengo y con quién trato.

–¿Dónde diría que pone el mercado al Covirán?

–Yo creo que este verano hemos tenido la 'suerte' de que, al tener esa base que valía para Primera FEB, hemos tenido más margen económico para los cinco finales. Bozic, Hankins y Thomas son jugadores 'top' para la ACB. Creo que eso es año que no es fácil ver en Granada. Tiene buena pinta.

–¿Qué le parece el calendario?

–Nosotros en lo que pensamos es en ganar al Joventut el primer partido. Sí que a Granada viene gente de arriba de inicio y los de fuera son de 'nuestra' liga. ¿Por qué no poder dar alguna sorpresa en esos partidos en el Palacio y sacar también algunos fuera? A equipo tipo Madrid, Barça, Unicaja, Baskonia... solo se le ganó a Valencia hace dos temporadas. Pues este año igual toca.

–Pese a tener la plantilla ya cerrada, lo normal es que haya movimiento durante el curso. ¿Sigue viendo vídeos activamente?

–A ver, el equipo está hecho. Hay jugadores que hemos seguido y que seguimos, pero no estamos viendo nada muy activamente ahora. Cuando llegue el momento de planteárnoslo, ya veremos; al final en el mercado siempre hay jugadores, y en nombre por ejemplo empiezan los cortes de NBA. Vemos cosas, pero nada activamente ahora mismo.

–Me falta preguntarle por Jassel Pérez.

–Estamos interesados, como ya se ha publicado incluso en prensa dominicana. Estamos negociando que venga dos años y pueda ir cedido el primero, pero no sabemos si cuadra todo por las fechas en que vendría a España.

–¿No hay más objetivo que las doce victorias?

–Yo creo que el objetivo es claro, y más con los antecedentes de estos años. Primero, no bajar. Segundo, intentar no esperar para saberlo a la última jornada. Y a partir de ahí, pues ya veremos: todos los años hay alguien que se mete ahí arriba. No sé si este año puede ser el nuestro. Pero el objetivo es no bajar. Sea con doce, diez o nueve victorias.

–En pretemporada el Covirán jugará seis partidos, de los cuales cuatro serán a puerta cerrada. ¿No parece un número excesivo? A la afición le gustaría poder ver más a su equipo.

–Yo entiendo que sea así en pretemporada. Jugarlos en el Palacio tiene un coste importante y no es fácil hacerlo si no te aseguras una buena entrada. Es un poco faena para la afición, pero creo que, por temas tácticos y económicos, es normal. También le digo que no depende solo de nosotros eso.