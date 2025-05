«El mayor respeto al Covirán es ir a ganar y dar nuestra mejor versión»

Jose Manuel Puertas Granada Jueves, 29 de mayo 2025, 20:36 Comenta Compartir

Ver a 'Chumi' Ortega de rival en el Palacio de los Deportes es casi una tradición anual que, en este doloroso epílogo del curso para el Covirán tiene un nuevo capítulo.

–Cuénteme, ¿qué tal ha ido la temporada por Andorra? Desde fuera, no parece haber sido nada sencilla...

–Como se ha podido ver desde fuera, ha habido muchos altibajos: cambiamos de entrenador, hubo muchas lesiones... Quizá se esperaba más de nosotros y podíamos haber ganado algún partido más. Pero en general, he estado a gusto y he disfrutado.

–En la primera parte de la temporada fueron seguramente el más afectado por las lesiones.

–Sí, éramos ocho en algunos partidos, con los tres bases lesionados a la vez, con Harding jugando 30 minutos de base... Y aun así sacamos algún partido. Pero fue bastante difícil.

–En lo personal, segundo curso ACB. En el primero hizo mucho ruido. ¿Este qué tal?

–Sí que a nivel estadístico en Palencia tuve más protagonismo. Este he estado con jugadores de mucho nivel, como Kuric, Evans, Harding... e un plantilla espectacular y he tenido un rol diferente al que creo que me he adaptado bien tanto con Lezkano como con Plaza de entrenador. He podido sacar partido de mis virtudes e intentado mejorar mis defectos, que siguen siendo muchos. Pero al final todo el mundo sabe que soy un especialista, aunque no me quiero poner etiquetas, que es peligroso. Pero he acabado con confianza, estoy contento con Joan Plaza, creo que confía en mí. Y para un segundo año, jugar 17 minutos de media en ACB, lo hubiera firmado desde pequeñito, porque mi sueño siempre ha sido jugar en esta liga.

–¿Cómo es convivir con un anotador como Harding?

–Es disfrutar, por jugar a su lado y por hacerlo en su contra en lo entrenamientos. Es una pasada, saca puntos de cualquier forma, como sea. Ojalá el año que viene pueda jugar más arriba, incluso en un Euroliga. Se lo merece porque además es un muy bien tío. He disfrutado mucho compartiendo vestuario con él.

–Una vez salvados, ¿pelear por Europa ganando en Granada es el objetivo?

–Sí, tanto el club como el entrenador lo transmiten, para intentar quedar undécimos. Sería un logro después de todo lo que hemos pasado en la temporada. Vamos a ir a ganar, que es la mejor muestra de respeto a Granada, ir con nuestra mejor versión para que la gente disfrute de un buen partido y que, a pesar de la situación, se lo pasen bien durante dos horas.

–El año pasado le tocó a usted afrontar un partido como el que ahora jugará el Covirán: ya descendido. ¿Cómo es esa sensación?

–La verdad es que es muy desagradable. Lo peor del baloncesto y sí, por desgracia lo viví el año pasado. Pero es un partido más en la ACB, y aunque estés descendido y no sepas si vas a volver a jugar el año que viene en la liga, con más motivo tienes que salir a disfrutar y valorar que tienes un partido más en esa competición. Encima, en su casa, delante de su gente. Es una situación difícil, complicada en lo mental, pero sigue siendo un partido más a ese nivel. Hay que disfrutarlo.

–Por cierto, pronto le veremos en Granada... ¡como ponente!

–¡Sí! En dos semanas estaré en las VII Jornadas de Psicología y Baloncesto de Javi Hernández. Va a ser muy interesante, habrá ponentes de gran calidad. El trabajo que está haciendo Javi desde Granada, divulgando la psicología deportiva, no tiene precio. Cuando me pidió ir no lo dudé en ningún momento y allí estaré el viernes 6 en el 'Lemon Rock' y el sábado 7 en el pabellón de Agustinos. Tengo muchas ganas, la verdad.