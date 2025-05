«Volveremos a la ACB, y ojalá con Pin»

José Ignacio Cejudo Granada Viernes, 30 de mayo 2025, 21:26 Comenta Compartir

El descenso incentivó aún más si cabe el ánimo de los aficionados más incondicionales del Covirán, que permanecieron fieles al lado de su equipo por el último partido de la temporada pese a ir todo el duelo por debajo en el marcador. «Volveremos a ascender», avisaban las pancartas y los cánticos. Pese a la entrada más baja en mucho tiempo, ante 4.189 espectadores también por el horario a las seis y media de la tarde, las gradas del Palacio desbordaron cariño hacia sus ídolos desde que salieran a calentar frente al fondo del Frente Nazarí y la Esquina Rojinegra. También hacia Pablo Pin, aún con la incógnita de si seguirá, aunque la ovación de la tarde se la llevó Jonathan Rousselle –con permiso de la de Pere Tomàs– a modo de despedida pese a las súplicas para que se quedara.

No quiso perderse el último baile del Covirán en ACB por ahora Ramón Díaz, entrenador granadino del Capitanes mexicano en la G-League de la NBA y quién sabe si posible sustituto en caso de salir Pin. Tampoco un 'ex' como Cristiano Felicio, vitoreado por megafonía al descanso. «Vine para apoyar a mis excompañeros, que son buenos jugadores y buenas personas; me entristeció el descenso», compartió.

Los rostros de algunas leyendas del 'Cebé' como Miguel Rivera o Juan Carlos Liñán mostraban el contraste entre la pena por el descenso y la ilusión inmediata por la vuelta. Espectadores de prestigio como Francis Hernández, antiguo director deportivo granadino de las categorías inferiores de la Federación Española de Fútbol. Ya miran hacia el futuro los jugadores de la cantera, que acudieron con sus camisetas de juego por iniciativa del club, o el pequeño Izan, que se estrenó con un bombo como miembro de la Esquina Rojinegra mientras muchos de sus padres tiraban de abanicos por el calor.

Como si fuera un partido más, tres chiquillos como Cayetano, Rafa y Ulises esperaron a los jugadores en la rampa de acceso para pedir las camisetas a Jonathan Rousselle y a Riccardo Visconti. «A nosotros no nos importa la categoría, solamente pasarlo bien», justificaron, impacientes ya por una nueva temporada en el Frente Nazarí. Le pasa lo mismo a Alejandro, con el deseo de que el club pueda montar «un equipo potente pese a las bajas».

José Miguel Baldomero

«Estamos con Pin a muerte, y ojalá volvamos a la ACB con él... pero si no sigue, lo conseguiremos igualmente», aseguran tanto Alejandro, que le considera «el 'Ferguson' de Granada», como Fran. «Decida lo que decida, le apoyaremos. Estas tres temporadas fueron un regalo inimaginable», agradecieron.

Da fe de ello Javi, natural de Úbeda pero abonado por su residencia en Granada como empleado de la sanidad pública. «El Palacio es una caldera; en ningún sitio había vivido el baloncesto como aquí», resaltó. «Por eso me dolió tanto el descenso; la temporada que viene no será lo mismo», lamentó.

'Pablo Pin, siempre en mi equipo. Gracias Covirán' rezó el mensaje desplegado por Leticia, fanática desde los tiempos del Veleta y ahora en el sector B1 a la que a veces se escucha por encima de la animación incluso. «Pin es un gran incomprendido y me encantaría que siguiera. Seguro que querrá porque ama Granada y ama a su equipo; otra cosa será lo que haga», deslizó.

