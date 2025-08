Granada corre al ritmo del Seven Run Club

Ariel C. Rojas

Foto de familia de los miembros del Seven Run Club, un grupo de entusiastas del 'running' que salen juntos a hacer deporte por Granada.

Fran Peláez Granada Martes, 5 de agosto 2025, 23:41 Comenta Compartir

El Seven Run Club, un grupo de 'runners' que salen a correr los miércoles durante el curso por las calles de Granada, ha transformado la rutina semanal de muchos granadinos. Desde noviembre de 2024 la plaza Gran Capitán se ha convertido en su lugar de reunión. Desde ahí empiezan a correr a través de los lugares más icónicos de la ciudad. Este fenómeno 'runner' ha evolucionado la forma de hacer deporte y socializar. Lo que comenzó como una idea casual de Carlos Moleón, joven granadino apasionado por el deporte, suele reunir a más de 130 personas cada semana.

«La idea de crear el club la saqué de varios influencers estadounidenses y australianos que sigo, salen a correr y disfrutan de socializar en sus ciudades. En España esto también se hace en Barcelona y Madrid. Entonces pensé que Granada es una ciudad preciosa y había que hacerlo», arranca Moleón. «Al principio no lo tenía claro pero mi novia me ayudó a dar el paso de comenzar esto. Desde el comienzo fue muy bien recibido. Empezamos siendo pocos y ya hemos llegado a ser más de 200. A la gente le encanta esto. Correr no tiene por qué ser aburrido. Aquí socializamos entre todos y lo pasamos muy bien», concluye.

Desde personas que no han corrido jamás hasta otras que han hecho maratones, todo el mundo tiene cabida en este club ya que dividen a sus corredores en dos grupos, uno para 'novatos' y otro para gente más avanzada.

Ampliar Los deportistas inician una carrera en grupo desde Gran Capitán. Ariel C. Rojas

Alba Orta, una de las organizadoras del club, habla sobre cómo ha evolucionado desde que comenzó a formar parte del club. «Yo no había corrido en mi vida,. Empecé a correr cuando conocí a Carlos, mi pareja. Me inicié desde cero y he visto como tanto yo como muchas personas hemos ido mejorando día a día. Intentamos que los nuevos se adapten lo mejor posible, esto es un movimiento social, aquí se hace deporte y se conocen personas», relata Orta.

Todos los miércoles a las 20.00 horas, durante el curso, este club reúne una media de 130 personas en la plaza Gran Capitán, lugar donde realizan un calentamiento y comienzan la travesía. «Correr todos juntos es complicado. Hay que hacer entender a la gente que hay que tener un mínimo de orden. Somos tantos que esto a veces se desmadra un poco pero a la hora de cruzar la calle, que es lo más importante, lo tenemos más controlado», comenta Carlos Moleón. «Tenemos varias rutas programadas. Granada es una ciudad preciosa que tiene rincones chulísimos y muchos miradores por donde tratamos de pasar o de hacer paradas para que la gente se tome un refresco o una cerveza. Desde el mirador de San Nicolás hasta la Silla del Moro, pasando por el Sacromonte o los jardines de la Alhambra, intentamos que la gente conozca lo máximo posible de la ciudad. Viene mucha gente de Erasmus que están muy agradecidos porque conocen rinconcitos desconocidos de Granada», finaliza Moleón, mostrándose orgulloso de su ciudad.

'Novatos'

El grupo de 'novatos' marcha cinco minutos antes que el de 'avanzados'. De las 130 personas que acuden, la mitad aproximadamente va a un grupo y el resto, al otro. El primero de ellos, liderado por Orta, y el de personas con más experiencia, encabezado por Moleón, consiguen ir lo más juntos posibles sin que nadie realice un gran sobreesfuerzo. «Tenemos un gran número de gente fija que viene todas las semanas y gracias a las redes sociales también viene mucha gente nueva. Hay un poco de todo. Intentamos ir siempre lo más juntos posibles. Lo que más nos gusta son las paradas que hacemos. El sitio favorito para la mayoría de gente que viene a correr es la que hacemos en el restaurante 'La Chumbera'. Los dueños del sitio nos conocen y nos dejan entrar a todos. Allí nos tomamos una cerveza con vistas a la Alhambra. Se ha convertido en un lugar representativo para nosotros. El 'running' no solo es correr, es disfrutar de las personas y de los momentos», cuenta el creador del club.

El Seven Run Club coge fuerza en la ciudad de Granada. Su exponencial crecimiento de seguidores en redes sociales hace que cada vez más personas se unan este movimiento al cual sus creadores llaman 'spicy nights', haciendo referencia a los tramos más duros de las rutas, las cuestas inclinadas, las cuales apodan zonas 'picantes'; de ahí lo de 'spicy'. 'Night' se usa porque gran parte del recorrido suele ocurrir de noche.

Correr no es aburrido si lo haces con aquellos que buscan disfrutar del deporte y de la experiencia de atravesar Granada. El Seven Rub Club cumple una función social, fomenta el deporte, la salud y ayuda a personas a desconectar de las vidas tan sedentarias que tantos tienen en esta nuestra sociedad.

