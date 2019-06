Videoclips con luz granadina: de Aitana Ocaña y Melendi a Carlos Rivera y Maldita Nerea

Bienvenido –Bienve– Valdivia (Granada, 1981) tiene una de esas miradas. Pudo ser nuestro Paul Newman. O Steve McQueen. Pero no. Eligió el otro lado, detrás de la cámara, cuidando los detalles que hacen que una partida de póker o una gran escapada se conviertan en un recuerdo compartido. «Quería hacer cine. Grabar. Y eso es lo que hago ahora como director de fotografía. Sobre todo hago música». Aitana Ocaña, Melendi, L.A., Carlos Rivera... Todos le miraban a él, fijamente, mientras rodaban sus videoclips.

«Llevo seis años sin parar, entre 12 o 20 videoclips al año. Y mola», dice entre risas. Tras licenciarse en Comunicación Audiovisual en la Escuela Superior de Comunicación de Granada (ESCO), estudió Dirección de Fotografía en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM). «Y, desde entones, en 2002, vivo aquí, en Madrid».

Imágenes del rodaje y del resultado

Su último trabajo publicado es 'Nada me sale mal', de Aitana Ocaña. «Ella es genial, es la joya de la corona de Universal. Trabaja muy bien. Estuvimos rodando un día y construimos todo lo que se ve en el videoclip:el ascensor, el pasillo... Y como sólo teníamos un día para sacar cuatro minutos, te puedes imaginar el estrés. Pero fue muy guay. Y el resultado, estupendo». Tan estupendo que en dos semanas suma casi diez millones de reproducciones en Youtube.

Pero si nos ponemos a contar visitas hay que hablar de Melendi y de Nueva York. «Fue una pasada. Nos fuimos dos semanas a la Quinta Avenida, pusimos un piano blanco, cortamos la calle... Tremendo». Tan tremendo que 'Destino o casualidad', aquel videoclip, sigue creciendo a cifras estratosféricas: lleva 383 millones de reproducciones.

Tampoco se queda lejos la vez que viajó a México, con Carlos Rivera, para rodar 'Regrésame mi corazón', con 60 millones de reproducciones. «Aquel viaje fue una locura:estuvimos dos semanas allí, esperando a que dejara de llover. Teníamos que grabar fiesta y sol y verano... y no había manera».

¿Cuál es la función del director de fotografía? Es, quizás, la segunda persona más importante en un rodaje. La protectora del resultado final. «Es el responsable de lo que ve la cámara, de cómo lo ve y de cómo se transmite. Cámaras, óptica, luz y color, esos son los elementos con los que juega». Así que es fácil entender cómo, para alguien que ha hecho de la luz y el color su vida, fuera tan inspirador rodar en Islandia:«Fuimos con L.A. para rodar 'Where the angels go', una semana. El vídeo quedó precioso. Pero es que es impresionante lo que hay allí, la luz que tiene... Era noviembre y había pocas horas de luz, pero está todo el rato la luz en el horizonte. Todo el rato es bonito. Fue una aventura preciosa».

Tras terminar su proyecto con Aitana Ocaña, el ritmo no frena. Hoy estrena ters videoclips: 'La vida de Antes', de Funambulista; 'Mitad y Mitad', de Kaseo; y 'Un planeta llamado Nosotros', de Maldita Nerea. Este último, rodado en las últimas semanas en Japón:«Ha sido una pasada».

Además, imparte una asignatura de Cámara e Iluminación en el Instituto Europeo de Diseño. «Un taller especializado, dos semanas de curro para que aprenden lo que se hace aquí». Aquí, detrás de la cámara, el sitio donde siempre quiso estar Bienve, pese a Paul y Steve.

Qué buen ojo tuvo.