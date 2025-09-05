La vida de cine de Quini Almendros Un documental de Rafael Villén, que se estrenará el 11 de octubre, repasa la apasionante biografía del guitarrista durante los años dorados de La Guardia

Son las 9.00 de la mañana en la calle Obispo Hurtado de Granada. Quini Almendros ha llegado una hora antes a la tienda de instrumentos Jam, el negocio que regenta desde hace quince años. Entre las más de cien guitarras relucientes que cuelgan del expositor, elige primero una espectacular Dobro que, por la forma de su resonador, recuerda a la que aparece en la portada del disco 'Brothers in arms' de Dire Straits. Coge una segunda. «Un modelo Quinta Avenida muy versátil, que sirve para el swing, el blues e incluso para el rock and roll», explica Quini, que no se resiste a tañer sus cuerdas antes de sentarse en la escalera de la tienda y posar para una de las fotos que ilustran este reportaje.

Y es que Quini Almendros García, que nació en París hace 58 años, volverá a ser actualidad en las próximas semanas. No solo porque, a buen seguro, se subirá a los escenarios con alguno de los tres proyectos que lo mantienen unido al directo, sino porque es el protagonista del segundo de los documentales de la serie 'Ilustres granadinos' del director Rafael Villén. Se llama 'En la retaguardia', dura hora y media, se estrenará el 11 de octubre en el teatro CajaGranada y relata la vida, obra y milagros de un señor, Quini Almendros, sin el que es imposible entender el panorama musical en Granada en los últimos cuarenta años. Fue guitarrista de La Guardia entre 1984 y 1997 y compositor, junto a Manuel España, de temazos legendarios como 'Mil calles llevan hacia ti' o 'Cuando brille el sol'. La banda sonora de varias generaciones.

Por su acento albaicinero, en ningún momento habría sospecha de que el buen hombre nació a la sombra de la Tour Eiffel. «En los años sesenta –aclara– mi familia tuvo que hacer las maletas y marcharse a Francia en busca de prosperidad; mi madre Paqui era costurera en un taller situado en la plaza de la Bastilla y mi padre Joaquín trabajaba en la Renault». Y allí nació y vivió los tres primeros años de mi vida, hasta que sus progenitores tomaron la decisión de retornar a Granada. «De francés no tengo ni idea, solo sé decir papá y mamá», confiesa entre risas.

Quini, que lleva la palabra 'humildad' escrita en la cara, empezó en la música bien temprano. «Creo que todo comenzó cuando estaba en la barriga de mi madre y escuchaba los latidos de su corazón», dice. A partir de ahí, ya solo se recuerda entre partituras y amplificadores. «Cuando tenía ocho años yo siempre iba detrás de Alfonso, un guitarrista del Albaicín de quince años; tan detrás que una vez se dio la vuelta y me dio un guitarrazo», recuerda esbozando una leve sonrisa. El Albaicín, un barrio estrechamente vinculado a Quini. El domicilio familiar se encontraba en una vivienda de la placeta de San José, y allí se han grabado algunas escenas de 'En la retaguardia'.

La película, cuya columna vertebral es una entrevista de fondo, se ha rodado en diversas localizaciones importantes en la biografía de Quini. En lugares como el colegio Gómez Moreno, donde cursó sus estudios de la antigua Educación General Básica (EGB) o en la Guitarrería Ferrer, en la cuesta de Gomérez, «donde reside buena parte de la tradición guitarrera de Granada». A todo ello hay que sumar una gran cantidad de documentos aportados por el propio Quini como fotografías, vídeos inéditos e incluso alguna grabación original. «Ya no te puedo decir más, que entonces hago 'spoiler'», apunta divertido. El proceso de montaje del film, que se grabó entre los meses de mayo y agosto, se está completando a lo largo de septiembre.

Buena parte de 'En la retaguardia' narra la relación de Quini Almendros con La Guardia. Desde que la banda se llamaba La Guardia del Cardenal Richelieu hasta que La Guardia, a secas, se disolvió en 1997 antes de que Manuel España volviera a refundarla. Un periodo de luces y de sombras. De luces porque La Guardia fue, sin lugar a dudas, una de las grandes formaciones de este país. De su álbum 'Vámonos', con hits como 'El mundo tras el cristal' o 'No habrá más tardes', llegaron a vender más de 250.000 copias, a las que hay que sumar algunas decenas de miles más en forma de casetes pirateados de los que La Guardia no olía una peseta.

«Nunca se me subió la fama a la cabeza, yo siempre he sido el mismo», recalca Quini. Y de sombras por la muerte del bajista Juan Enrique Moreno 'Conejo' y el conflicto judicial que enfrentó a Quini con Manuel España, al que conocía desde adolescente, por la utilización del nombre de La Guardia, que hoy día sigue dando conciertos por todo el país. «Perdí el juicio por prescripción de plazos del registro de la marca», afirma.

Quini Almendros sigue 'on fire'. En solitario junto a Ihmaele, el vocalista de Fausto Taranto. Interpretando versiones de clásicos italianos junto a Alessia Desogus. Y junto a la incombustible Amparo Sánchez. Una faceta que compagina con su ocupación principal, Jam. «Aquí no solo ofrecemos todo lo que necesitan profesionales y amateurs, sino servicios de 'backline' para conciertos y locales de ensayo, y el asesoramiento en todo lo que precisen los clientes tras cuarenta años de trayectoria», indica.

Quini Almendros es un ilustre de Granada. Se lo ha ganado a base de curro, talento y honestidad. 'Oh là là', qué bueno tenerle aquí.

