Un vestido de cerámica granadina

La tarde es luminosa y primaveral. Los jardines del Parque García Lorca están repletos de gafas de sol, manos cruzadas en la nuca, y piernas estiradas sobre el césped. De repente, entre el runrún de los pajarillos y el cricri de las margaritas se cuela una guitarra. Unos golpes de cajón. Una voz dulce y salvaje. Unos tacones que remueven la tierra. La música brota de la Huerta de San Vicente. Cuando se acercan los primeros curiosos, descubren la escena en el patio del poeta. Parece una pintura: Carmen Vílchez baila con un precioso vestido blanco y azul como si fuera una cerámica granadina en movimiento. Un conjunto cargado de nostalgia, emociones y raíces compartidas.

«¡Lo tenemos!». Alrededor de la actuación hay varias cámaras grabando y un amplio equipo de producción. Pero hay una cara que destaca sobre el resto, la de la diseñadora Noelia Pérez, que llora sin remedio. «Qué bonito –dice–. Nunca pensé que la cerámica de la casa de mi abuela fuera un idioma común para todos los granadinos. Qué orgullo de raíces».

'Raíces' es el último proyecto de Noelia Pérez, Arantxa Orantes, Sandra Malagón y Sindi Peralta, cuatro artistas de Granada que han hecho un auténtico ejercicio de alquimia: transformar recuerdos compartidos en un conjunto flamenco. «Mi abuela tenía un patio lleno de macetas y cerámica granadina por todos los rincones –explica Noelia–. La recuerdo cocinando roscos en los platos y en las fuentes... ¿Quién no comparte ese recuerdo en Granada?». Después de meses de trabajo, el equipo presenta el resultado este viernes 4, a las 17.00 horas, en el Atelier de Arantxa Orantes (Calle San Vicente Ferrer, 10). Pero antes, rodaron un vídeo a la vera del poeta con el que, además, se suman a la campaña de la Capitalidad Cultural 2031.

Las de la Tarasca

Gran parte del equipo de artistas fueron las encargadas de vestir a la última Tarasca. Seguro que recuerdan los pendientes que llevaba, diseñados por Noelia (Art by Noelia): unas granadas sacadas de los típicos azulejos de Fajalauza. «Fueron un éxito. Entonces pensé que debía hacer una colección más grande y más amplia para todo tipo de eventos. Ahí empezó todo». Noelia le propuso a Arantxa Orantes y a Sandra Malagón que hicieran un vestido de profundas raíces granadinas; y a Sindi Peralta, un sombrero con sus diseños. Conforme fueron uniendo ideas, el proyecto creció a pasos de gigante.

«Es muy emocionante ver cómo el trabajo en equipo sale adelante de una manera tan bonita», dice Arantxa Orantes, que se ha encargado del diseño y la confección de la falda y del mantón. «Hay un sentimiento granadino muy fuerte, muy presente. Es un orgullo». Sandra Malagón (Sangra Kustom Atelier) realizó el diseño y confección de las blusas y la torera que acompañan al traje. «Adapté los dibujos de Noelia para llevarlos al tejido. Queríamos que tuviera mucha fuerza visual, que recordara pronto a esa vajilla granadina». El desarrollo del vestido fue un trabajo minucioso y completamente artesanal, dando un resultado único. «El traje lleva un poquito de cada una de nosotras –sigue Malagón– y eso se ve reflejado. Qué suerte estar en un equipo así».

Sindi Peralta, de Soul Family Hat, nació en Uruguay pero se siente tan granadina como el resto. «Aquí me enamoré y en esta tierra nació mi hijo. Granada ocupa una gran parte de mi corazón». Los sombreros que salen de su taller son muy originales, con formas diferentes y estilo urbano. «Aunque no suelo hacer sombreros de traje de gitana, la propuesta de Noe me removió tanto que no pude negarme. Es un acto de gratitud hacia una ciudad que me ha dado tanto». El sombrero, en tonos azules y con el diseño de la granada, luce a las mil maravillas sobre la bailaora, en el tablao improvisado de la Huerta de San Vicente.

Capitalidad Cultural

Cuando Noelia, Arantxa, Sandra y Sindi presentaron el proyecto de Raíces al Ayuntamiento de Granada, la respuesta fue «muy cariñosa». «Les encantó. Queríamos que nos dejaran un espacio muy granadino para grabar el vídeo y nos cedieron la casa de Lorca. No había un lugar mejor». Ese vídeo formará parte de una campaña que convertirá el conjunto de Raíces en una muestra del talento de la tierra, también en la moda. «Lo vamos a presentar con el área de Cultura de Granada, con la idea de sumarnos a la campaña por la Capitalidad Cultural 2031. Este proyecto está muy relacionado con los orígenes de Granada, pero también con una transformación de futuro».

En el vídeo hay mucho arte, más allá del vestido y las joyas. Cheíto Heredia al cajón, El Pollo a la guitarra, la voz de Aroa Palomo y el baile de Carmen Vílchez. Sin olvidar el maquillaje de Marta Cano, la peluquería de Studio Ochenta y las cámaras de Alicia y Santi (Salmedia) y Alba Castillo. «Ha sido precioso contar con ellos, el vídeo será una maravilla. Es la muestra de que la unión hace las cosas más grandes».

Junto a la puerta de la Huerta de San Vicente, las artistas han preparado una colorida mesa repleta de cerámica granadina. Por allí está Fali, la madre de Alicia, repartiendo –deliciosos– roscos y pestiños a todo el equipo. «Esta es la raíz del proyecto –termina Noelia–. Conectar la tradición y nuestro arte con la actualidad y la moda. Un conjunto en el que hemos unido diferentes disciplinas y talentos para mostrar que con la moda podemos emocionar y llevar esa raíz y tradición a un conjunto que sin duda está creado con cariño, emoción y arte granadino».

