Dos granadinos triunfan en la serie de animación más rompedora de Netflix

Es el último gran éxito: 'Love, Death & Robots'. Una serie de Netflix formada por 18 cortometrajes que parten de la misma premisa: Robots, amor y muerte. Tim Miller ('Deadpool') y David Fincher ('Seven', 'El Club de la Lucha') han sido los creadores, pero cada uno de los episodios ha sido dirigido por un director diferente y un equipo creativo distinto, lo que ofrece al público distintas visiones creativas a la hora de experimentar cada uno de estos extraordinarios cortometrajes. Los animadores granadinos Javi Recio (director) y Óscar Jiménez (Diseñador de personajes) han participado en el cortometraje 'El Vertedero' que nos sitúa entre el típico medio oeste norteamericano y un sorprendente monstruo de la basura.

«Creo que el público llevaba tiempo pidiendo algo así, algo rompedor, usar la animación como una herramienta para contar historias y no tanto como un género de cine. Las nuevas generaciones han crecido viendo series como 'South Park' o 'Padre de Familia', ¿por qué no crear una serie de animación 3D para ese público adulto que quiere una calidad de animación superior? Se está criticando mucho a las plataformas de streaming ejerciendo como productoras, pero lo cierto es que nadie tendría los huevos de hacer cosas así si no fuera por este cambio en las reglas del juego. Obviamente me encantaría que nuestro trabajo se viera en salas de cine; pero prefiero que la gente lo vea en su casa desde el confort de su sofá, a que proyectos así no salgan a la luz nunca», señala el director Javi Recio.

El proceso hasta ver el capítulo en pantalla le llevó diez meses, comenzando ocho personas para aumentar a unas treinta, para acabar otra vez en ocho para dar los últimos retoques. Este camino creativo fue largo como indica el propio Javi Recio: «Cuando me ofrecieron la oportunidad de dirigir el proyecto me dieron una versión del guion y libertad total para interpretarlo tanto visual como narrativamente; así que contacté con el estudio madrileño Able & Baker para preparar un dossier en el que mostrásemos con mucho detalle mi visión de la pieza. Competíamos contra otros estudios y directores que tuvieron la misma oportunidad, pero al final, tras la presentación, Tim Miller se decantó por nuestra visión. Fue entonces cuando empezó todo el proceso de producción. El guion estaba muy cerrado desde que nos contactaron así que nos centramos en cómo sacar la mejor versión y cómo mostrar un estilo visual que no se hubiese visto anteriormente en otras producciones. Tuvimos grandes retos por el camino; a nivel de director lo más difícil fue crear de la nada un personaje ( Dave) que pese a sus acciones y su entorno, pudieras empatizar con él en tan poco metraje. A nivel técnico fue tremendamente complejo crear un vertedero lleno de basura en 3D, y crear un monstruo compuesto por esta basura lo fue aun más. Tuvimos que crear más de 1000 piezas de basura distintas para crear los entornos. Able & Baker hicieron un excelente trabajo».

Creando a Dave

Óscar Jiménez entró en el proyecto al trabajar para Able & Baker y su trabajo fue el de 'diseñador de personajes' de 'El Vertedero'. «Es la persona encargada de definir, a partir de un guion dado y junto con el director, el director de arte, y a veces los productores, el estilo visual y la apariencia que tendrán los personajes en una producción. Su trabajo debe plasmar, de un golpe, la personalidad que tendrá el personaje y su rol dentro de la historia. Normalmente se trabaja con bocetos en 2D, aunque hoy en día se está implementando cada vez más el modelado 3D en esta fase de diseño. Una vez definido el aspecto de nuestro personaje, pasamos a la fase de desarrollo, en la que realizamos dibujos con diferentes vistas para que los modeladores 3D los usen como referencia. También hacemos estudios de expresiones y de poses que servirán tanto para el departamento de modelado como el de animación. No obstante, la creación de personajes es un proceso vivo en el que casi siempre hay que cambiar algo más adelante, ya que a veces no funciona bien en 3D lo que sí lo hacía en un dibujo, o hay que añadir matices por algún cambio en el guion, enriquecer visualmente el personaje», indica Oscar Jiménez.

Ambos animadores se habían conocido y trabajado juntos en el premiado corto 'La Dama y la Muerte' de la productora granadina Kandor Graphics. «Acostumbrado a trabajar para un público infantil, o para todos los públicos, ha sido un soplo de aire fresco desarrollar personajes un poco más feístas, más desagradables y detallados, más gamberros… Creo que ha venido muy bien también dentro del panorama de la animación que podríamos llamar occidental. Aunque los japoneses nunca han dejado de realizar proyectos para adultos, la animación occidental para el gran público se ha quedado encasillada, por lo general, en el estilo que podríamos denominar Pixar o Disney. Que a mí me encanta, creo que son los mejores en su especialidad, entre otras cosas, porque lo inventaron ellos. Pero no me gusta que, salvo alguna excepción, el resto de estudios desarrollen estilos muy similares, hasta el punto de que a veces cueste distinguir qué película ha hecho cada estudio. Este tipo de animación se ha convertido en un género en sí, no en un medio, y se ha generado un estilo estándar porque se ha demostrado que funciona muy bien. Son producciones caras y hay que ir sobre seguro, nadie quiere arriesgar y casi todos hacen lo que ya saben que no va a fallar. Pero luego nos encontramos con una película con un estilo algo más rompedor, como 'Spider-man', y es un éxito. A veces la gente quiere cambios», señala Oscar Jiménez sobre el éxito de la serie y la animación para adultos centrada en la ciencia-ficción.

Doblaje

Javi Recio controló todo el proceso creativo por lo que se trasladó, desde Estados Unidos donde ha vivido desde hace unos años, a Madrid, donde reside ahora aunque viaja continuamente a Estados Unidos. Al disfrutar su capítulo en la televisión le sorprendió el doblaje: «no sabía que se haría una versión doblada al castellano y cuando la vi se me hizo algo raro la verdad, como cuando le cambiaron la voz a Homer Simpson. Con todo el respeto que le tengo al gremio de dobladores españoles, recomiendo encarecidamente que veáis esta pieza en su idioma original; tuvimos un largo proceso de cásting para buscar los actores que darían la voz a los personajes y su posterior sesión de grabación donde Tim Miller y yo dirigimos a los actores según la personalidad de cada personaje, a veces los actores improvisaban cosas que añadíamos posteriormente al acting de los mismos; en definitiva, mucho trabajo detrás de las cámaras que se pierde por completo al verlo doblado al castellano. Además nada como actores americanos para poner ese acento 'midwest' a los personajes del corto».