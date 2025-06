Sobre cómo un granadino nos ayuda a buscar nuestro lugar en el mundo

José E. Cabrero Granada Lunes, 2 de junio 2025, 00:06 Comenta Compartir

Primer fin de semana de la Feria del Libro de Granada. La Carrera de la Virgen estaba repleta de paseantes que saltaban de una caseta a otra. Sin embargo, había una que llamaba poderosamente la atención. En la Librería Picasso, un joven autor granadino firmaba libros sin parar. Uno detrás de otro. Desde la mesa no se veía el final de la cola. «Estuve dos horas y media firmando. Menuda alegría. Es un sueño cumplido ver que tanta gente lee lo que escribo».

Pablo R. Coca (Granada, 1998) responde al teléfono desde Madrid, donde vive desde hace unos años. Él es psicólogo y pasa consulta todos los días, pero, entre medias, también tiene una vocación artística y literaria muy poderosa. Así nacieron Occi y Morons, los protagonistas de sus viñetas sobre salud mental que cuentan con miles de seguidores en redes sociales. Tras publicar 'Esas cosas que nos pesan' y 'Durante la tormenta', que llevan más de 20.000 ejemplares vendidos, ahora regresa con 'Las vidas que construimos. Cuando todo se derrumba', una novela gráfica que afronta un tema que nos atraviesa a todos: el proyecto vital.

¿Qué quiero hacer con mi vida? La pregunta es tan apasionante como aterradora. Y, en cualquier caso, muy complicada de responder. ¿Este libro es para los que se hacen la pregunta o para los que no se la han hecho nunca? «Eso mismo me pregunté yo cuando me puse con el libro –responde Coca–. Yo quería conseguir un libro que fuera un lugar donde cualquiera pueda reflexionar, evitando las prisas». El libro surgió en la consulta, al ver que muchos de los pacientes que trataban intentaban abordar ese tema: «Si la vida que vivo está conectada con mis valores». Además, no solo lo encontraba en su trabajo, también veía que sus amigos se enfrentaban a crisis vitales parecidas. «Y yo mismo me hago la pregunta: ¿Qué es lo que realmente quiero ser?».

Pablo R. Coca, como en sus anteriores trabajos, busca una metáfora visual que sirva para trabajar el tema. «Planteo el recurso de construir una casa. Imagina una casa de dos plantas. En la de abajo están las necesidades más básicas, porque llegar a fin de mes es fundamental para lograr cierta seguridad o incluso sentirse querido. Todo lo que hay en la planta baja afecta a lo que hay en la de arriba, esos intereses por los que queremos luchar». La idea es reflexionar sobre qué tenemos en esas dos plantas y cómo podríamos reconstruirlas para que alberguen lo que realmente queremos. «El libro no va a resolver conflictos vitales –reflexiona el psicólogo–, pero sí puede ayudar a hacer nuevas preguntas para alcanzar nuevas respuestas».

Ampliar Detalle del libro. R. I.

La edad

En la Feria del libro de Granada, había lectores de todas las edades. Desde un chaval de 6 años que iba con su madre, hasta una señora de 75 que, cuando Pablo le preguntó para quién era, ella respondió «para mí, lo quiero leer». «Qué chulo llegar a tantos públicos y generar varios niveles de lectura según la edad y la etapa vital». Y, aunque la lectura pueda iluminar a cualquiera, la mayoría son jóvenes, alumnos de bachillerato o de primeros cursos de la universidad. «Doy muchas charlas en institutos y es una etapa complicadísima. En el primer capítulo hay una viñeta en la que Occi está subido a una montaña, mirando más allá, y alguien le pregunta ¿qué ves? Y él dice: un futuro incierto. Y esa es la realidad».

Construir una vida cimentada únicamente en la idea de que si estudias te irá bien, ya no funciona. «A los jóvenes de ahora no les sirve ese discurso. Ese discurso no les agarra a ningún horizonte ni esperanza. Y crecer con una mentira puede ser muy doloroso. Por eso invito a cuestionar la base, lo que queremos ser». No obstante, Pablo tiene pacientes de 50 años que se hacen la misma pregunta: ¿Qué vida he vivido y cuál quiero vivir? «El objetivo es invitar a plantear esta pregunta lo antes posible. Nunca es tarde, claro, pero con 80 años el margen de maniobra es el que es». Y, siguiendo con esa idea de construir una casa, «no se trata de tirar lo que haya por completo, lo más probable es que necesite pequeños retoques, según las circunstancias que tengamos».

Para tener una visión clara de lo que uno quiere ser en la vida, influye, y mucho, los referentes más cercanos. Hoy por hoy, las redes sociales devuelven a los jóvenes un reflejo irreal y peligroso. «Esto también lo veo en los institutos. Lo que maman de las redes sociales es lo que esperan de la vida. Si es que hasta a mí me pasa, que veo un vídeo de alguien y me pregunto: ¿Pero qué estoy haciendo con mi vida? ¡Mira a los demás! Si a mí me genera un terremoto, imagina a una población joven que está empezando a construir una vida... Cuando sales de internet, el golpe de realidad es muy duro».

Ampliar Dibujo en el escaparate de una librería de Madrid: «La lectura beneficia seriamente tu salud mental». R. I.

Los sueños no siempre se cumplen. De hecho, es muy difícil lograrlos. Quizá por eso la dedicatoria de 'Las vidas que construimos' sea tan especial. Dice así: «Al niño que fui, que se pasaba los veranos leyendo y escribiendo porque soñaba que, algún día, alguien leyera sus libros». «En un libro que trata sobre buscar un lugar en el mundo –dice Pablo–, me parecía bonito dedicarlo a ese sueño cumplido, que es el mío. Con suerte, esfuerzo y perseverancia, a veces hay sueños que se hacen realidad. Y que la gente leyera mis historias se ha hecho realidad».

Pablo R. Coca sigue de gira por toda España, presentando la última aventura de Occi y Morons. En breve dará el salto a Portugal, hay en marcha alguna que otra adaptación del libro y, asegura, hay más novelas gráficas en camino. «El universo Occimorons sigue muy vivo», termina.