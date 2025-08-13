José E. Cabrero Granada Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:44 Comenta Compartir

Gabriel H. Walta camina feliz por el Realejo, su barrio. Lo conoce tan bien que sería capaz de dibujarlo con los ojos cerrados. Cargado siempre con su libreta de bocetos, Walta respira y dibuja a partes iguales. El autor de cómics como 'La Visión', 'Sentient' o 'Carretera Fantasma', dibuja incluso cuando atraviesa con su familia todo el país en coche, con las manos en el volante y la música escapando por la ventanilla. «Me encanta ver cómo cambia el paisaje». El verano, como cuando era niño, es toda una oportunidad.

–Lo de dibujar le viene desde pequeño. ¿Los veranos también los pasaba con un lápiz en la mano?

–Durante el año dibujaba en las horas libres. Cuando llegaba el verano estaba deseando dibujar a todas horas. Y dibujar sobre todo tebeos. En junio-julio, cuando las mañanas son frescas pero sabes que va a hacer calor, hay una sensación térmica que me da ganas de dibujar cómics. Ahora incluso, 20 años después, cuando llega esa época me dan ganas de dibujar cómics. Y cuando se lo digo a mi mujer, ella me responde: ¿Y qué llevas haciendo todo el año? (ríe) Y es verdad, es lo que hago en enero, en febrero, en marzo…

–¿Pasa el verano en el barrio?

–La mayor parte sí. Tenemos la suerte de que nuestra casa es fresca. Cuando el calor lo permite, salgo a comprar comida, materiales, a mover las piernas...

–¿No hay descanso?

–Normalmente no descanso y este año no es una excepción. Para mí no es un oficio o un hobby, dibujar es mi pasión.

–¿Alguna escapada?

–Las pequeñas escapadas que hacemos a la playa, como mucho de una semana, son a la Cala del Moral, con mi madre, o a Almuñécar, donde ha veraneado mi mujer siempre.

–¿Está siguiendo la candidatura de Granada Capital Cultural?

–Estoy al tanto. Sergio García está bastante involucrado y me cuenta ideas y proyectos… A mí, en realidad, cualquier cosa que tenga que ver con Granada, si puedo ayudar, yo encantado. Granada podría ser Capital Cultural todos los años.

«Granada podría ser Capital Cultural todos los años. Si puedo ayudar, yo encantado. »

–En el campo del cómic, no dejan de salir nuevos talentos.

–Sí, mi hija pequeña está ahora en Bellas Artes y te aseguro que el cómic está muchísimo más imbricado con la facultad que hace 30 años, cuando yo la acabé. El cómic es algo completamente aceptado por todos los estamentos culturales y Sergio García es una eminencia internacional.

–El cómic se ganó su sitio.

–Sí. Cuando me dieron la medalla de Bellas Artes me hizo ilusión también porque fui consciente de que era representante de un medio que hasta hace poco estaba menospreciado.

–¿Qué le parece el Superman en Granada, de Jorge Jiménez?

–Muy chulo. Me gusta Granada y me gusta cómo dibuja Jorge… Es genial. Tengo curiosidad por saber qué piensa alguien que no conozca la ciudad. ¿Le darán ganas de venir? A mí me darían.

–¿Un cómic para el verano?

–En verano aprovecho para leer integrales. Este verano, el 'Excalibur' de Alan Davis y Chris Claremont, que me lo regaló mi mujer para mi cumpleaños del año pasado.

–Un buen tocho.

–No es un formato que me guste, creo que los cómics tienen que ser cómodos de leer. Pero bueno, tengo una edad y puedo permitirme un buen tocho (ríe).

–¿Le regalan cómics?

–Sí, mi mujer me regala cómics habitualmente por mi cumpleaños. Es difícil, pero tiene muy buen ojo para regalarme cosas que a lo mejor no termino de atreverme o ni siquiera conozco.

–¿Una buena lectora?

–Sí, más selectiva que yo. Ella fue la que recomendó 'Sandman', que nunca me había llamado la atención y me gustó muchísimo.

–Menudo lío con Neil Gaiman (el escritor británico ha sido denunciado por violación y trata de seres humanos).

–Separar obra y autor es un tema muy difícil... ¿Cómo descartas una obra y más cuando hay un vínculo sentimental? Es parte de tu vida y, cuando pasan estas cosas, te sientes traicionado y te preguntas ¿cómo ha podido hacerme esto si yo le he dejado entrar en mi casa?

Ampliar Walta muestra algunos de sus dibujos de la playa, en su libreta. J. E. C.

–¿Tiene alguna otra afición?

–No, y me preocupa (ríe). Lo que más disfruto es mi familia y mi casa. Eso es lo primero. Mis hijas tienen 25 y 20 años y aún seguimos haciendo viajes juntos, eso es algo que disfruto mucho. Pero, realmente, no tengo más aficiones. La única variación que me permito es pintar cuadros en vez de dibujar cómics. Y siempre con mi libreta. La música me encanta, pero no tengo talento.

–¿Un viaje recomedable?

–Lo tengo clarísimo. El año pasado me invitaron a Cangas de Morrazos, a un salón del cómic. Fuimos en coche desde Granada. Recorrimos Galicia y pasamos por Segovia… fue una semana perfecta.

–¿Tenía un plan b si no salía lo de hacer cómics?

–Nunca hubo plan b. Hice ciencias y en el instituto era muy empollón. Mi tutora se indignó porque yo quisiera hacer Bellas Artes en vez de aprovechar esa media para hacer Telecomunicaciones… Yo iba a dibujar. Cómics, pintura, ilustración, cuadros para tiendas de decoración, retratos callejeros… Mi padre era profesor de dibujo y sabía que se podía aplicar en muchos campos.

–¿Está mediocrizando la inteligencia artificial la profesión?

–Hmm... Yo te diría que hay un gran porcentaje de propuestas de cómic, literatura, cine, pintura, música… hechos por humanos que son mediocres por distintas razones. El 99% de libros que se publican hoy no se pueden considerar literatura. De hecho, hay muchos talleres de literatura creativa que básicamente enseñan a aplicar una plantilla, algo que no se diferencia mucho de escribir un 'prompt' en una inteligencia artificial. A nivel laboral es un problema, pero creo que la creatividad real se va a notar siempre. Por eso Billie Eilish destaca por encima de prácticamente todos su contemporáneos, porque resulta que la chiquilla tiene talento, use o no un ordenador.

«La IA, a nivel laboral es un problema, pero creo que la creatividad real se va a notar siempre»

–¿En qué trabaja ahora?

–Acabo de terminar el tercer acto de 'Carretera Fantasma', que serán un total de cinco. Llevo más de 300 páginas hechas, nunca he estado tanto tiempo con un mismo proyecto. También estoy terminando una historia corta para 'Creepshow', la cabecera de terror que hizo popular Stephen King. Y voy a empezar una miniserie con un guionista con el que ya he trabajado que, bueno, me está haciendo sentir como cuando llegaba el verano y me daban ganas de dibujar cómics (ríe). Estoy deseando empezar.

Comenta Reporta un error