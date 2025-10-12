Salman Rushdie«Querido Pedro Almodóvar, por favor, deme un papel»
Es uno de los grandes escritores del panorama actual, pero en sus inicios tuvo una vocación muy distinta: quería ser actor... Y todavía quiere
Granada
Domingo, 12 de octubre 2025, 00:03
Salman Rushdie es escritor. Uno de los grandes. Su nombre deja un legado enorme, con obras como 'Los versos satánicos', 'Hijos de la medianoche', 'Ciudad Victoria', 'Cuchillo'... Pero resulta que Rushdie pudo haber vivido una historia completamente distinta. La jugada, sin embargo, fue otra...
–Usted es escritor pero ¿qué más le motiva?
–Antes era bastante bueno jugando al ajedrez. Jugaba mucho de joven, en la universidad y después. Pero no es como montar en bici, cuando lo dejas no puedes seguir por donde lo dejaste. Ahora mi hijo menor es muy bueno y me gana siempre.
–Uno de mis recuerdos favoritos es el día en que gané por primera vez a mi padre.
–¡Para mí también! Mi padre fue quien me enseñó y solía jugar conmigo todo el tiempo. Se lo tomaba muy en serio y el día que le gané me pareció que no se puso muy contento... Cuando me ganó mi hijo, le entendí. Pero por dentro me sentía muy alegre.
–¿A qué se dedicaría si no hubiera sido escritor?
–Hmmm... me hubiera gustado actuar.
–Como sus personajes.
–Sí, en parte he escrito sobre actores porque tenía la fantasía de que yo podría haber sido uno. Cuando estaba en la universidad de Cambridge, dedicaba mucho más tiempo al teatro estudiantil que a escribir. Pensé que podría ser actor.
–Hubiera sido un gran Monty Python...
–Si aún existieran... (ríe) He estado en algunas series interesantes, como en un capítulo de 'El show de Larry David', hace unos cinco años. Me interpretaba a mí mismo. Larry David se mete en problemas con un ayatolá y quiere mi consejo (ríe). En fin, creo que tomé la decisión correcta de ser escritor en lugar de actor.
–Nunca es tarde.
–Exactamente, nunca es tarde. Pero la diferencia es que para actuar necesitas que alguien te ofrezca un trabajo, mientras que con la escritura puedes simplemente hacerlo.
–Podemos aprovechar y poner un anuncio, por si las moscas.
–¡Sí, por favor! Toma nota (ríe). Querido Pedro Almodóvar, si tiene un papel para mí, lo aceptaré sin ninguna duda. Por favor, deme un papel.
