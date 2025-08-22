El (pen)último concierto de la Schola Gregoriana Hispana La histórica formación granadina está próxima a la desaparición tras más de 40 años de trayectoria

Es curioso que el que podría ser el último concierto de la formación granadina Schola Gregoriana Hispana, el prestigioso e histórico conjunto vocal dedicado a la difusión de la música que abrió los oídos de religiosos y profanos en el medievo, tenga lugar en la modernísima iglesia de Santa Josephina Bakhita, en el corazón de Playa Granada, en Motril. Una iglesia dedicada, además, a una santa un tanto peculiar, una santa que fue esclava antes de ser libre para dedicar su vida a Dios. Un marco muy especial para un concierto que retrotrajo a los asistentes a un tiempo muy lejano, en el que, como recordó Antonio Peralta, director del Festival de Música Antigua Balduino y Fabiola y presidente de Juventudes Musicales en la capital costera, se dio origen a una música de la que continúan bebiendo desde la clásica actual hasta «la música de cantar y bailar». Ha sido precisamente en el marco de este ciclo, que continúa hoy y finaliza mañana, en el que la formación granadina ofreció su concierto, acompañado por el que fuera organista de la Catedral de León, Francisco Javier Jiménez.

Son 11, pero en el altar mayor de la iglesia motrileña sólo estuvieron anoche 10, ya que el undécimo componente es el propio Antonio Peralta. El fundador es Francisco Javier Lara, uno de los mayores expertos en la música gregoriana de nuestro país, quien hace la friolera de 42 años puso la primera piedra de un edificio que sólo el paso del tiempo ha puesto en peligro. Conservan una indumentaria clásica: capa y túnica hasta los pies, con una cruz singular bordada en el pecho, herencia de uno de los eventos claves de su historia, un concierto de homenaje a los escritos incluidos en el Códice Calixtino de la Catedral de Santiago de Compostela. Entran en procesión, cantando, como corresponde, y ofrecen un recital en el que aparecen piezas tan conocidas como el 'Pange lingua', que versionaron hasta Mocedades en su día. «La música gregoriana es de hoy y será eterna, mientras haya formaciones que la cultiven y haya discos registrados que recuerden lo que fue», afirma Francisco Javier Lara.

Sin embargo, la falta de relevo generacional hace que el futuro de Schola Gregoriana Hispana sea, ahora mismo, inexistente. «Hemos intentado incorporar nuevas voces, porque sobre las de los fundadores han pasado ya cuatro décadas. Además, todos tenemos una vida cada vez más complicada, en algún caso con personas cercanas que requieren cuidados especiales», asegura. «Sin embargo, no hemos conseguido que quienes han manifestado su deseo de incorporarse al grupo perseveren. Es cada vez más complejo encontrar personas suficientemente formales, que se comprometan a asistir a los ensayos, que viajen cuando es necesario, y que hagan este trabajo por amor a la música, porque, evidentemente, ricos no nos hacemos», dice el director de la Schola con una sonrisa.

Los componentes tienen entre sí una relación basada en el respeto y el mutuo conocimiento. No hay más que observar el ensayo previo, en la cripta de la propia iglesia, para descubrir a un grupo de amigos, con la confianza suficiente para tener un intercambio de pareceres sobre una nota o un tono de introducción. «Estamos en la prórroga del partido», dice uno de ellos aludiendo a su situación como grupo. Están tristes, pero aún conservan un rayo de esperanza en torno a la posibilidad de que haya voces inquietas –y formales, insisten– que quieran continuar con esta labor.

Schola Gregoriana Hispana ha actuado en los principales festivales y encuentros de música del país, como la Semana de Música Religiosa de Cuenca, la Semana del Románico Palentino, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, el Festival Internacional de Música de Santander, el Festival Internacional de Órgano de León, la Semana de Música Antigua de Estella, el Curso de Cultura Medieval de Daroca, el Festival de Música Española de Cádiz y el Festival Internacional de Música Antigua de Úbeda y Baeza. También para instituciones como la Fundación Juan March, UNED, Cultural Albacete, Ibercaja, Televisión Española y diversas universidades españolas. Su dimensión internacional la subrayan presencias en el Festival Internacional de Música de Como (Italia), el Festival Internacional Europalia 85, la Western Michigan University, el Congreso de Kalamazoo, también en Michigan y el museo The Cloisters de Nueva York. Han recorrido además toda Europa, desde las Azores hasta Alemania,

Sus grabaciones incluyen la música en los tiempos del rey Fernando el Católico y 'Claustrofonía: Ars sonora medioevi', entre muchas otras. Ojalá el de anoche sea sólo el penúltimo concierto de esta formación que es historia cultural de Granada.

