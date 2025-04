«El sábado invitamos a puchero en Granada y luego cantamos en Los Cármenes»

José E. Cabrero Granada Miércoles, 2 de abril 2025, 00:34 Comenta Compartir

Los dos amigos caminan por el Paseo de los Tristes charlando de sus cosas. «Qué ganas tengo de jugar al baloncesto», dice Pepe. «En cuanto se pueda, organizamos una pachanga», responde Vizio. En ese momento, por sus espaldas cruza un autobús en el que se anuncia el lanzamiento de 'Puchero', el nuevo disco de Pepe y Vizio. Ambos le dedican un guiño reverencial y continúan hasta llegar a un precioso banquito al sol, a los pies de la Alhambra. «Nos gusta el baloncesto, la ropa, las zapatillas, las cremas y los perfumes», ríe Pepe. «¡Y comer, claro!», añade Vizio. «Ahora nos hacemos nuestras rutas y descubrimos sitios: el Puerta del Carmen, el Asador de la Reina, el Manigua Casa de Comidas... Comer bien es una maravilla».

Pepe y Vizio tienen 33 años y su sueño era comer de la música. Lo han conseguido. Los dos granadinos llevan varios años escalando en la industria, pasito a pasito, hasta alcanzar una cumbre reservada para muy pocos. Este viernes estrenan su último disco, 'Puchero', y están un poco nerviosos. «Muy nerviosos –corrigen–. Es muy guay, pero está tan cerca la fecha que se mezclan las emociones». El jueves reúnen a un grupo de fans en Madrid, que serán los primeros en escuchar los nuevos temas. «Esperemos que les gusten mucho, mucho, y que empiecen a hablar del disco antes de que salga, a las doce de la noche». No hay ni un minuto que perder.

«El sábado tenemos una cosita muy especial para nuestra gente de Granada», desliza Vizio. «Todavía no vamos a decir el sitio, pero vamos a hacer una pucherada. Vaya, que vamos a repartir puchero, a la hora de comer. Pondremos el disco de fondo y cantaremos alguna canciones. Están todos invitados». Pepe frota las manos y dice que hay más: «Por la tarde actuaremos en Los Cármenes, antes del partido del Granada CF con el Almería. Vamos a cantar dos canciones nuevas y una conocida. Y el Granada va a ganar, que lo sepas».

«Por la tarde actuaremos en Los Cármenes, antes del partido del Granada CF con el Almería. Vamos a cantar dos canciones nuevas y una conocida. Y el Granada va a ganar, que lo sepas»

Ampliar Momento de la entrevista. B. R.

'Puchero' viene arropado por otros nombres de primera línea: Dellafuente, Delaossa, Las Rodes o Ana Mena. «Aunque la hemos sacado un poco de su terreno, Ana se ha movido como pez en el agua. Es una artistaza», afirma Vizio. No tienen ninguna canción favorita, las quieren a todas como si fueran sus hijas, pero creen que el público podrá encontrar un tema para cada momento. «Hay para días felices, para días tristes… todo tipo de ingredientes, como en un buen puchero».

–¿Por qué 'Puchero'?

–Pepe: Venimos de unas raíces muy profundas, como la receta del puchero. Puedes darle tu punto, cambiar una cosa por otra, pero al final, si está bien hecho, sabe a puchero.

–¿Pero cómo se les ocurrió el nombre del disco?

–Vizio: El nombre vino a nosotros. Surgió entrenando en el gimnasio, por la mañana temprano. Dijimos: oye, ya que lo que hacemos nosotros es esta mezcla, ¿por qué no le llamamos 'Puchero'? Y nos parece un nombre fantástico. Además, no hay nada más rico que un buen puchero.

La fama

Pepe y Vizio, con la Alhambra. BLANCA RODRÍGUEZ

Un grupo de chavales se acerca disimuladamente al banco. «¿Nos podemos hacer una foto?», preguntan. Los artistas se levantan de un salto y les dicen que sí, que por supuesto. «Nos dan mucho cariño, la verdad. Tenemos un público muy agradecido. Y nosotros lo somos con ellos», dice Pepe. «Es la ley que guía nuestra vida: tratar a la gente como nos gustaría que nos trataran a nosotros», subraya Vizio. Claro que Pepe y Vizio no siempre fueron famosos. Se conocieron con quince años, chateando por Messenger. Compartían el gusto por el rap, por el cine de Spike Lee y por un futuro en el que nadie, ni ellos mismos, creía.

Pepe trabajaba en el mercadillo, con su padre. Y Vizio, Vicente, era camarero y mozo de almacén. Los fines de semana, los dos se juntaban en el cuarto de Vizio, un improvisado estudio de grabación por el que pasaron artistas como Dellafuente, Maka, Yung Beef, Gata Cattana y otro puñado de nombres que, llegado el momento, se cambiaron de tren. «Un día empezamos a ganar dinero con nuestra música –dice Pepe–. Nada, 150 euros, pero recuerdo que me dije: ya no voy los viernes al mercadillo». Después dejó los lunes. Y los martes. Y los miércoles. «Antes del covid iba solo los jueves. Después de la pandemia no volví a vender ropa. Todo era para la música».

Pepe trabajaba en el mercadillo, con su padre. Y Vizio, Vicente, era camarero y mozo de almacén

Durante el confinamiento, las canciones de Pepe y Vizio, con esa fusión entre lo urbano y el flamenco, se colaron en cientos de miles de hogares. «Estábamos encerrados, pero fue una buena época para nosotros –cuenta Vizio–. Nos dio tiempo para preparar el disco y la cosa empezó a subir… Luego vino 'El patio' y reventó».

–'El patio' es un himno.

–A la vez: Ha sido un antes y un después (ríen).

–Vizio: Nos dicen que es el nuevo himno de Andalucía. Una cosa flipante.

–Pepe: Con 'El patio' cambiaron los números en Spotify, en Youtube, en todo.

–Vizio: Queda feo que lo digamos nosotros, pero es un tema que va a marcar una época, por lo menos aquí en Andalucía. Igual que la marcó en su día, qué sé yo, Andy y Lucas.

–Un momento. ¿Se ven como los nuevos Andy y Lucas?

–Pepe y Vizio: ¡No! (ríen)

–Pepe: No, somos de otro estilo. Pero oye, escúchame: ya quisiéramos tener el éxito que tuvieron en su época, ¿eh? Máximo respeto.

El impulso

Ampliar Vizio y Pepe, durante la entrevista. B. R.

Las próximas horas van a ser de mucha emoción para Pepe y Vizio. «Pucherada, Los Cármenes, disco nuevo… Nos espera un fin de semana que está hecho para nosotros», sonríe Pepe. Antes de marcharse del Paseo de los Tristes, para la foto, el periodista les da una olla, por aquello del puchero. «Espera, que tengo un rotulador. ¿La firmamos?». Al momento, sus nombres brillan en la olla, como si fuera un autobús. «¿Que qué vamos a cantar el sábado? Ya veremos. Es que nosotros somos muy así –termina Vizio, señalando el rotulador–, de impulsos, de dejarse guiar por el sentimiento».

Comenta Reporta un error