De una 'Reina del Pop' a otro legado 'Inmortal': radiografía de las dos orejas de Van Gogh

«Solo juntos tiene sentido» es la frase que acompaña la cuenta de Instagram del grupo La Oreja de Van Gogh, que acaba de anunciar su vuelta en un comunicado. Pero lo cierto es que en este último tiempo la banda ha estado en boca de todos por una ruptura: la frase aparece un año después del sonado despido de Leire como vocalista del grupo y también con la baja de Pablo Benegas en esta nueva etapa. Ahora los que están juntos son Amaia Montero, que vuelve al grupo tras los 17 años de Leire, Xavi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde, con la intención de marcar un nuevo hito en la banda.

Un grupo de grandes éxitos y dos etapas muy marcadas de sus vocalistas que hacen inevitable su comparación. De sus ocho álbumes de estudio, las canciones originales sin contar extensiones de los discos son 100, 53 de Amaia y 47 de Leire. La diferencia entre ambas sería mayor en favor de la primera vocalista con las maquetas del álbum Más guapa, que incluye maquetas como Amores Dormidos, descartada para La Oreja para Amaia pero exitosa con la voz de Edurne (quien ha cantado recientemente la canción con Leire, interpretado por algunos como indirecta al grupo).

Pero en número de escuchas, los álbumes de estudio de Amaia copan 8 de cada 10 escuchas. El 18,9% pertenece a Leire, una proporción rodeada por bastantes matices: la industria de la primera década del siglo no es la misma que la de después y los últimos discos de la segunda vocalista acumularán menos reproducciones que los primeros, cuando el grupo subió todos a Spotify.

'Lo que te conté mientras te hacías la dormida' y 'El viaje de Copperpot', ambos con Amaia como cantante, acumulan más escuchas, pero el tercero es 'A las cinco en el Astoria', el primer LP con la voz de Leire. 'Dile al sol', el primero de Amaia, tampoco supera los álbumes de estudio de Leire.

Basta ir canción a canción para ver cómo ambas cantantes han dejado huella: Amaia, con su 'Rosas' , cuyas escuchas, casi mil millones (936 mil), superan la población de Europa si las contáramos como oyentes únicos, seguida por 'Pop' (417 mil millones); Leire, con 'Jueves' , la tercera canción más reproducida (220 mil millones). Pero se puede pasar por esta discografía sin tampoco mencionar 'Cuídate' y 'Puedes contar conmigo' , de Amaia, o 'Inmortal' , de Leire, las siguientes en escuchas de sendas carreras.

En los dos anteriores gráficos, la escala logarítmica es la única manera de medir de igual a igual todos los éxitos. Una escala normal alteraría el bum de 'Rosas' respecto a los hits más discretos. Pero tras estos temas tan sonados, el reparto de reproducciones de las canciones y la mediana por álbum refleja que no hay un abismo de separación entre ambas artistas. Salen también de este análisis Bonustrack y Pequeños Momentos (de Leire) y Tic Tac (de Amaia), que sí están en la plataforma pero no como parte de la lista de reproducción de sus álbumes. Sus menores escuchas no se comparan al resto de cuentas.

La etiqueta de Amaia como la 'Reina del pop' va más allá de la canción. 'Pop' bien podría pasar por uno de los éxitos actuales de radiofórmula por su duración, menor a tres minutos, respaldada por su gran número de reproducciones. Es la segunda canción más corta de la Oreja (2:31) tras 'Me voy de fiesta' de Leire (2:14), contando los álbumes de estudio sin extensiones ni maquetas. No obstante, el hito de 'Rosas' se sale de la barrera de los tres minutos, llegando a los 4:12. No es tampoco casualidad que 'Jueves', de Leire, roce los cuatro minutos (3:57): su discografía abraza canciones más largas, sobre todo en el tema 'Estoy contigo' (4:57), la más extensa.

La etapa de Amaia lideró con sus cuatro álbumes entre aquellos con seis discos de platino o más. 'El viaje de Copperpot' fue el mayor triunfo, con once. Solo doce álbumes han alcanzado o superado esta cantidad. La era de Leire, ya en otro contexto, también logró introducir sus cuatro álbumes entre los cien más vendidos varios años. Más allá de toda comparación, y de toda narrativa de enfrentamiento en redes, entre ambas cantantes han logrado 3,8 mil millones de reproducciones en Spotify.