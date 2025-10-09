Las canciones que Carlos Cano dejó en una carta para su hijo Pablo

José E. Cabrero Granada Jueves, 9 de octubre 2025, 23:25 | Actualizado 23:30h. Comenta Compartir

La habanera comienza en 1995, en Nueva York. Carlos Cano, como su admirado Federico, voló a la ciudad de Sinatra en busca de un verso que rimara con renacer. Aneurisma de aorta, le dijeron, y el granadino, atravesado por una bala invisible, se acordó de su madre al instante, que murió por las mismas letras. El cardiólogo Valentín Fuster le operó en el Hospital Monte Sinaí, en el corazón de la gran manzana, donde cerró los ojos sin saber si los volvería abrir. Murió. Al menos por unas horas. Tal vez allí, en una penumbra absoluta solo comparable a la del feto que espera su turno, dibujó la clave de sol que arranca el ritmo pausado y preciso –60 pulsaciones por minuto– de la habanera que marcaría la vida de su hijo. «Nací en Nueva York, provincia de Granada, un 25 de mayo de 1995, una noche de luna, volando en un avión», escribió más tarde.

Mientras el cantautor granadino resucitaba, Eva Sánchez descubría que llevaba un mes embarazada. Pablo, el tercer hijo de Carlos Cano, nació el 19 de enero de 1996. Consciente más que nunca de que la muerte podría llamar a su puerta en cualquier momento, de que el milagro tal vez no durase para siempre, en 1998 Carlos escribe una carta a su hijo, la mete en un sobre y la guarda en un abrigo.

El 19 de diciembre del año 2000, la voz de 'María la portuguesa' murió en el Hospital San Cecilio, cerca de casa. Fue entonces cuando Eva encontró la carta a Pablo, que empieza así: «Intento aprovechar la suerte que he tenido al poder conocerlo, porque estaba casi predestinado a que no le hubiera visto nunca. Le quiero mucho. Tener un niño de pocos meses me emociona y rejuvenece al mismo tiempo. Hay algo mágico en ello. Vuelvo a nacer y a los pocos meses me encuentro como si todo empezara de nuevo».

Pablo Cano, con su guitarra. R. I.

La madre decidió esperar unos años para entregar el mensaje, el niño era demasiado pequeño. En 2011, con 15 velas encendidas, el hijo de Carlos recibió la carta. «Sinceramente, en ese momento no entendí muchas de las cosas que decía. Para mí era algo muy emocional. Me costaba hablar de mi padre, pensar en él». Pablo Cano está nervioso y responde rápido y lento al mismo tiempo. «En enero cumplo 30 y el cumpliría 80. Son fechas muy hondas y yo soy un intensito –ríe–. La verdad es que lloro con facilidad».

Desde que la leyó por primera vez, la carta se convirtió en un salón con dos sillones. «Conforme crecía, encontraba respuestas distintas. En momentos duros o de nostalgia, leía la carta para sentir cerca a mi padre». Las palabras de Carlos Cano plantaron una semilla de la que brotó una hermosa flor que empezó a escribirse en 1995, la 'Flor de Habanera'.

Ampliar Portada de 'Flo de Habanera'

Pablo Cano es músico y compositor, formado en el Colegio Internacional Europa y en el Conservatorio de Sanlúcar la Mayor, en Sevilla. «Llevo años haciendo música, pero este es el primer disco que hago». Este viernes 10 de octubre, Pablo lanza 'Flor de Habanera', la primera de las nueve canciones que forman el proyecto y que, además, da nombre al disco. «Empecé a componer en 2022 a partir de la carta. He estado tres años grabando entre Sevilla, Granada, Cádiz y Madrid. Tengo un nivel alto de exigencia... Digamos que siento un gran peso sobre los hombros y quería estar a la altura».

Los nueve temas de 'Flor de Habanera' nacen de ese imaginario compartido con su padre, tanto musical como emocional. «Es mi forma de responder a la carta de mi padre, a ese cariño que me dejó escrito. Quería que viera que lo que él soñaba que yo fuera el día de mañana, he intentado que se convierta en realidad». Musicalmente se acerca a los estilos en los que brillaba Carlos Cano, con referentes como Violeta Parra, María Dolores Pradera, Nina Simone o Amália Rodrigues. Hay habaneras, pero también boleros, fado, cueca sudamericana, chacarera, copla... «Y todo mezclado con el sonido del jazz, que es el pegamento de todo».

'Flor de Habanera' ya está en Spotify. Y qué bonito escuchar el estribillo y entender más allá: «Perfumaste con recuerdos de lavanda / y volviste loca aquella primavera / y plantaste en mi jardín pa que naciera / tu flor de habanera». El resto de canciones se irán publicando poco a poco, en fechas señaladas. Como el 28 de noviembre, el último día que Pablo vio a su padre. O el 19 de diciembre, fecha en la que se cumplen 25 años de la muerte de Carlos Cano.

Ocho canciones que vienen arropadas por algunos de los artistas más talentosos del panorama actual: Miguel Poveda, Javier Ruibal, Pasión Vega, Antonio Martínez Ares y Lynn Milanés, Chico Pérez y Paloma Cosano, Álvaro Ruiz, Rocío Márquez y Suhail Serghini. Esta última llegará el 20 de marzo, con el inicio de la primavera, cuando la 'Flor de Habanera' volando sobre la tierra. Ahí será cuando Pablo Cano arranque la gira de presentación.

Carlos Cano y su hijo, Pablo. R. I.

«Habrá conciertos por toda España. En Granada también, claro. El de Granada es el que me pega el pellizco más fuerte en el estómago. Ir a Granada es remover los recuerdos. Quiero que sea algo especial... ¿Sabes? El disco podría llamarse 'Flor de Granada', porque tiene muy presente a la ciudad, todos los recuerdos». Esta habanera ha acompañado a Pablo toda su vida, desde aquella oscuridad en la que se encontraron él y su padre, en 1995. «Solo buscaba que el disco emitiera la luz que transmitía mi padre en la carta».

