Cambia el turno de vacaciones, pero la música sigue

Juan Jesús García Lunes, 28 de julio 2025, 09:03

LUIS BREA: AUTOCANCIÓN ELÉCTRICA

Los más añosos recordarán a Luis Brea (Luis Alberto Alemaza) en los años del Indie primiegenio al frente del grupo madrileño Los Hijos de Han Solo y en Los Sitios. Ha llovido y nevado desde entonces, aunque tampoco tanto. Hace doce años volvimos a saber de él en formato individual, de solista cantautor eléctrico, cuando puso en la calle el disco 'Hipotenusa'. El de Alcorcón se mueve desde entonces mutado en cronista de la vida urbana con una poética intensa que refleja en unas canciones que son al mismo tiempo costumbrismo, ironía y celebración de la vida. En 2023 le dio cuerda a 'Corazón Azul' que es lo que tocará en el taro municipal de Salobreña el miércoles (22h).

JAUME MIQUEL: LA ÚLTIMA JAM EN GRANADA

Jaume estudió en el Conservatorio de Barcelona y finalizó sus estudios en Granada, donde reside desde el año 2000. Ha acompañado a diferentes artistas entre los que destaca Chonchi Heredia, Doris Cales, Willy James, Pecos Beck, etc. Colabora con la Banda Municipal de Granada y la Orquesta Sinfónica Ciudad de la Alhambra. Es director artístico y arreglista del espectáculo «Por Coplas» que subvenciona la Fundación Caja Granada. Es miembro del cuadro flamenco «Las Sabicas». Ha formado su propio grupo con el que desarrolla composiciones propias. Con Parrizas, Miguel Ángel Pimentel y el saxofonista australiano Andrew Lynch cierra la temporada de jam's en la sede de Oolyakoo el miércoles 22h.

CHRIS KASE & DANIEL CANO: CUMBRE TROMPETERA

Este jueves el concierto solidario de la Fundación Cajagranada en la Plaza de las Culturas será a cargo de los Trumpet Summit, una colaboración entre los trompetistas Chris Kase y Daniel Cano. Formación con ecos de las grabaciones de Woody Shaw y Freddie Hubbard de la década de los 80, si bien incluyendo temas originales. En su larga trayectoria, Chris Kase (Nueva Jersey, EE UU) ha actuado con The Mingus Big Band, Kenny Wheeler, Bob Mintzer, Steve Coleman y Chick Corea, entre otros. Daniel Cano ha colaborado con artistas como Doug Sides, Evan Parker, Maggie Nicols, Jack Hues y la London Improvisers Orchestra. En esta ocasión estarán acompañados por Toni Molina (guitarra), Dani Levy (bajo) y Cote Calmet (batería).

RUFUS T. FIREFLY: VIAJE INTERIOR CON AROMA FLORAL

Tras una quincena larga de años carrera, y ocho álbumes editados desde el underground más de culto, los 'nuevos' Rufus T. Firefly (en 2016 se reajustó su formación) tocaron un primer techo con el tándem 'Magnolia'-'Loto', dos discos separados pero unidos que cosecharon el mayor refrendo popular hasta la fecha para los de Aranjuez, que dejaron de hacer bulto en letra pequeña dentro de los carteles festivaleros para encabezarlos en letras vistosas. La banda liderada por Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro volvía en 2021 con otro extraordinario disco: 'Todas las cosas buenas' que es el que los ha puesto en camino, con algunas experiencias tan singulares como dar conciertos por auriculares. Cabezuelo mantiene una vida paralela como solicitado colaborador y productor en nombres como los de Mucho, Zahara, María de Juan, Mikel Erentxun, Iván Ferreiro, Rayden, Grises o Miss Caffeina. Estarán el viernes en el Paseo de las Flores de Salobreña dentro del programa 'Tendencias' (22h).

MUNDO CHILLÓN: HIPER REALISMO MÁGICO

Mundo Chillón es el proyecto de Pedro Chillón, algecireño criado en Guadix y trasplantado a Madrid. «Una caricatura de la realidad que muestra más que la propia realidad», dicen de él. Personaje con elegancia decimonónica como escapado de 'Luces de Bohemia', maneja unas canciones que son «un reflejo onírico, vibrante, bizarro, elegante, decadente, sarcástico, contradictorio, tierno y visceral de usted mism@». Ahí es nada. Desde 2009 se dedica a 'chillonizar' el planeta, y con su socio Álvaro Lazo forma el 'power dúo' que se podrá escuchar junto con el Awakate, El Jose, Blanca la Almendrita, Makeda, La hienas en el festival Alma de la Sagra, el fin de semana entero en La Puebla de Don fadrique.

BLACKBIRD: BILIGÜISMO SINFÓNICO

Alberto Benavides (vocalista), Eduardo Díaz (guitarrista), Vicente Rodríguez (teclista), Daniel Burgos (bajista) y Víctor SaGa (baterista) forman el nbcleo duro (ampliable según la noche) de hard rock sinfónico con toques de rock andaluz, con tendencia al dramatismo en sus sinuosas piezas profresivas. Llevan en esto seis años y en el año 2022 sacaron su primer y homónimo disco, que tiene la particularidad de haber sido grabado en dos versiones, una en castellano y otra en inglés. Estarán en el Festival de Alhama, viernes y sábado, en compañía de otros candidatos (Nörte y Siameses) a su veterano premioy los invitados El Niño del Albayzín y Despistaos.

MARÍA DEL MAL: VELILLOS FEST

Tras la tristísima y tan prematura desaparición del líder del grupo, Dani Palomino, la banda ha decidido seguir como homenaje en directo a su compañero. Dani fue una fuerza de la naturaleza cuyo entusiasmo mantuvo vivo y activo al grupo durante décadas, y entienden que hubiera sido su deseo que María del mal no se bajara de los escenarios. Y así lo harán en el Fusión Velillos, aquel festival que nació dentro del 'Circuito de festivales' que llevó música a puntos donde antes no se podía escuchar, como Orce, Moclín o Torrenueva, y que ahora vuela solo. Por allí pasarán el viernes también Califato ¾ , los reconstituidos Tatamka', 'Albertucho' y la Barbass Sound.

BURNING: ROCK Y ROLL VINTAGE FEST

A estas alturas los madrileños Burning son una institución en el rock and roll español. Veteranos de mil guerras, Johny Cifuentes mantiene en plena forma a este grupo legendario con un cancionero imperecedero de rock and roll canalla. Antes de Burning no hubo nada. Los 50 años de vida de la banda madrileña son la historia del rock and roll en este país, lo dicen ellos y es cierto. Con subidas y bajadas, éxitos y fracasos, con cambios y ausencias, Burning están ahí y atesoran en su repertorio algunas de las mejores canciones del rock y el pop español. Estarán el sábado en un festival de 'palabras mayores' con Los Rebeldes, Los Toreros Muertos, La Banda del Capitán Inhumano y la Orquesta Mondragón en el polideportivo de Torreneuva. Entre todos suman casi 200 años de música.

BLASA Y LUCAS: AMOR, PALABRA Y LO DEMÁS

La Blasa es el proyecto musical de la pianista y cantante Blasa Sáez, fruto de la ilusión por recuperar, arreglar y mostrar un repertorio que nace del arraigo de la canción popular en lengua española. En su música conviven el son, la chacarera, el vals peruano, la bulería, el bolero, los tangos, y el folclore hispanoamericano. Su primer disco lo estrenó en el pasado festival Jazz en el Lago. Blasa Sáez y el percusionista Lucas Zegrí (Yahlé, Astronotas, Tlön forman un proyecto sin influencias directas que abraza las raíces donde confluyen tres elementos artísticos fundamentales: «el amor, la palabra…¡y todo lo demás!» Interpretan su música y la de otras autoras a piano, percusión y voces. En la Lolaina el domingo.

