Lorca y la Argentinita a ritmo de jazz en la Huerta de San Vicente Anda Jaleo Quartet interpretará el cancionero lorquiano clásico con voz, trombón, piano, contrabajo y batería

Nueva York, año 1931.La ciudad de los rascacielos sufría aún las secuelas de la Gran Depresión cuando dos grandes artistas coincidieron en sus calles –o más bien en sus teatros–. Uno de ellos, Encarnación López Júlvez, conocida mundialmente como La Argentinita, encandilaba al público de la GranManzana. Y el otro, Federico GarcíaLorca, andaba por allí escribiendo 'Poeta en Nueva York', una de sus grandes obras. El 'comadre' y el 'compadre', que así se llamaban el uno a la otra y la otra al uno, fruto de su amistad y su admiración, se juntaron para realizar cinco discos que marcaron un antes y un después en la historia de la música. En 2031 pasarán, ojalá, tres cosas muy importantes.La primera que Granada puede ser Capital Europea de la Cultura, que hará quinientos años de la fundación de la UGR y que se cumplirá un siglo de estos 'álbumes' de Lorca y la Argentinita.

Pero antes de que suceda todo esto, el próximo 25 de septiembre, los granadinos tendrán la oportunidad de escuchar la 'Nana de Sevilla' o 'Las morillas de Jaén' a ritmo de jazz –así es el maravilloso universo de Lorca–. Será a las 20.00 horas en la Huerta de San Vicente y la entrada será libre hasta completar aforo, doscientas personas. La Huerta programa un acto de primer nivel –qué exitazo, por cierto, el ciclo del cine de verano– con Anda Jaleo Quartet encima del escenario.

Huerta de San Vicente.

Lola Santiago yLaura Domínguez han abordado un acercamiento personal a este repertorio y, tras varios meses de intenso trabajo, han desarrollado un proyecto en formato de cuarteto jazzístico. Lola Santiago y Laura Domínguez ponen la voz, el trombón y el piano, mientras que Javier Delgado se encarga del contrabajo y Javier del Barco, de la batería.

¿Qué escucharán los que se acerquen esa noche hasta la Huerta de San Vicente? Pues básicamente las canciones de la Argentinita yLorca y poemas musicados. Tomen nota, que no tiene desperdicio: 'Los cuatro muleros', 'Zorongo', 'Los reyes de la baraja', 'Nana de Sevilla', 'Las tres hojas', 'Las morillas de Jaén', 'Pequeño vals vienés', 'La tarara', 'En el Café de Chinitas', 'Romance de la pena negra', 'Nana del caballo grande', 'Son de negros en Cuba' y 'Anda jaleo'.

La Argentinita y Lorca estuvieron meses ensayando para perfeccionar las interpretaciones, que finalmente se registraron en los estudios La Voz de suAmo de Madrid. La compañía anunció en sus catálogos el lanzamiento de la serie titulada 'Canciones populares antiguas' armonizadas y tocadas a las ochenta y ocho teclas por Federico y cantadas por la Argentinita, que también puso el zapateado y las castañuelas. Solo 'Anda jaleo' tiene acompañamiento orquestal.

Referencias entrañables

Hay referencias entrañables de aquello. Como la del crítico Adolfo Salazar, que en una reseña en 1931 en el periódico El Sol dice que la Argentinita entona «de un modo llano y natural, muy en el estilo de una mocita de pueblo».Mientras que de Lorca refiere que los arreglos están hechos «de un modo sencillo, estrictamente popular, pero con un buen gusto infalible y un sentimiento exacto de lo que corresponde con ese estilo».

Piano de la Huerta de San Vicente.

García Lorca, entusiasmado, escribió a La Argentinita desde la Huerta de San Vicente para decirle que sus hermanas ponían a todas horas los discos, «que son estupendos».

No es la única creación en torno a las 'Canciones populares antiguas' de Lorca y la Argentinita en la actualidad. El IES Fernando de los Ríos, de Fuente Vaqueros, está llevando a cabo una interesante iniciativa dirigida por su profesor Nicolás Hernández-Carrillo. Los chiquillos faenan durante el curso en la adaptación en clave de rock de uno de los temas de Lorca. El invento termina con la grabación de la canción y un videoclip con el concurso de grandes cantantes como Miguel Ríos, José Antonio García o De Pedro.

