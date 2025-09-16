'El otro mundo', regreso a la Alpujarra de 1933 Enrique Bonet y Joaquín López Cruces publican un cómic sobre las Misiones Pedagógicas de la Segunda República voluntarios que llevaron cine, literatura y música a donde nadie podía llegar

Enrique Bonet y Joaquín López Cruces atraviesan la Puerta de Elvira como los protagonistas de su cómic: con los ojos bien abiertos, la sonrisa por bandera y, sobre todo, las ganas de compartir una gran historia. Acaban de publicar 'El otro mundo' (Astiberri, 2025), un precioso relato ubicado en la Alpujarra de 1933. Todo un viaje en el tiempo en el que acompañamos a los integrantes de una de las Misiones Pedagógicas que recorrieron la península durante la Segunda República. Porque, ¿recuerdan las Misiones Pedagógicas, verdad? Si no lo hacen, no se preocupen. También fue todo un descubrimiento para sus autores.

«Estaba documentándome para otra historia sobre el mundo rural –recuerda Bonet, que firma el guion–. Me encontré con una imagen de unos señoritos montados en un burro, pisando barro y cargados de bártulos. Empecé a rebuscar y era un extracto del documental 'Estampas 1932' de José Val del Omar. Yo conocía algo de las Misiones, pero muy superficialmente, como creo que casi todo el mundo. Y cuando vi las fotos de Valdelomar, de los niños viendo cine por primera vez... ahí había una historia».

Presentación 26 Septiembre La presentación de 'El otro mundo' será el viernes 26 de septiembre en el Espacio Quinto Centenario, acompañada de la proyección del documental 'Estampas 1932' de José Val del Omar. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Las Misiones Pedagógicas fueron una hazaña descomunal por puro amor a la cultura. En 1931, más de quinientos voluntarios –profesores, artistas, estudiantes– se organizaron en pequeños grupos para adentrarse en los pueblos más perdidos de la geografía española. ¿El objetivo? Llevar el cine, la música y la literatura donde era 'imposible' llegar. Visitaron 7.000 municipios y repartieron 600.000 libros. Y, efectivamente, muchos niños de todas las edades descubrieron la magia del celuloide con Charlot bailando sobre una larga sábana blanca colocada en el centro de la plaza.

«Si yo hubiera vivido en esa época, seguro que me hubiera metido en las Misiones –sigue Enrique–. Porque aquello era totalmente diferente, era otro mundo». 'El otro mundo' rondaba la cabeza de Bonet ('La araña del olvido', 'El juego de la luna'), pero no llegó a nacer del todo hasta que llegó López Cruces ('Sol poniente'). «Fue por culpa de José Luis Munuera –recuerda entre risas–. Yo llevaba años queriendo hacer un cómic mío, pero no daba con la idea. Y Enrique, que también es dibujante, no se ponía a dibujar. Munuera, de cervezas, nos dijo: ¿Por qué no lo hacéis juntos? Nos pareció una gran idea».

El resultado es un cómic de 110 páginas aplaudido por público y crítica, un libro que se lee de un fogonazo, que atrapa desde el primer momento en que pisamos Neveros, ese pueblo de la Alpujarra granadina que no existe pero que todos reconocemos. Allí empieza todo.

'El otro mundo' no es un libro de divulgación histórica para explicar las Misiones Pedagógicas. Es una historia que nos convierte en miembros de una expedición durante tres días. «Tres días en los que van a confluir una serie de personajes y situaciones que, de fondo, están contando lo que estaba pasando en el país. Esa confrontación entre varios mundos, varias Españas: la que quería ser, la que querían que no fuera y lo que pasó». Aunque uno ejerza de guionista y otro de dibujante, lo cierto es que Bonet y López Cruces han combinado y compartido sus talentos. «Para mí trabajar con Joaquín era un sueño –confiesa Enrique–. Joaquín es uno de mis referentes, yo eché los dientes en su estudio aprendiendo a dibujar. Hacer este cómic era una oportunidad».

El guion fue creciendo poco a poco, mientras los lápices de López Cruces transformaban las ideas en personajes, escenarios e instantes emocionantes. «Nos hemos metido en la parte del otro –recuerda Joaquín–. A veces yo opinaba del texto y otras él corregía los dibujos. Confíabamos mucho el uno en el otro». Esa fusión da lugar un un centenar de páginas repletas de detalles, con algunas que son auténticas obras de arte en las que detenerse durante unos minutos y respirar el aire fresco que sale de sus viñetas: la gran llegada a Neveros, el descubrimiento del cine, los silencios que sobrecogen al final...

Entre los personajes del libro está José Val del Omar, el genio cineasta que realmente estuvo en las Misiones Pedagógicas. «En el libro es un tipo muy entrañable, alguien con una manera muy poética de entenderlo todo. Sí, él está en otra dimensión... En otro mundo». El próximo viernes 26 de septiembre, a las 20.00 horas, Bonet y López Cruces presentarán 'El otro mundo' en el Espacio V Centenario en una velada que compartirán con el propio Val del Omar. «Con el Cine Club Universitario, proyectaremos el documental 'Estampas 1932', con música en directo interpretada por componentes de la Orquesta de la UGR. Una maravilla».

La transformación

Al final del libro, Bonet y López cruces han añadido un Cuaderno de Campo, una suerte de revista que profundiza en lo que fueron las Misiones Pedagógicas. «Las Misiones –dice Enrique– ponen en valor el hecho de la cultura como un elemento de transformación. Al final es lo que surge aquí, lo que contamos en el cómic, cómo esa semilla puede ser vital para cambiar a una persona para siempre». «La pena es que las hemos olvidado. O nos han hecho olvidarlas –subraya LópezCruces–. Las Misiones estuvieron hasta la Guerra Civil. Luego, en la Transición, se borraron por completo... Y era algo de lo que deberíamos estar muy orgullosos».

Porque, al contrario de lo que afirma cierta influencer, leer –la cultura– sí nos hace mejores. No mejores que otros, mejores que nosotros mismos. «Los misioneros –terminan– insisten mucho en sus relatos en que a ellos les transformó. Les cambió para siempre. Como a nosotros».

