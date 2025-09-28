La granadina que conquistó el Sant Jordi y cumplió su sueño gracias a Mora Claudia, que estudia composición musical y toca el violín, lanzó un mensaje en redes acompañado de un vídeo y conquistó a la superestrella puertorriqueña

Camilo Álvarez Granada Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:28 Comenta Compartir

Gabriel Armando Mora Quintero, más conocido como Mora, es uno de los artistas de referencia en la música urbana actual. En plena gira mundial para presentar su quinto album, en el que colaboran artistas como C. Tangana, De La Rose, Ryan Castro, Omar Courtz, Sech, Young Miko y Dei V, ha incluido varias paradas en España. Entre ellas, Granada este mismo domingo 28 de septiembre (Plaza de Toros).

Sus conciertos están siendo todo un éxito; un espectáculo cargado de luz y sonido en los que incluye irrupciones estelares. Y ahí es donde entra la historia de una granadina de 21 años que pasó de subir vídeos en su cuenta de Instagram (@claux_4) acompañando con su violín canciones de grandes artistas al escenario de Palau Sant Jordi de Barcelona ante miles de personas.

Claudia lo cuenta así: «Todo esto comienza hace unos meses, cuando empiezo a subir vídeos a las redes sociales, como por enero. En mayo subí un vídeo con una canción del nuevo álbum (de Mora) que se llama 'Detrás de tu alma'». Reconoce que con un sonido «un poquillo malillo», pero la improvisación «le gustó mucho a la gente». Y se empezó a hacer muy viral. Tanto que «una chica me plagió la improvisación». Con la polémica en redes se multiplicó su eco.

Todo este ruido en torno a su canción llegó a oídos del artista. Mora «se dio cuenta de que yo era la original» y desde su equipo «me empezaron a contactar». El mánager del artista puertorriqueño le propuso hacer la gira por toda España. El mejor regalo que le pudieron hacer por el día de cumpleaños, el pasado mes de junio.

De ahí al Palau Sant Jordi el pasado 23 de septiembre: «Una de las experiencias más increíbles de mi vida. Inmejorable. Muchísimas emociones, muchísima intensidad...», cuenta emocionada. Señala que la trataron de maravilla tanto antes como después de su actuación; «un sueño, yo sigo sin creérmelo», insiste Claudia.

Su otro sueño era tocar en casa, en Granada. Estaba previsto que actuara junto a Mora esta noche en la Plaza de Toros, pero finalmente, por problemas logísticos, los organizadores le confirmaron este sábado que no podrá aparecer en el escenario. Se mantiene sus actuaciones en el Movistar Arena Madrid los días 10 y el 11 de octubre.

Artista emergente

Claudia Obregón es una granadina orgullosa, «del Albaicín», puntualiza. Lleva cuatro años en Madrid estudiando Composición Musical. Durante este tiempo ha compaginado los estudios con sus bolos en hasta tres orquestas distintas.

Empezó primero tocando el piano, con seis años, y después probó con el violín, ya con 10. Siempre le ha gustado improvisar y desde muy pequeña subía vídeos a Youtube, pero se lo tomaba «como un juego». «Hace unos meses empecé a dedicar tiempo a componer canciones, tenía esa espinita de crear mi primer single». La distancia con su tierra y la familia despertaron esa necesidad de crear para sentirse más cerca de las raíces. «He estado en Madrid, pero echaba mucho de menos Granada, por eso compuse 'Yeserías', que hace alusión a Granada, que lo es todo para mí. Cuando estás lejos, la valoras mucho más».

El tema vio la luz el 8 de agosto y «va super bien». Claudia tiene claro que la música es su mundo y que esta experiencia con Mora debe ser el comienzo de algo más. «Quiero seguir haciendo música y giras con otros artistas», asegura tajante. El talento, la base de todo, es innegable.