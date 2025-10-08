Granada y Sevilla, hermanadas por el arte

Jorge Pastor Granada Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:19 Comenta Compartir

Granada tiene poderosas razones para ser Capital Europea de la Cultura. Y quizá todas se resuman en una palabra, Pluriversal, que significa 'muchos puntos de vista'. Ese es el nombre de la impresionante exposición que recopila una selección de las mejores obras de arte de las universidades de Granada y Sevilla en el Crucero del Hospital Real. Ciento catorce piezas, cuidadosamente seleccionadas, que nos sitúan ante la dimensión de dos instituciones que a lo largo de sus quinientos años de existencia –la de Sevilla fue fundada por los Reyes Católicos en 1504 y la de Granada por Carlos V en 1531– se han convertido en custodias de un patrimonio de enorme valor histórico y artístico desde el Medievo hasta nuestros días. La muestra, comisariada por María Luisa Bellido Gant, Francisco José Sánchez Montalbán y Luis Méndez Rodríguez, se inaugura este tarde y se podrá ver hasta el próximo 23 de enero.

«Traer los fondos desde Sevilla –explica María Luis Bellido, directora de Patrimonio de la UGR– ha sido un gran desafío logístico por parte de los conservadores y restauradores de Sevilla, que han asumido toda la preparación para el transporte realizado por una empresa especializada, y los de Granada, que se han encargado de la recepción, realización de informes y ubicación en los lugares elegidos».

Ampliar Ultimando los detalles de la exposición, que se inaugurará esta tarde en el Hospital Real. JORGE PASTOR

No estamos hablando de una mercancía cualquiera. Hablamos de creaciones con un valor incalculable. Como la Inmaculada de Martínez Montañés, de 1,90 metros de alto, que normalmente reside en la iglesia de la Anunciación, propiedad de la Universidad de Sevilla. «Cuando terminemos aquí –prosigue Bellido– haremos todo el proceso a la inversa y Pluriversal se verá en Sevilla entre marzo y junio de 2026». «Todo es posible gracias al gran entendimiento entre nuestros departamentos de Patrimonio, que ya han colaborado en la realización de jornadas y en publicaciones», asegura.

Cada una de las 114 joyas que se exhiben en Hospital Real están perfectamente catalogadas y estudiadas. Hay dos momentos en la Historia que explican en gran medida que las universidades de Sevilla y Granada tengan unas colecciones tan formidables. El primero de ellos fue la expulsión de la Compañía de Jesús en 1777 por parte de Carlos III. Muchos de sus bienes acabaron en ambos entes. Y el segundo fue la Desamortización de Mendizábal de 1836 y 1837 y la expropiación y venta de gran parte de los tesoros artísticos que tenían las órdenes religiosas.

Exposición en el Crucero del Hospital Real. JORGE PASTOR

Pero hagamos un breve recorrido por Pluriversal, dividido en cuatro grandes secciones. La primera está dedicada a la Universidad del Humanismo. Delicatessen. La Inmaculada de Martínez Montañés, fechada en 1630, dialoga con otra Inmaculada de Juan de Sevilla de la segunda mitad del XVII. No hay nada de Alonso Cano, pero sí están perfectamente representados dos de sus discípulos, Pedro Atanasio Bocanegra y el propio Juan de Sevilla. Y en este relato de la relación entre maestro y aprendiz, deténgase unos minutos en dos óleos sobre cobre de Francisco Pacheco, que tuvo a Diego Velázquez y Alonso Cano como alumnos aventajados en su taller de la calle Trajano de Sevilla.

Universidad ilustrada

La segunda sección, que versa sobre la universidad ilustrada y el espíritu del XIX, se divide en dos partes. En la primera se puede observar, en emplazamiento destacado, la representación de la Anunciación de Torcuato Ruiz del Peral –el arcángel San Gabriel se presenta a la Virgen María para anunciarle que se ha quedado embarazada–, que estuvo durante mucho tiempo en el Teatro de Disputas Teológicas del Paraninfo de la Universidad de Derecho y posteriormente fue requerida por el padre Andrés Manjón, profesor de la UGR, para la capilla de la casa madre del colegio Ave María. Tiene la singularidad de que Ruiz del Peral plasmó su firma en una de las alas del ángel.

Ampliar Viendo la exposición. JORGE PASTOR

A continuación encontrará varios retratos imponentes. Hay dos protagonizados por el abogado y ex ministro Natalio Rivas, un lienzo de Gabriel Morcillo y un busto de Mariano Benlliure. También uno del Conde de Altamira de Agustín Esteve, cuya producción está unida a la de Francisco de Goya, y otro, la pintura de mayores dimensiones de Pluriversal, de la reina Isabel II que tiene una lectura más que interesante. Lo hizo Federico de Madrazo, pintor de la corte, en 1860, tras una visita que la reina realizó a Granada. La Universidad le regaló una corona similar a la de Isabel la Católica de la Capilla Real y, en agradecimiento, Isabel II mandó este Madrazo en el que la monarca lleva esa corona. Pero no es el único guiño a Granada. De fondo, en uno de los laterales, aparece el patio de los Leones de la Alhambra.

Ampliar Visitante observa las esculturas del primer apartado de Pluriversal, presidida por la Inmaculada de Martínez Montañés. JORGE PASTOR

Damos un salto en el tiempo. La tercera representa el paso de lo moderno a lo contemporáneo «con nuevos materiales, nuevas posiciones conceptuales y nuevas narrativas», asegura Francisco José Sánchez Montalbán, director de la Colección de Arte Contemporáneo de la UGR. Hay mucho que ver, pero quizá conviene detenerse ante 'Muchacho con turbante' (1950) de Carmen Laffón, 'Trono' (1972) de Juan Manuel Brazam y un tríptico fotográfico minimalista de Adriá López que obtuvo prestigiosos premios como el Alonso Cano y el de la Bienal de Florencia. Todo está presidido por uno de los autorretratos de Santiago Ydáñez.

Ampliar Obras de la exposición. JORGE PASTOR

Y la ruta termina con ciencia. Se han elegido piezas de disciplinas como botánica, paleontología o medicina. Se ha incluido un modelo del prestigioso anatomista francés Louis Auzoux realizado en papel maché en el siglo XIX. Se ha restaurado para la ocasión. Es de cuerpo entero y hasta hace muy poco, hasta los años cincuenta y sesenta, fue utilizado en las aulas de la Facultad de Medicina para la impartición de la asignatura de Anatomía.

Dijo David Lynch que el arte tiene la capacidad de cambiarnos. Compruébelo usted mismo. Pluriversal.

