Granada se pone en modo festival: la agenda musical del último trimestre

Las claquetas y los redobles que anuncian el inicio del concierto se van a encadenar unas a otras en Granada hasta final de año. La agenda es imparable: desde festivales para todos tipo de gustos como Zaidín Rock, 1001 Músicas, Granada Sound, el de Jazz y el Muac Fest de Armilla, hasta espectáculos de artistas como Antonio Orozco, Joaquín Sabina, Andy y Lucas, Mora, Pimpinela, Leiva, Manuel Turizo, Bustamante, Camela, Vanesa Martín, Ismael Serrano, David Bisbal, Raphael... La vuelta al cole musical irá a todo trapo hasta que despidamos la Navidad. Y no, el ritmo en 2026 no frena.