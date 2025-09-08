Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Granada se pone en modo festival: la agenda musical del último trimestre

Consulta aquí la agenda de conciertos y festivales que cierran el 2025 en Granada

José E. Cabrero
Cristina Ramos

José E. Cabrero y Cristina Ramos

Granada

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:02

Las claquetas y los redobles que anuncian el inicio del concierto se van a encadenar unas a otras en Granada hasta final de año. La agenda es imparable: desde festivales para todos tipo de gustos como Zaidín Rock, 1001 Músicas, Granada Sound, el de Jazz y el Muac Fest de Armilla, hasta espectáculos de artistas como Antonio Orozco, Joaquín Sabina, Andy y Lucas, Mora, Pimpinela, Leiva, Manuel Turizo, Bustamante, Camela, Vanesa Martín, Ismael Serrano, David Bisbal, Raphael... La vuelta al cole musical irá a todo trapo hasta que despidamos la Navidad. Y no, el ritmo en 2026 no frena.

