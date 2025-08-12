Granada se llenará de fotografía El festival Patata, que se celebrará entre el 6 al 12 de octubre, se vivirá en la calle y en los barrios con exposiciones de proyectos sociales, charlas y talleres que se completarán con visionados de sobremesa y una residencia artística

El truquillo lo conocen todos los fotógrafos. Pedirle al modelo que diga 'cheese', que significa queso en inglés, o 'patata', que significa lo que significa en castellano. No falla: siempre esbozan una bonita sonrisa. Pues bien, Patata es el acertado nombre que tuvo uno de los mejores festivales de fotografía de este país durante once años, que por equis circunstancias desapareció en 2019 y que ahora, en 2025, renace por todo lo grande. ¿Dónde? En la misma ciudad de antaño, o sea Granada. ¿Cuándo? Tomen nota, del 6 al 12 de octubre.

El Patata, cuyos directores son María Martín Bolaños y Cecilio Puertas –ambos al frente de La Ampliadora–, tiene muchas singularidades. Pero la principal, sin lugar a dudas, es que algunos de los principales espacios urbanos de Granada se convertirán en salas de exposiciones donde los cuatro fotógrafos seleccionados mostrarán sus proyectos. Los nombres de los elegidos se conocerán en los próximos días, pero lo que sí se sabe ya es el hilo conductor de las cuatro propuestas: el poder de transformación social de la fotografía. «Si al hacernos un selfie comprobamos que nosotros mismos estamos cambiando, imagínate cuando hablamos de la sociedad», reflexiona María.

Actividades en ediciones anteriores del Patata. JORGE PASTOR

El Patata se estructura en torno a cuatro grandes pilares. El primero ya se ha apuntado unas líneas más arriba. El comité seleccionador elegirá cuatro autores entre los sesenta y siete, provenientes de quince países, que se han presentado a la convocatoria que se abrió entre 5 de julio y el pasado 4 de agosto. Ellos vendrán a Granada y mostrarán su obra en unas galerías al aire libre que se instalarán en la plaza de las Pasiegas, Bib Rambla, Trinidad y Fuente de las Batallas. «Serán unas instalaciones en forma de pasillo», aclara Cecilio. Ahí se exhibirán entre quince y veinte imágenes de cada uno de los creadores. Se podrán ver entre el 6 y 12 de octubre.

«Los cuatro –explica Cecilio– plantean problemáticas y ofrecen respuestas con una fuerte carga de profundidad, siempre teniendo como referencia los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas». El ganador obtendrá un premio de dos mil euros.

Ampliar Trabajando en la nueva edición del Patata. JORGE PASTOR

Pero el Patata va más allá en ese empeño de ramificarse por todo Granada. Los barrios de Beiro, Chana, Norte y Centro 'apadrinarán', a través de asociaciones y colectivos, a estos cuatro artistas para, junto a ellos, propiciar espacios de reflexión en torno a los temas que han abordado en sus instantáneas. Todo ello se articulará mediante charlas, talleres y se resumirá en una serie de fotografías que también se podrán ver en Pasiegas, Bib Rambla, Trinidad y Fuente de las Batallas. «Necesitábamos un vínculo más fuerte, que la gente fuera parte de la creación», resume María.

Escuela de fotografía La Ampliadora. JORGE PASTOR

También habrá visionados de sobremesa y también irán más allá. Una serie de fotógrafos emergentes tendrán la oportunidad de mostrar sus trabajos a prestigiosos agentes culturales venidos de diferentes puntos de España. Concretamente María Clauss, Pedro Vicente, Daniel Belinchón y Pepe Calero, todos promotores de grandes festivales. Algunos de los participantes entrarán en un circuito itinerante por ciudades.

Residencia artística

Y por si todo esto fuera poco, el hostel 4U, en el Realejo, acogerá una residencia artística en la que vivirán los doce fotógrafos que tomarán parte en el Patata en sus diferentes secciones. «Un lugar propicio para el intercambio de ideas, experiencias y conceptos», asegura Cecilio.

Pasiegas, Bib Rambla, Trinidad yFuente de las Batallas se convertirán en galerías al aire libre

Detrás del Patata hay un equipo de ocho personas, la mayoría vinculadas a la escuela La Ampliadora en mayor o menor medida. «Hemos optado por lanzarnos nuevamente, después de seis años de parón, porque se han vuelto a dar las circunstancias propicias», comenta Cecilio. «Este tipo de proyectos –señala– salen adelante con una base de apoyo por parte de lo público, y también por el respaldo de la iniciativa privada». Detrás del Patata están el Ayuntamiento de Granada y la Diputación,pero también empresas como los puntos de servicio de Endesa o el restaurante Ruta del Veleta.

Ediciones anteriores del festival Patata. IDEAL

Otro de los leitmotiv, por el que el Patata resucita en 2025, es el empeño de Granada en lograr la Capitalidad Cultural de Europa en el año 2031. «Queremos demostrar –recalcaMaría Martín– que la fotografía puede ser un punto de encuentro para todos los ciudadanos». «Queremos mostrar realidades que tienen un impacto en lo local, pero que suceden en diferentes partes del mundo», añade Cecilio. Por eso el Patata se define como un espacio plural y abierto cuya meta es fomentar ese diálogo entre las inquietudes de los vecinos y la fotografía de una manera cercana y horizontal.

Granada es tierra de fotografía y de compromiso. Por eso festivales como el Patata solo pueden celebrarse en Granada. De 6 al 12 de octubre.

