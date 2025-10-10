De Granada a los Emmy de Nueva York Jaime García y su productora, Eslac New Media, están nominados a los premios que se entregan el próximo 11 de octubre en la categoría de Mejor Spot por 'Anti-Scammer', un corto sobre estafas telefónicas y los peligros de la clonación de voz

José E. Cabrero Granada Viernes, 10 de octubre 2025, 23:55 Comenta Compartir

El estudio, en pleno corazón de Albolote, está repleto de cacharros. «Me encanta el cacharreo», dice Jaime García, cineasta, productor y director de fotografía. Hay de todo y por todas partes: cámaras, focos, trípodes, pantallas, micrófonos, ordenadores… «Aquí tengo lo necesario para rodar una película. Y no una película pequeña, precisamente». En el centro del espacio, García ha montado un set de rodaje para grabar vídeos tutoriales. «Explico en mis canales cómo funcionan los aparatos, vídeos sobre todo pensados para profesionales del cine». Y ahí, perfectamente iluminado, sonríe: «Sí, estamos nominados a los Emmy».

Jaime García es uno de los fundadores de Eslac New Media, una productora audiovisual granadina que trabaja a ambos lados del océano. Y ha llegado tan, tan lejos, que su último proyecto, 'Anti-Scammer', ha sido nominado a los Emmy 2025. «La empresa de seguridad American Anti-Scammer nos propuso hacer un spot en el que habláramos sobre estafas telefónicas y los peligros de la clonación de voz». Jaime y su socio Ray Hungría aceptaron el encargo y rodaron un cortometraje protagonizado por Naiara Hernández. Una pequeña gran película que les ha valido la nominación en la categoría de Mejor Spot en esañol de los Emmy de Nueva York.

Ampliar Fotograma del spot. R. I.

¿Pero los Emmy no se habían entregado ya? Sí y no. Verán, hay varias galas de los Emmy. La de Los Ángeles, dedicada al mundo de la ficción televisiva y al 'prime time' –es decir, las series–, se celebró el 14 de septiembre; la de Nueva York está centrada en el resto de contenidos: deportes, programas de entretenimiento y publicidad, y será el próximo sábado 11 de octubre. «La pena es que no puedo ir a la gala, tengo justo un rodaje en esas fechas. Pero irán mi socio y la actriz, así que estaremos bien representados». ¿Nervioso, en cualquier caso? «Tengo 49 años y llevo desde 1996 en esto. Vengo de muy abajo –ríe–. Los premios uno se los toma de otra manera, más tranquilo. Pero si puede ayudar al equipo, fantástico».

Música para todos

Jaime nació en Barcelona, pero su madre es granadina, de Pinos Puente. Hace trece años se mudó aquí y montó Eslac. Pero entre un punto y otro del dial hay música para todos los gustos. Empezó como reportero en 40TV, colaborando con Fernandisco y su mítico 'World Dance Music'. También estaba en Canal Plus, con el no menos mítico 'Del 40 al 1', y en la MTV. Entre medias conoció a Toni Peret (dj creador de la saga de recopilatorios Max Mix) y con él abrió un nuevo camino, los vídeos musicales. «Desde 2002, con 'Operación Triunfo', hasta 2009 hice el 80% de los vídeos musicales de España. ¡Hice muchísimos!».

«Toni Peret me llevó a Santo Domingo porque había un nuevo estilo musical que se llamaba reguetón»

Echando la vista atrás, García recuerda una anécdota que le hace sonreír al momento. «Yo dirigía videoclips de recopilatorios. Y hubo un recopilatorio que cambió el panorama musical de España y de parte de Europa, porque España era el puente hacia Europa musicalmente hablando. Toni Peret me llevó a Santo Domingo porque había un nuevo estilo musical que se llamaba reguetón». En ese momento, nadie sabía nada de ningún reguetón. Ni de cerca. Entonces le pidieron hacer un videoclip de unos tipos que se llamaban Daddy Yankee y Nicky Jam. «Me dijeron que no creían que llegase muy lejos en España, pero que probara. El tema se llamaba 'La gata'. Cuando lo escuché supe que eso iba a ser un pelotazo». Luego vinieron Pitbull, Juan Magán… y a renglón seguido llegó 'Mariposas', otro de esos temas inevitables cuando salías de fiesta en los primeros 2000 («el amor, la mariposa que sentimos los dos…»).

Con el boom de las redes sociales y el cambio de paradigma tan enorme en el mundo de la música, García cambió de tercio. «Los vídeos musicales ahora los hacen principiantes, con presupuestos muy bajos». En esos años se mudó a Granada por cuestiones familiares y se planteó la posibilidad de crear la productora. «En Barcelona había todo tipo de equipo a mi alcance, aquí no había nada: ni trípodes, ni focos, ni cámaras… Empecé a moverme y conocí a Efrén Cea, con el que fundé Eslac New Media, aunque él ya no sigue en la productora. Con el tiempo trasladamos parte de la operativa a Nueva York con mi socio Ray Hungría».

Jaime García, a por el Emmy. PEPE MARÍN

García, más allá del spot de 'Anti-Scammer', está enfrascado como productor y director de fotografía en un puñado de proyectos. Con el propio Efrén Cea está moviendo un largometraje protagonizado por Juan Echanove, 'Sin Aliento'; tiene otra película que rodaron el año pasado en Nueva York, 'Victoria', que dirige Ray Hungría. «Y vamos a Sitges para presentar un proyecto que se llama 'La ruleta', que dirigen los granadinos Marta Barrios y Fernando Osuna».

Pero antes, las cámaras enfocan hacia el 11 de octubre, en Nueva York, cuando una productora granadina podría ganar un Emmy. Casi nada.

Reporta un error