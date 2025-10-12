Granada en directo: no va más

Juan Jesús García Domingo, 12 de octubre 2025, 11:02 Comenta Compartir

VEÍCULO-LONGO

Veículo-Longo (sí, el aviso trasero de los trailers portugueses/brasileños) representa al Jazz hecho en Granada. Son seis: Julián Sánchez, Miguel de Gemma, Toni Molina, Dani Lévy, Zeque Olmo y Jesús Santiago (y en el banquillo hay otros que tal). ¿Su objetivo? Recuperar el concepto de «banda eléctrica» dentro del sector, y citan a discos como '̈Bitches Brew', 'At the Corner' o 'Water Babies'», de san Miles Davis, por su «fortísimo componente rítmico del proyecto, el uso de efectos como delays, wah wah, distorsiones etc», como ejemplos. A pesar de la intermitencia de la marca, porque no es siempre fácil cuadrar agendas, cada aparición suya es una exhibición de músculo del jazz en la ciudad. Estarán en el Centro Lorca el martes (21h).

GRANADA POR PALESTINA

Estaban tardando mucho los músicos de Granada en sensibilizarse con la causa palestina, y organizar un concierto a fin de recaudar fondos para enviara a Gaza. En este caso, a través de la campaña gaza-solidaridad.org, Juan Alberto (Niños Mutantes en solitario), Ramper, Cristalino, Carmencita Calavera, Nievla y Paulina del Carmen han oído la llamada de Ruidosa Granada, Ondas del espacio y NPosie Pop GRX y estarán el jueves (20h) en el Plantabaja.

KRASHKARMA: LOS WHITE STRIPES DEL METAL

Considerados como una especie de The White Stripes del Metal, el dúo con base en Los Ángeles es conocido por transmitir una gran energía en directo a pesar de ser una banda de sólo dos personas: Ralf Dietel (voz y guitarra) y Niki Skistimas (voz y batería). En su haber tienen 4 discos, y ¡ojo!, que su rubio vocalista de llamativas rastas tuvo un fugaz paso por Nine Inch Nails en 2005 tras mudarse a USA desde su nativa Alemania. El amplio espectro de la cobertura mediática y las críticas consistentemente eufóricas subrayan que no solo han conquistado la escena de la música pesada para sí mismos, sino que también tienen lo necesario para convertirse en megaestrellas en el circo del rock'n'roll. En la sala Rockandrolla (21h) el jueves.

OMAYRA ARROYO TRÍO: ABOLERADOS

Omayra, también conocida como 'Loba Omayra' es todo lo contrario cuando canta: cercanía, dulzura y feeling, o mejor dicho 'Filin', que es como llaman en Cuba a esta suerte de boleros jazzificados que ella suele hacer. Con marcas anteriores como Babalú o Frutabomba, Omayra se situó ya entre los amantes de la cubanía sonora, y ahora, al frente de su trío (Juanma Navia y Alfonso Alcalá), presenta un concierto denominando 'Antología del bolero femenino', un espectáculo que rinde homenaje a las grandes figuras del género. Más allá de su papel como intérpretes, la artista reivindica también su faceta menos conocida: la de compositoras de algunos de los boleros más emblemáticos de la historia. Será el jueves en el Claustro del Palacio de Santa Paula (20h).

MARTÍN TORRES: JAZZ CALIENTE

Torres ('towers' para los allegados), es un clarinetista argentino que lleva ya muchos años en Granada, casi todos en la Potato Head Jazz Band con los que ha recorrido medio mundo. En 1996 comenzó su formación clásica en el Instituto Universitario Patagónico de Artes donde estudia 4 años, en los que participa de la Orquesta de la Fundación Patagonia, Ensamble Juvenil del IUPA y de la Orquesta Sinfónica de Neuquén entre otras. Paralelamente se introdujo en el jazz tradicional y fundó Sureña Jazz Band, compartiendo escenario con las mejores bandas del país. EL resto ya es al lado de este charco, y el jueves titula la jam 'hot' de Oolyakoo, con Alberto Martín y Antopnio Fernández (sus socios en la Potato) y Dani Levy.

CONCIERTOS EN GRANADA: 10 AÑOS DE BOLOS

Hace 10 años la web Conciertos en Granada se propuso (y consiguió) ser la agenda por antonomasia de la música en Granada (en la pandemia nació también Conciertosencasa.com, y luego su extensión a nivel nacional con Conciertos.club). La inclusión de firmas como la del malogrado (y añorado) Enrique Novi hizo que esta página tuviera un interesante valor añadido, hasta posicionarse prioritariamente y ser imprescindible para conocer lo que ocurre en la escena granadina. Por CEGr supimos el importante dato de que aquí hay alrededor ¡200! citas mensuales con la música. Y esta vez anuncian su propio concierto aniversario, el viernes desde las 19h (ruegan puntualidad) con la participación de: El Osombroso y Sonriente Folk de las Badlands, Berrinches, El Niño Delta, Ganzer, Joaquín Sánchez, La Cuchilla, Enrique Octavo y La Hija Única (por orden inverso de actuación).

NACH: LEYENDA Y POETA

Manchego cosecha del 94 , Nach es considerado uno de los 50 grandes raperos del país, al menos en capítulo de clásicos, por la revista Rolling Stone. Ahí es nada. Más de treinta años de trayectoria desde su, Nach ha demostrado que el rap es mucho más que un género musical: es poesía urbana en su máxima expresión. Su estilo se caracteriza por letras reflexivas, críticas sociales y un profundo trabajo de introspección que le ha valido el reconocimiento como uno de los mejores letristas de la escena urbana en español. Sociólogo de formación, su creación no es exclusivamente en los escenarios, sino que ha publicado varios libros de poesía. Para unos es un poeta que rima, para otros una leyenda del rap. Estará en la Copera el viernes (21h).

LA GRIPE Y TÚ: Y CON PLATERO YA SOMOS TRES

Buen nombre para estos otoños febriles. La Gripe se formó en Bilbao tras la disolución de Platero y Tú, a partir de los dos integrantes de la fila de atrás: Jesús García y Juantxu Olano (batería y bajista de los Platero). Sería por 2023 cuando fueron invitados a un concierto homenaje a Platero y Tú y de reultas del buen rollo que hubo decidieron 'incluirte' en el nombre. No es una banda tributo, puesto que tocan miembros originales y compositores de los temas, pero tampoco son Platero y Tú puesto que no están todos sus componentes, pero es, hoy por hoy, con la baja febril de Iñaki Uoho y el 'sold out' perpetuo de FIto, lo más cerca de ver otra vez a Platero y Tú. Viernes en la Tren (22h).

J.J. FUENTES: AGENDA DE ORO

En pocas palabras, sacar un disco en el que colaboran: Álvaro Urquijo, Javier Andreu, José María Guzmán, Nat Simons, Aitor Velázquez, Aurora Beltrán, Johnny Burning, Sabino Méndez, Diego Vasallo, Fernando Madina, Kutxi Romero, Jesús Cifuentes, Gabriel Sopeña, Carlos Segarra, José Manuel Casañ, Carlos Goñi de Revólver y varios más, lo dice todo de un artista. Primero que tiene una agenda de oro, lo segundo habla de la fraternidad de la hermandad del rock, y en tercer lugar que las canciones de este almeriense, JJ Fuentes valen su peso en oro y nadie se puede negar a estar ahí. Se siente el 'heredero' de una tradición (así se llama su disco), y lo toca en la J&J el sábado (20h).

WILL SHACKLETON: MUNDANOS POR GRANADA

Como músico de sesión, este guitarrista y cantautor inglés ha trabajado con artistas y músicos de renombre, incluidas sesiones memorables en el Ronnie Scott's Jazz Club y los Abbey Road Studios. El músico entrelaza influencias del blues, el country, el folk y la música americana. Desde el año pasado es otro de los muchos honorables vecinos llegados de todas partes del mundo, en su caso para componer. Lo escuchamos en el Festival de Escondido como Will Shackleton Band, junto a los músicos locales Cote Calmet (¡cómo no!), Tommy Moore y su compañero guitarrista londinense Rich Austin. Antes de regresar a Londres, la banda pasó por los estudios Gismo7 de Motril, para llevarse sus canciones grabadas. El sábado regresa por aquí, actuando en el Lemon (18h), y el domingo repite en La Cochera de La Herradura (20h).

LA URSS: EL MEJOR PUNK DEL PAÍS

Al comienzo de la pandemia, hablábamos de la URSS por haber sido protagonistas de una surreal historieta con sus discos: tenían previsto junto a sus colegas norteamericanos Hank Wood and the Hammerheads (con quienes tenían cerrada una gira fulminada por razones obvias y ahora retomada) la edición de un disco compartido, que tuvo que ser desinfectado copia a copia antes de poder ser dispuesto para su venta. Procedentes de Málaga y Sevilla, los componentes de la URSS se dieron a conocer desde Granada, siguiendo la tradición punk de la ciudad en los años ochenta, con antepasados tan ilustres como TNT, también KGB, o los adoptados Niñatos y Conservantes Adulterados (ahora reivindicado por José Antonio García), y luego los indestructibles PPM, también Arisca o Carmelita Dinamita, remedo sureño de los años más irascibles de Patti Smith revolviendo punk con poesía. Áfrico y Jorge, el núcleo duro, aseguran que su música es «el hilo musical para tiempos de autodestrucción y agonía existencial». Así las cosas, La URSS, para bastantes medios, es la mejor banda de punk de nuestro país. El domingo (19h) junto a Miau! retoman el pulso en el Planta.

FÓRMULA V: CUENTA QUE TE CUENTA

Recontando lo que les pasó en los 'felices' setenta, Fórmula V actuará en el Palacio de Congresos el domingo (19h) en su gira eterna '55 años de éxitos'. Los intérpretes de canciones como 'Tengo tu amor', 'Cuéntame' o 'Eva María' mantienen una actividad intensa con numerosos conciertos tanto aquí como en Hispanoamérica y, como se puede comprobar en sus redes, con llenos memorables dignos de cualquier estrella pop contemporánea. Con Paco Pastor a la cabeza, fundador, líder y alma de la banda, Fórmula V son padres de canciones que perduran a través de los años y las modas, y que forman parte de la memoria histórica del Pop en los países de habla hispana.

ARTURO SERRA/GONZÁLEZ COMBO: ÍNTIMO Y PERSONAL

El espléndido vibrafonista levantino Arturo Serra es el protagonista del concierto semanal de la asociación Oolyakoo junto con el saxofonista Antonio González. No abundan los vibrafonistas en España y menos aún con contrastada categoría internacional como el de este músico que nació en Picassent (Valencia), de formación clásica, al que sus inquietudes y su amor por el jazz hicieron que poco a poco fuera introduciéndose en esta música de la mano de Gary Burton. Actualmente es profesor de la Orquesta Filarmónica de Málaga. El saxofonista granadino González (Hardbop World, AG Dúo, The Pocket o Supersax) y Serra co-lideran este proyecto, ofreciendo un repertorio íntimo y personal que sonará el domingo (20h) en la sede Oolyakoo.

Temas

Conciertos

Granada

Reporta un error