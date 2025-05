Vocento y Comillas empiezan a construir la sede de su universidad de gastronomía

Doménico Chiappe Madrid Lunes, 19 de mayo 2025, 18:16 | Actualizado 18:37h. Comenta Compartir

La mañana estuvo cargada de simbolismo en la colocación de la primera piedra de un complejo tecnológico, museístico y universitario que será el corazón de Madrid Culinary Campus (MACC), el centro gastronómico de Vocento y la Universidad Pontificia Comillas, que involucra personalmente a genios de la cocina como Ferran Adrià, alma de El Bulli Foundation, y Andoni Luis Aduriz, célebre chef de Mugaritz. Al aire libre en el solar donde se edificará uno de los dos edificios, primero se firmó un acta fundacional y luego se guardaron en una urna transparente algunos objetos que recuerden este inicio, como los planos, una banda amarilla de graduación y un delantal. «Es un espacio universitario singular concebido para formar, inspirar y conectar», definió Antonio Allende, rector de la Universidad Comillas, en el acto de este lunes. «Un centro donde la creatividad culinaria se enriquece con el conocimiento técnico de la empresa y de la ingeniería agroambiental».

El centro de formación en gastronomía ocupará más de 12.000 m2 Edificio 10 Tendrá una zona de exposición, biblioteca, un restaurante gastronómico y tres restaurantes temáticos, zonas comunes para los alumnos y numerosas aulas de cocina Estación de Chamartín Aparcamiento Edificio 9 Contará con tres plantas con aulas subdivisibles, un laboratorio científico, salas de estudio, zonas de trabajo y un gran aula magna El centro de formación en gastronomía ocupará más de 12.000 m2 Edificio 10 Tendrá una zona de exposición, biblioteca, un restaurante gastronómico y tres restaurantes temáticos, zonas comunes para los alumnos y numerosas aulas de cocina Estación de Chamartín Aparcamiento Edificio 9 Contará con tres plantas con aulas subdivisibles, un laboratorio científico, salas de estudio, zonas de trabajo y un gran aula magna El centro de formación en gastronomía ocupará más de 12.000 m2 Edificio 10 Tendrá una zona de exposición, biblioteca, un restaurante gastronómico y tres restaurantes temáticos, zonas comunes para los alumnos y numerosas aulas de cocina Estación de Chamartín Aparcamiento Edificio 9 Contará con tres plantas con aulas subdivisibles, un laboratorio científico, salas de estudio, zonas de trabajo y un gran aula magna El centro de formación en gastronomía ocupará más de 12.000 m2 Edificio 10 Tendrá una zona de exposición, biblioteca, un restaurante gastronómico y tres restaurantes temáticos, zonas comunes para losalumnos y numerosas aulas de cocina Estación de Chamartín Aparcamiento Edificio 9 Contará con tres plantas con aulas subdivisibles, un laboratorio científico, salas de estudio, zonas de trabajo y un gran aula magna

En un hoyo horadado en el hormigón de un suelo industrial, se introdujo esa piedra inicial de una «universidad dentro de un museo» sobre un suelo cedido por la Compañía de Jesús y que cuenta con una inversión de 50 millones de euros. Después de la bendición de dos sacerdotes, las autoridades presentes dieron unas cuantas paladas de arena para enterrarla.

«Aquí se une la gestión de administración de empresas con la gastronomía para que los estudiantes salgan formados para el futuro como directivos o como pequeños empresarios», afirmó Adrià, que recordó que cuando le invitaron a formar parte de este campus sólo puso una condición «ser muy ambiciosos». «La educación empresarial diferenciada es vital para todo el sector. Eso está muy encaminado a lograr estos objetivos, que fallaban un poco en las pequeñas empresas».

30 metros de exposición y 72 de biblioteca en un camino sinuoso El diseño se inspira en el proceso del conocimiento no lineal y lleva al visitante entre las estanterías Sala Archivo Sapiens Las estanterías están construidas como una superposición de capas de información, desde libros físicos a espacios vacíos con ‘libros que deberían existir’ 30 metros de exposición y 72 de biblioteca en un camino sinuoso El diseño se inspira en el proceso del conocimiento no lineal y lleva al visitante entre las estanterías Sala Archivo Sapiens Hay una zona expositiva en el exterior Las estanterías están construidas como una superposición de capas de información, desde libros físicos a espacios vacíos con ‘libros que deberían existir’ 30 metros de exposición y 72 de biblioteca en un camino sinuoso El diseño se inspira en el proceso del conocimiento no lineal y lleva al visitante entre las estanterías Sala Archivo Sapiens Hay una zona expositiva en el exterior Las estanterías están construidas como una superposición de capas de información, desde libros físicos a espacios vacíos con ‘libros que deberían existir’ 30 metros de exposición y 72 de biblioteca en un camino sinuoso El diseño se inspira en el proceso del conocimiento no lineal y lleva al visitante entre las estanterías Sala Archivo Sapiens Las estanterías están construidas como una superposición de capas de información, desde libros físicos a espacios vacíos con ‘libros que deberían existir’

Proyectado para que la primera etapa finalice en 2026 y el resto al año siguiente, las estructuras estarán plenamente integradas a la ciudad. Uno de los edificios contará con un museo sobre la historia de la gastronomía, con una planta expositiva y una biblioteca con 6.000 libros donados por Adrià. También tendrá una zona con un restaurante que «homenajea al menú del día y la comida tradicional», indica Obregón, que detalla que las siguientes plantas se destinarán, «sin escatimar esfuerzos», a la actividad académica y la última albergará tres restaurantes temáticos. «La gastronomía no es solo cultura, identidad y desarrollo económico, porque es también sostenibilidad, salud, territorio, empleo», mantuvo Allende, en un acto posterior. «La gastronomía es humanidad».

Ampliar Foto de familia del Madrid Culinary Campus. José Ramón Ladra

Quizás porque no cursó estudios superiores, aunque ahora tiene cinco doctorados 'honoris causa', Adrià se implicó en el diseño del campus y planteó los requerimientos que debía cumplir la naciente estructura. «Yo, al final, soy cocinero, no fui a la universidad, pero sin duda alguna la educación es vital e iguala a los seres humanos», dijo Adrià, al clausurar el acto. «Uno de los hechos diferenciales del MACC es la calidad a nivel empresarial y gastronómico. Yo empecé hace 45 años, y toda esta parte teórica de la innovación y el comercio no existía. Uno cree que llevamos años y años hablando de esto, y resulta que es nuevo. Y aquí queremos que en cada graduación salgan profesionales en el top del top de España y el mundo».